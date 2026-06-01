Для подарков новорожденным в России утвердили единый стандарт

09:15 1.06.2026

В России появится единый стандарт для подарочных наборов, которые регионы выдают семьям при рождении ребенка. Предварительный национальный стандарт утвердил Росстандарт, а разработкой документа занималось Роскачество, сообщает ТАСС.

Новые правила начнут действовать с 1 ноября 2026 года и рассчитаны на три года. Предполагается, что они помогут регионам формировать наборы по единым критериям, упростят государственные закупки и дадут больше возможностей российским производителям детских товаров.

Как пояснил глава Роскачества Максим Протасов, стандарт создавался с учетом мнения специалистов и запросов семей. Его задача — определить, какие вещи действительно нужны ребенку в первый год жизни, а от каких предметов можно отказаться. Акцент сделан на безопасности, качестве и практической пользе содержимого.

В рекомендованный список вошли базовые товары для ухода за младенцем: одежда, включая ползунки, распашонки и чепчики, постельные принадлежности, средства гигиены и купания, детская посуда, игрушки для самых маленьких, медицинские изделия и товары для безопасности ребенка, в том числе светоотражающие элементы.

Кроме самих вещей, наборы предлагают дополнять полезной информацией для родителей. Речь идет о материалах по грудному вскармливанию, календарях вакцинации, памятках о мерах государственной поддержки и контактах горячих линий.

Глава Росстандарта Антон Шалаев отметил, что документ должен установить понятные правила комплектования таких наборов для всех регионов страны, одновременно учитывая интересы семей и задачи развития отечественного производства.

Стандарт также вводит четкие ограничения. В подарочные комплекты нельзя включать товары, запрещенные для детей, продукцию без подтвержденного соответствия требованиям безопасности, а также материалы с признаками экстремизма, пропаганды насилия, расовой или религиозной нетерпимости.