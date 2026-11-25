09:16 25.11.2026

Победительницей юбилейного, 75-го конкурса «Мисс Вселенная» стала 27-летняя Дженнифер Баррето, представлявшая Пуэрто-Рико. За титул в этом году боролись 116 участниц. Россиянка Александра Сташкевич не смогла пройти в число 30 финалисток.

Финал конкурса состоялся в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане. Для Баррето эта победа стала исторической: она принесла островному государству шестую корону «Мисс Вселенная» и стала первой его представительницей, добившейся такого результата за последние 20 лет.

У Баррето есть степень бакалавра психологии и магистерская степень в области психологии и социальной работы. В 2021 году она начала службу в американской армии на базе Форт-Кавасос в Техасе. Там девушка помогала пострадавшим от домашнего насилия и жестокого обращения с детьми, а также работала с семьями военнослужащих.

Первой вице-мисс стала представительница Доминиканской Республики Мелисса Нуньес, второй — венесуэлка Клара Вегас. В пятерку финалисток также вошли Беатрис Миллан-Виндорски из Филиппин и Джорджия Уоддингтон из Новой Зеландии.

Россию на конкурсе представляла 21-летняя Александра Сташкевич из Тюмени. Она семикратная чемпионка России по чир-спорту, журналист и модель. Кроме того, девушка входила в десятку финалисток конкурса «Мисс Россия — 2023».

Некоторые участницы из Африки не смогли приехать на конкурс из-за визовых ограничений США. В частности, от участия отказались Джорджина Камбонго из Республики Конго, которая могла стать первой представительницей своей страны на «Мисс Вселенная», и Мубанга Памела Хатиока из Замбии.

В 2025 году финал конкурса прошел в Бангкоке. Тогда корону получила 25-летняя представительница Мексики Фатима Бош Фернандес. За титул боролись участницы из 120 стран.