Mr.Ginger: эксклюзивные торты и десерты

18:34 25.07.2025

Mr.Ginger – это кондитерская с уникальными тортами на заказ, быстрой доставкой по Москве и бонусами для клиентов.

Mr.Ginger – это больше, чем просто кондитерская. Это проект, созданный с душой, в котором каждая деталь продумана до мелочей. Основатели компании пришли в кондитерское искусство из других сфер, но их страсть к сладостям и стремление создавать идеальные десерты быстро превратились в бизнес. В Mr.Ginger уважают традиции, но не боятся экспериментов, создавая оригинальные десерты.

Кондитерская предлагает клиентам только свежие изделия, приготовленные вручную. Здесь не работают на поток – каждый торт на заказ создаётся индивидуально, с учётом всех пожеланий клиента.

Программа лояльности кондитерской Mr. Ginger от 5 до 10%

Принципы работы

Mr.Ginger придерживается строгих стандартов качества: натуральные ингредиенты, соблюдение технологий, ответственность перед клиентами. Мы не используем порошковые смеси и искусственные добавки – только проверенные продукты и собственные рецепты. В работе важна не только техника, но и внимание к мелочам: оформление, цветовая палитра, текстура.

Наши преимущества:

Работаем без выходных

Индивидуальный подход к каждому заказу

Широкий ассортимент сладостей

Быстрая и надёжная доставка

Программа лояльности и акции

Участие в партнёрских проектах

Удобный онлайн-заказ на сайте

Ассортимент сладостей

Кондитерская Mr.Ginger готовит вкусные и визуально привлекательные торты и десерты для любого случая. Каждый торт на заказ – это индивидуальный проект с оригинальным оформлением, продуманной начинкой и гарантией свежести. Возможна срочная выпечка тортов из каталога.

Торты на день рождения:

Маме – нежные и элегантные торты с цветочным декором и легкими кремами

Папе – сдержанные и вкусные варианты с тематическим оформлением

Для женщин – утонченные десерты с ягодами, цветами, пастельной палитрой

Для мужчин – оригинальные идеи с хобби-декором и насыщенными вкусами

Фигурные – торты необычных форм, идеально подходящие для сюрприза

Мужу – стильные решения в строгом или юмористическом исполнении

Жене – романтичные и утончённые десерты с сердечками и нежной начинкой

Девушке – модные и красочные бенто или классические торты с блеском

Парню – минимализм или яркие образы (на выбор)

На юбилей – торты с цифрами, многоярусные, с премиальным декором

С прикольными надписями – весёлые фразы и юмористическое оформление

Коллеге – универсальные офисные торты с логотипом или пожеланиями

Эскиз в подарок от кондитерской Mr. Ginger при заказе торта от 15 кг.

Свадебные торты:

Без мастики – лёгкие, воздушные, с натуральным кремом

С ягодами – свежесть и натуральность, украшение ягодами и фруктами

С живыми цветами – изысканный внешний вид, идеально для фотосессий

В виде сердца – романтичные формы и оформление

Прикольные – с юмористическими фигурками или надписями

Классические – белоснежные, многоярусные, в традиционном стиле

Большие/Маленькие – на 10 гостей или на весь банкет

Необычные – креативные вкусы и нестандартный декор

С инициалами – индивидуальный штрих

Одно-, двух-, трёхъярусные – на выбор в зависимости от масштаба события

Детские торты:

Labubu, Minecraft, Roblox, Fortnite и др. – яркие торты с героями любимых игр

Гарри Поттер, Уэнсдей, Куроми – магия и стиль в каждом кусочке

Единороги, динозавры, балерины – тематические сказочные миры

Три кота, Фиксики, Маша и Медведи – узнаваемые герои на торте

Все детские торты безопасны, с натуральными красителями и лёгкими кремами

Праздничные торты:

На выпускной, 1 сентября, День учителя – школьные и студенческие тематики

На 8 марта, 23 февраля, 14 февраля – гендерные и романтические сюжеты

На Новый год, Пасху, Рождество – сезонный декор, авторские рецепты

Куличи – классические и современные варианты

Специальные торты:

Без глютена, сахара, яиц – безопасные для аллергиков и ЗОЖ

Веганские – на растительных ингредиентах, без животных продуктов

Бенто-торты:

Для любого получателя – мини-торты на одного или двоих

Наборы с капкейками – идеальны для подарка или офиса

На годовщину – лаконичный стиль, тематическое оформление

Корпоративные и эксклюзивные: с логотипами, флагами, в цветах бренда, премиальные ингредиенты и нестандартные форматы.

Классические торты: медовики, сметанники, наполеоны – любимые вкусы в авторской подаче.

Десерты:

Капкейки – порционные пирожные, тематические, вкусные

Пончики, пряники, кейк-попсы – яркие сладости для детских праздников

Наборы десертов – ассорти в коробках для фуршетов

Безглютеновые и баночные десерты – новинки для ЗОЖ и подарков

Эскимо, пирожные – изысканные сладости с интересной подачей

Бесплатная доставка от кондитерской Mr. Ginger при заказе торта от 1 до 8 кг. в пределах МКАД

Сервис и удобство заказа

Купить сладости у нас – легко и удобно. Для клиентов разработан специальный интерфейс интернет-магазина, работает оперативная служба поддержки, есть несколько опций для расчётов и возвратов.

Оплата и возврат

Mr.Ginger принимает оплату картой, по счёту, в рассрочку. В случае брака возможен возврат или повторный выпуск изделия. Политика возврата чётко прописана на сайте.

Доставка

Доставка осуществляется ежедневно, в удобное для клиента время. Возможна экспресс-доставка в течение дня. Заказы принимаются как заранее, так и в срочном порядке – обсуждайте возможность со специалистами.

Торт на заказ с доставкой оформляется через сайт, указав адрес, время и дополнительные пожелания.

Программа лояльности

Покупатели получают бонусы за каждый заказ. Бонусами можно оплатить до 20% стоимости будущих покупок. Чем больше заказываете – тем выгоднее.

Специальные предложения

В Mr.Ginger действуют регулярные акции. Вот лишь некоторые из них:

Заказываете торт – получаете скидку 10 % на десерты (при одновременном заказе)

Можете попробовать популярные вкусы в дегустационных наборах, которые теперь доступны в удобных стаканчиках

При оформлении заказа на торт от 15 тыс. руб. – эскиз в подарок

Доступна программа лояльности (5%, 7%, 10% скидка в зависимости от суммы покупки)

Бесплатная доставка внутри МКАД тортов от 1 до 8 кг

Следите за новостями на сайте – акции обновляются регулярно

Скидка 10% за самовывоз при заказе торта от 1 кг. в кондитерской Mr. Ginger

Партнёрская программа

Mr.Ginger приглашает к сотрудничеству организаторов мероприятий, блогеров, маркетплейсы. Партнёры получают выгодные условия:

Индивидуальный подход

Бонусные проценты

Официальное сотрудничество

Рекламная поддержка

Станьте частью проекта и помогите нам дарить сладкие эмоции ещё большему числу людей.