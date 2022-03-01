Где купить аниме фигурки в интернете?

Недавно проведённый опрос показал, что многие из нас увлекаются японской анимацией - аниме - и собирают коллекции всевозможной аниме-атрибутики 

аниме фигурки

Хорошая новость заключается в том, что сегодня приобрести её можно в интернет-магазинах: такие площадки предлагают самый широкий ассортимент, постоянно его обновляют и пополняют, а также оказывают подробные индивидуальные консультации. В сегодняшней статье мы выясним, как найти лучший магазин аниме-товаров и гик атрибутики и как оформить в нём заказ.

Первый способ - обратиться к рекомендациям своего окружения, то есть к друзьям, знакомым и родственникам, которые всерьез увлекаются жанром аниме, смотрят японские мультфильмы и читают комиксы: с уверенностью можно сказать, вам подскажут несколько проверенных площадок. Второй способ - самостоятельно провести мониторинг, для чего ввести в любой популярный поисковик интересующее словосочетание: через несколько секунд вниманию будут представлены те онлайн-магазины, которые дольше всего существуют и славятся самой высокой посещаемостью. Среди них обязательно будет аниме-магазин Wonderland, в каталоге которого доступно более 10 тысяч аниме-товаров, в частности:

  • всевозможные блокноты и скетчбуки;
  • коврики для мыши;
  • косплей;
  • кружки;
  • цветные линзы;
  • одежда, парики, аксессуары;
  • аниме фигурки, которые являются отличным презентом для увлеченного творческого человека.

Аниме фигурки бывают разными, вот самые популярные:

  • Сompleted models: представляют собой модели, достигающие в высоту 25 см. Они прекрасно детализированы, имеют идеальную прорисовку кончиков волос, одежды, аксессуаров. Аниме магазин в Москве https://anime-mir.com/ предлагает модели, изготовленные из пластика. Они имеют подставку и чаще всего представляют собой какую-либо катсцену из популярного аниме;
  • Action figures, figma: представляют собой подвижные, имеющие шарниры фигурки. Именно благодаря шарнирам известному аниме-персонажу можно придавать различные позы. Такой тип фигурок пользуется высоким спросом и представлен в специализированных магазинах в широком ассортименте. Самым известным их производителем является компания Figma Action Figures;
  • Nendroid, nendroid-petit: представляют собой небольшие модели до 10 см в высоту. Закреплены на подставке и не отличаются подвижностью.
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