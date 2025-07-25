Mr.Ginger: эксклюзивные торты и десерты

Mr.Ginger – это кондитерская с уникальными тортами на заказ, быстрой доставкой по Москве и бонусами для клиентов.

Mr.Ginger – это больше, чем просто кондитерская. Это проект, созданный с душой, в котором каждая деталь продумана до мелочей. Основатели компании пришли в кондитерское искусство из других сфер, но их страсть к сладостям и стремление создавать идеальные десерты быстро превратились в бизнес. В Mr.Ginger уважают традиции, но не боятся экспериментов, создавая оригинальные десерты.

Кондитерская предлагает клиентам только свежие изделия, приготовленные вручную. Здесь не работают на поток – каждый торт на заказ создаётся индивидуально, с учётом всех пожеланий клиента.

 

Программа лояльности Mr. Ginger
Программа лояльности кондитерской Mr. Ginger от 5 до 10%

 

Принципы работы

Mr.Ginger придерживается строгих стандартов качества: натуральные ингредиенты, соблюдение технологий, ответственность перед клиентами. Мы не используем порошковые смеси и искусственные добавки – только проверенные продукты и собственные рецепты. В работе важна не только техника, но и внимание к мелочам: оформление, цветовая палитра, текстура.

Наши преимущества:

  • Работаем без выходных
  • Индивидуальный подход к каждому заказу
  • Широкий ассортимент сладостей
  • Быстрая и надёжная доставка
  • Программа лояльности и акции
  • Участие в партнёрских проектах
  • Удобный онлайн-заказ на сайте

Ассортимент сладостей

Кондитерская Mr.Ginger готовит вкусные и визуально привлекательные торты и десерты для любого случая. Каждый торт на заказ – это индивидуальный проект с оригинальным оформлением, продуманной начинкой и гарантией свежести. Возможна срочная выпечка тортов из каталога.

Торты на день рождения:

  • Маме – нежные и элегантные торты с цветочным декором и легкими кремами
  • Папе – сдержанные и вкусные варианты с тематическим оформлением
  • Для женщин – утонченные десерты с ягодами, цветами, пастельной палитрой
  • Для мужчин – оригинальные идеи с хобби-декором и насыщенными вкусами
  • Фигурные – торты необычных форм, идеально подходящие для сюрприза
  • Мужу – стильные решения в строгом или юмористическом исполнении
  • Жене – романтичные и утончённые десерты с сердечками и нежной начинкой
  • Девушке – модные и красочные бенто или классические торты с блеском
  • Парню – минимализм или яркие образы (на выбор)
  • На юбилей – торты с цифрами, многоярусные, с премиальным декором
  • С прикольными надписями – весёлые фразы и юмористическое оформление
  • Коллеге – универсальные офисные торты с логотипом или пожеланиями

 

Подарок от кондитерской Mr. Ginger при заказе торта от 15 кг.
Эскиз в подарок от кондитерской Mr. Ginger при заказе торта от 15 кг.

 

Свадебные торты:

  • Без мастики – лёгкие, воздушные, с натуральным кремом
  • С ягодами – свежесть и натуральность, украшение ягодами и фруктами
  • С живыми цветами – изысканный внешний вид, идеально для фотосессий
  • В виде сердца – романтичные формы и оформление
  • Прикольные – с юмористическими фигурками или надписями
  • Классические – белоснежные, многоярусные, в традиционном стиле
  • Большие/Маленькие – на 10 гостей или на весь банкет
  • Необычные – креативные вкусы и нестандартный декор
  • С инициалами – индивидуальный штрих
  • Одно-, двух-, трёхъярусные – на выбор в зависимости от масштаба события

Детские торты:

  • Labubu, Minecraft, Roblox, Fortnite и др. – яркие торты с героями любимых игр
  • Гарри Поттер, Уэнсдей, Куроми – магия и стиль в каждом кусочке
  • Единороги, динозавры, балерины – тематические сказочные миры
  • Три кота, Фиксики, Маша и Медведи – узнаваемые герои на торте
  • Все детские торты безопасны, с натуральными красителями и лёгкими кремами

Праздничные торты:

  • На выпускной, 1 сентября, День учителя – школьные и студенческие тематики
  • На 8 марта, 23 февраля, 14 февраля – гендерные и романтические сюжеты
  • На Новый год, Пасху, Рождество – сезонный декор, авторские рецепты
  • Куличи – классические и современные варианты

Специальные торты:

  • Без глютена, сахара, яиц – безопасные для аллергиков и ЗОЖ
  • Веганские – на растительных ингредиентах, без животных продуктов

Бенто-торты:

  • Для любого получателя – мини-торты на одного или двоих
  • Наборы с капкейками – идеальны для подарка или офиса
  • На годовщину – лаконичный стиль, тематическое оформление

Корпоративные и эксклюзивные: с логотипами, флагами, в цветах бренда, премиальные ингредиенты и нестандартные форматы.

Классические торты: медовики, сметанники, наполеоны – любимые вкусы в авторской подаче.

Десерты:

  • Капкейки – порционные пирожные, тематические, вкусные
  • Пончики, пряники, кейк-попсы – яркие сладости для детских праздников
  • Наборы десертов – ассорти в коробках для фуршетов
  • Безглютеновые и баночные десерты – новинки для ЗОЖ и подарков
  • Эскимо, пирожные – изысканные сладости с интересной подачей

 

Бесплатная доставка Mr. Ginger
Бесплатная доставка от кондитерской Mr. Ginger при заказе торта от 1 до 8 кг. в пределах МКАД

 

Сервис и удобство заказа

Купить сладости у нас – легко и удобно. Для клиентов разработан специальный интерфейс интернет-магазина, работает оперативная служба поддержки, есть несколько опций для расчётов и возвратов.

Оплата и возврат

Mr.Ginger принимает оплату картой, по счёту, в рассрочку. В случае брака возможен возврат или повторный выпуск изделия. Политика возврата чётко прописана на сайте.

Доставка

Доставка осуществляется ежедневно, в удобное для клиента время. Возможна экспресс-доставка в течение дня. Заказы принимаются как заранее, так и в срочном порядке – обсуждайте возможность со специалистами.

Торт на заказ с доставкой оформляется через сайт, указав адрес, время и дополнительные пожелания.

Программа лояльности

Покупатели получают бонусы за каждый заказ. Бонусами можно оплатить до 20% стоимости будущих покупок. Чем больше заказываете – тем выгоднее.

Специальные предложения

В Mr.Ginger действуют регулярные акции. Вот лишь некоторые из них:

  • Заказываете торт – получаете скидку 10 % на десерты (при одновременном заказе)
  • Можете попробовать популярные вкусы в дегустационных наборах, которые теперь доступны в удобных стаканчиках
  • При оформлении заказа на торт от 15 тыс. руб. – эскиз в подарок
  • Доступна программа лояльности (5%, 7%, 10% скидка в зависимости от суммы покупки)
  • Бесплатная доставка внутри МКАД тортов от 1 до 8 кг
  • Следите за новостями на сайте – акции обновляются регулярно

 

Скидка за самовывоз в кондитерской Mr. Ginger
Скидка 10% за самовывоз при заказе торта от 1 кг. в кондитерской Mr. Ginger

 

Партнёрская программа

Mr.Ginger приглашает к сотрудничеству организаторов мероприятий, блогеров, маркетплейсы. Партнёры получают выгодные условия:

  • Индивидуальный подход
  • Бонусные проценты
  • Официальное сотрудничество
  • Рекламная поддержка

Станьте частью проекта и помогите нам дарить сладкие эмоции ещё большему числу людей.

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