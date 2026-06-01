Для подарков новорожденным в России утвердили единый стандарт

В России появится единый стандарт для подарочных наборов, которые регионы выдают семьям при рождении ребенка. Предварительный национальный стандарт утвердил Росстандарт, а разработкой документа занималось Роскачество, сообщает ТАСС.

Новые правила начнут действовать с 1 ноября 2026 года и рассчитаны на три года. Предполагается, что они помогут регионам формировать наборы по единым критериям, упростят государственные закупки и дадут больше возможностей российским производителям детских товаров.

Как пояснил глава Роскачества Максим Протасов, стандарт создавался с учетом мнения специалистов и запросов семей. Его задача — определить, какие вещи действительно нужны ребенку в первый год жизни, а от каких предметов можно отказаться. Акцент сделан на безопасности, качестве и практической пользе содержимого.

В рекомендованный список вошли базовые товары для ухода за младенцем: одежда, включая ползунки, распашонки и чепчики, постельные принадлежности, средства гигиены и купания, детская посуда, игрушки для самых маленьких, медицинские изделия и товары для безопасности ребенка, в том числе светоотражающие элементы.

Кроме самих вещей, наборы предлагают дополнять полезной информацией для родителей. Речь идет о материалах по грудному вскармливанию, календарях вакцинации, памятках о мерах государственной поддержки и контактах горячих линий.

Глава Росстандарта Антон Шалаев отметил, что документ должен установить понятные правила комплектования таких наборов для всех регионов страны, одновременно учитывая интересы семей и задачи развития отечественного производства.

Стандарт также вводит четкие ограничения. В подарочные комплекты нельзя включать товары, запрещенные для детей, продукцию без подтвержденного соответствия требованиям безопасности, а также материалы с признаками экстремизма, пропаганды насилия, расовой или религиозной нетерпимости.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Суд приговорил к 3 годам колонии россиянку, сделавшую кальян на куличе
Freepik "/>
Отмена домашки: нужны ли школе такие перемены?
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД РФ предупредил об ударах по центрам принятия решений на Украине
Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашения по газу
Избранное
«Тридцатипятилетняя эпоха национальных предательств, саморазрушения и самокастрации завершается»
НРАВ «Желтые стены» (интернет-сингл)
«Аргументация о необходимости вооружения судебных приставов звучит весьма странно»
Почему СССР пугает либералов?
Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев «Посмотри на басиста» (интернет-сингл)
Дельфин, 9 августа, Дизайн завод
«Чтобы выстоять и победить в цивилизационной войне с Западом, необходима полная мобилизация всех сфер жизни»
МосквитиН «Пропеллер» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Доктор»: последний бой Сергея Пускепалиса за любовь и человечность
Марина Штода: «Красота и молодость идут изнутри!»
Действуй! «Если упал, вставай!» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie