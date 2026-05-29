Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами

Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами, который опубликовал проект World Population Review. Лидером списка стала Колумбия, следом расположились Польша и Греция. Замкнула первую пятерку Чехия.

Составители рейтинга отмечают, что представления о красоте всегда остаются субъективными, поэтому итоговый список формировался сразу по нескольким критериям и на основе данных из разных исследований за прошлый год.

При подготовке рейтинга учитывались результаты международных конкурсов красоты, включая «Мисс Вселенная» и «Мисс мира», популярность представительниц разных стран в индустрии моды и шоу-бизнесе, а также результаты общественных опросов. В анализ также вошли статистические показатели — например, расходы на косметику, распространенность пластической хирургии и обсуждения пользователей на платформе Reddit.

Авторы исследования отдельно упомянули Россию, отметив контраст между суровым климатом страны и образом российских женщин. В описании рейтинга говорится, что, несмотря на холодную погоду, россиянки часто ассоциируются с теплотой, способной «смягчить» даже самые жесткие условия.

Итоговый список объединил страны, которые чаще других фигурируют в различных международных рейтингах женской красоты и общественных оценках.