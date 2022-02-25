17:31 25.02.2022

Несмотря на пандемию коронавируса и массовый вывод работы на онлайн-рельсы, офисные помещения не теряют своей популярности.

Для того, чтобы повысить эффективность рабочего процесса сотрудников офиса, необходимо правильно подобрать мебель для персонала. В этой статье мы поговорим про мебель для офиса: что она из себя представляет и какая существует классификация такого рода мебели.

Что такое офисная мебель?

Офисную мебель, или мебель для административных помещений, чаще всего представляют в виде изделий для оснащения:

1. Офисного кабинета;

2. Офисной конторы;

3. Офисных бюро.

Как известно, в офисных помещениях работает не один человек, а целая команда, используя средства связи, чертежную, компьютерную, копировальную технику, поэтому для обеспечения максимального комфорта, необходимо функционально грамотно организовать рабочий интерьер.

Офисную мебель принято относить к малой архитектурной форме, ориентированной на создание рабочей и деловой атмосферы.

Виды офисной мебели

Классифицировать офисную мебель можно на несколько видов:

1. Комплектная офисная мебель – офисный гарнитур и другие наборы. Комплекты включают в себя предметы, которые объединены одним декоративно-композиционным стилем, могут быть комбинацией предметов из одного или нескольких материалов. Мебель для офисов эконом класса может представлять собой универсально сборную мебель.

2. Штучная – единичный предмет.

Также, офисную мебель можно классифицировать по характеру производства:

1. Массовая;

2. Серийная;

3. Экспериментальная.

История возникновения офисной мебели

Есть предположение, что первый образец такого типа мебели был обнаружен в Древнем Египте, а именно, в фараоновых гробницах. Датируются изделия третьим веков до нашей эры. Именно там были найдены складные табуреты и ларцы из дорогого дерева.

«Мебель для офисов» в Древней Греции принадлежала писцам, именно такие конструкции являются предпосылками к появлению традиционных письменных столов, которые мы видим в обычной жизни. Греки были изобретателями, и к их особым задумкам относится крупный ларь – эталон древнегреческой функциональность – ложе, стул и склад для хранения вещей.

Несмотря на это, прямым родоначальником офисной мебели является Древний Рим. До нас дошли сведения, что сам Юлий Цезарь для написания текстом использовал деревянный стол и стул, который является прямой интерпретацией современной офисной мебели.

