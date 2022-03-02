Алыева Татиана Дмитриевна о секретах винодельного бизнеса

15:50 2.03.2022

У нас в гостях вновь Алыева Татиана Дмитриевна. Владелица своей авторской винодельни в Молдавии. Она с рождения знает все секреты винодельного бизнеса и сегодня Татиана с нами поделится.

Посев, сбор урожая, дробление ягод и дальнейшее хранение – такой путь проделывает бутылка вина прежде чем появляется у вас на столе. Об этих процессах знают все, но есть и особенности в винном деле.

У нас в гостях вновь Алыева Татиана Дмитриевна. Владелица своей авторской винодельни в Молдавии. Она с рождения знает все секреты винодельного бизнеса и сегодня Татиана с нами поделится.

Приветствуем вновь, Алыева Татиана Дмитриевна! После предыдущего интервью у нашей аудитории возрос интерес к вашему делу и сегодня мы хотим узнать побольше о фишках и особенностях винодельных плантаций.

Добрый день! Я так рада вновь быть здесь, чтобы делиться делом всей жизни – виноделием. Жду с нетерпением ваших вопросов!

Алыева Татиана Дмитриевна

Тогда приступим! С чего стоит начать заниматься виноделием?

Для начала нужно самому стать знатоком в различных сортах вина. Нужно разбираться какие виды бывают, какие способы хранения и брожения проходит вино перед отправкой на полку. Это лишь базовые знания, после которых можно задумываться об открытии своей мастерской. Вот я, например, с детства увлекалась этим делом, т.к. предыдущий владелец (мой дедушка) показывал все процессы производства вина. И помаленьку я научилась делать своё вино.

То есть, вы хотите сказать, что нужен некий опыт перед тем, как начинать заниматься виноделием.

Да, это так.

Хорошо, а что дальше?

Дальше нужно найти несколько гектаров земли и организовать на них свои поля для посева. Причём стоит упомянуть о почве, ведь она играет огромную роль.

Какую?

Лучшей почвой для выращивания винограда считается почва, которая хорошо пропускает тепло. К ним относятся песчаная, либо гравийная почвы. Благодаря им виноград получает особые свойства.

Интересно, а что вы можете рассказать про посев и сбор урожая?

Про правильный посев знает каждый садовник, но сбор урожая проходит вручную.

Вручную? Но ведь масштабы плантации могут доходить нескольких сотен гектаров.

Вы меня верно услышали. Собирать вручную нужно для того, чтобы не попортить урожай. В наши дни даже самые современные сборщики способны повредить виноград, а одна повреждённая виноградина может испортить всю бочку.

Как происходит раздробление винограда? Какие секреты в дроблении используются в винных мастерских?

Везде по-разному. Также процесс дробления – один из секретных процессов и поэтому в каждых винодельнях этот этап содержится тайно. И наше изготовление также не оглашается, поэтому я не могу с вами этим поделиться.

Мы понимаем. Дальше – хранение. Сколько лет выдерживается в вино у вас?

Также по-разному. Есть продукты десятилетней, а то большей давности. Как говорится, чем дольше вино хранится, тем больше вкуса успевает дать виноград. Но и от этого повышается цена бутылки.

Что делать дальше с вином? Куда же девать столь большую партию винных бутылок?

Можно договориться с магазинами или ресторанами, но я рекомендую поступить как мы – открыть свой ресторан, где гости могли бы отведать бокал игристого.

Есть ли у вас личные методики ведения винного дела, которыми вы могли бы поделиться с нашими читателями?

Да, конечно. Мы часто боремся с эрозией и для этого используем задернение междурядий, что значительно повышает качество урожая. Это всё.

Спасибо вам, Алыева Татиана Дмитриевна. Будьте готовы, скоро у вас появятся конкуренты в виноделии. Хотя, до вас им будет далеко.

Буду рада посоревноваться с такими людьми.

Ну а мы напоминаем, что у Татианы есть сайт, где вы можете поближе ознакомиться с винодельной. Желаем винных вечеров, в которых вы будете наслаждаться каждым глотком вина!