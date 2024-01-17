Дизайнерский ремонт от компании РЕМОНТЭКСПЕРТ: секреты кроются в мелочах

16:43 17.01.2024

Словосочетание «дизайнерский ремонт» употребляется повсеместно, но строгого определения этого термина не существует.

Вместе с генеральным директором компании «РЕМОНТЭКСПЕРТ» Александром Самарским разбираемся, что включает в себя полноценный дизайнерский ремонт, как он выполняется и какие материалы для этого используются.

Для справки:

Компания «РЕМОНТЭКСПЕРТ» (сайт rmexp.ru) работает на рынке Москвы более 14 лет и сегодня является одним из его лидеров. В ее штате более 100 сотрудников, в структуре есть собственные студия дизайн-интерьеров, производство, отделы качества, комплектации и снабжения материалов.

РЕМОНТЭКСПЕРТ – это компания полного цикла, ее сотрудники выполняют все виды ремонтных работ, в том числе занимаются закупкой и установкой мебели. За время своей деятельности компания реализовала свыше 450 проектов, а ежегодно она выполняет около 60 проектов.

Что такое дизайнерский ремонт?

Как поясняет Александр Самарский, под этим термином нельзя подразумевать только преобразование жилого пространства в соответствии с дизайн-проектом. Чтобы ремонт действительно считался дизайнерским, он должен соответствовать еще ряду критериев:

оказание услуги «под ключ». В идеале клиент приезжает на объект только для его приемки, а по завершению ремонта сразу может заселяться в квартиру;

четкая ориентация на потребности, желания, вкусовые предпочтения заказчика, его образ жизни и даже бытовые привычки;

сбалансированность по эстетике, функциональности, долговечности, практичности и соответствию модным тенденциям.

– Особенность и уникальность подхода компании РЕМОНТЭКСПЕРТ в том, что мы стремимся сделать не просто качественный дизайнерский ремонт, но в первую очередь подарить людям счастье, — рассказывает Александр Самарский. — Мы всегда доводим квартиру до совершенства и останавливаемся только тогда, когда сам заказчик говорит, что уже достаточно. Мы также никогда не берем предоплату, а все расчеты выполняются поэтапно, то есть по мере сдачи определенного вида работ. Но самое главное: чтобы подарить счастье клиенту, мы уделяем повышенное внимание мелочам, которые напрямую влияют на качество жизни заказчиков в отремонтированной квартире.

Дизайн-проект – ключ к идеальному ремонту

Стандартный дизайн-проект, конечно же, содержит базовые разделы. Это планировочное решение, визуализация помещений, в том числе в формате 3D, технические чертежи, спецификация оборудования.

— При разработке дизайн-проектов мы пошли гораздо дальше, — говорит директор «РЕМОНТЭКСПЕРТ». – Наши проекты представляют собой подробную инструкцию, в которой разберется любой специалист. Проект точно показывает, где будут находиться выключатели, как будут проложены инженерные коммуникации, из какой точки помещения нужно начинать укладывать напольное покрытие. Как выглядят квартиры после ремонта по нашим проектам, можно посмотреть на сайте rmexp.ru. Там же можно получить консультацию от экспертов компании, для чего достаточно лишь заполнить обратную форму для связи .

Александр Самарский, в частности, на примере дизайн-проекта в новостройке ЖК Green Park рассказывает, какие в нем есть страницы:

План монтажа перегородок. Указывается материал, из которого будут выполнены стены, их размеры, обозначаются точки, где будут углы в 90°. Также задаются дополнительные углы и параллели, по которым в дальнейшем будет укладываться чистовое напольное покрытие. Такой подход позволяет избежать лишних подрезок покрытия, гарантирует идеальное размещение мебели.

План чернового пола. Здесь ключевой момент – наличие отметок для каждого помещения по высоте монтажа сухой стяжки. В дальнейшем это позволит избежать перепадов высот в местах стыка разных напольных покрытий, которые отличаются между собой по высоте. Поэтому не придется нивелировать неровности наливным полом, а значит, клиент сэкономит деньги и на материале, и на работах.

План отделки пола финишным покрытием. В дизайн-проекте компании РЕМОНТЭКСПЕРТ указываются материалы для каждого помещения и отмечается, что сколько их потребуется. Если планируется установка теплого пола, то на плане тоже будет представлено его подробное расположение.

План отделки потолка. При использовании натяжного потолка обозначается, где он будет обходить мебель, где будут размещаться подсветка, ниши под шторы и т.д.

План расстановки мебели и всего оборудования. Дополнительно для каждого помещения создается по 3-4 ракурса, а также 3D-визуализация. При этом на титульном листе дизайн-проекта будет располагаться QR-код, при переходе по которому заказчик сможет совершить виртуальную экскурсию по своей будущей квартире.

Листы по электрике. На плане четко видно, где будут находиться все розетки, выключатели, приборы освещения. Уникальной фишкой дизайн-проекта от «РЕМОНТЭКСПЕРТ», на которую в своих отзывах обращают внимание даже сами сотрудники компании, является подготовка однолинейной схемы для электрощитка. Благодаря этому силовой щиток будет собран не только правильно, но и максимально рационально.

Обязательно в дизайн-проекте присутствует и план привязки сантехнических приборов с указанием отметок и расстояний, на которые надо делать выводы под стиральную и посудомоечную машины, канализацию, смесители, раковины. В результате удается избежать торчащих из стен подрозетников и других элементов, а вся техника будет максимально плотно прилегать к стене.

Уникальная особенность дизайнерских проектов от РЕМОНТЭКСПЕРТ еще и в том, что после штукатурных работ проводится перезамер помещения. И при необходимости в проект вносятся актуальные данные, которые затем учитываются, например, при укладке плитки в ванной комнате. А главное, что стоимость этой процедуры заранее включена в цену дизайн-проекта.

— Мы по праву гордимся результатами нашей работы. Ведь мы можем гарантировать, что действительно делаем дизайнерский ремонт, за который нам не стыдно. Он позволит нашим клиентам получать удовольствие от проживания в квартире, где все продумано до мелочей, — подводит итоги Александр Самарский. — Тем более, что все проекты разрабатываются штатными дизайнерами компании «РЕМОНТЭКСПЕРТ», которые сопровождают его до сдачи объекта и при необходимости вносят коррективы. И в заключении отмечу, что в процессе работы мы не меняем стоимость — какая цена была озвучена при согласовании сметы дизайн-проекта, такой она и останется до конца выполнения ремонта, если со стороны клиента не будет корректировок.



