Дизайн и ремонт квартир в 2025 году – основные тренды

2025 год в самом разгаре, и уже понятно, каковы основные тенденции в индустрии дизайна и ремонта квартир, появившиеся в этом году в России и в мире. Как и всегда, российские тренды немного отличаются от мировых.

Экологичность и устойчивость

Ответственное потребление, экологичность и углеродный след по-прежнему в моде. Применительно к дизайну интерьеров это означает использование натуральных, перерабатываемых и возобновляемых отделочных и строительных материалов, а также использование энергосберегающих систем отопления, кондиционирования, вентиляции и освещения, которые управляются так называемыми «умными» технологиями. Всё ради энергоэффективности и спасения планеты. Впрочем, стремление к энергоэффективности обусловлено не только экологическими соображениями, но и экономическими. Стоимость энергоносителей на Западе растёт, и коммунальные платежи ощутимы даже для представителей нижнего среднего класса.

Что в России?

В России интерес к энергосбережению, натуральным и перерабатываемым материалам не так выражен, это удел немногочисленных активистов. Сравнительно низкая стоимость энергоносителей в сочетании с низкими доходами, с одной стороны, даёт возможность не особо заботиться о расходе электроэнергии или горячей воды, а с другой — не позволяет вложиться в дорогую натуральную отделку или «умные» инженерные системы.

Приглушённая палитра

Мода на доминирование насыщенных оттенков ушла. Сегодня в тренде сдержанные естественные цвета пастельных оттенков, а также нейтральные базовые тона и монохромные решения. Серо-коричневые, бежево-песочные, чёрно-белые — именно такие интерьеры всё чаще появляются на страницах модных интерьерных журналов и блогов. Кроме того, многие дизайнеры используют яркие насыщенные оттенки для оформления отдельных элементов — это ультрамарин, изумрудный зелёный и другие чистые цвета. Такие цвета создают акценты и позволяют разбить однообразие монохромных и в целом приглушённых интерьеров.

Что в России?

В целом, российская индустрия дизайна и ремонта квартир в полной мере следует этому тренду. Бежево-пастельная гамма также вошла в моду и в России, и российские дизайнеры также часто используют в качестве акцентов яркие чистые оттенки.

Нестандартные способы применения традиционных материалов

Дерево, камень, текстиль и другие натуральные материалы востребованы и популярны на Западе, но при этом дизайнеры стараются представить их необычным образом и показать под новым углом. В первую очередь речь идёт о нестандартных фактурах и текстурах, а также о комбинировании материалов, которые раньше просто никто не пытался комбинировать. Кроме того, в мире велик интерес к использованию вторичного сырья и восстановленных материалов — опять же, экотренд.

Что в России?

В России в меньшей степени интересуются такими материалами, предпочитая более привычные решения, которые ассоциируются у российского потребителя с «престижным» интерьером или просто хорошо показали себя в эксплуатации.

Трансформируемость и многофункциональность

Интерес к трансформируемым и многофункциональным решениям на Западе в первую очередь связан с ростом цен на недвижимость. Позволить себе просторное жильё сегодня могут немногие, особенно в Западной Европе, где недвижимость традиционно дорога, а площади помещений невелики. В таких случаях вполне логичен рост интереса к решениям, которые позволяют экономить квадратные метры и даже сантиметры, а это в первую очередь трансформируемая мебель, сдвижные ширмы и перегородки, встроенные механизмы для изменения высоты и положения элементов. Всё это пользуется большим спросом в Западной Европе, и подобные решения сегодня предлагают многие дизайнерские бюро.

Что в России?

В России этот тренд в определённой степени имеет место, поскольку стоимость квадратного метра в большинстве российских городов выросла до совершенно драматических значений. Всё чаще и чаще в продаже появляются студии площадью даже не 20, а 16 квадратных метров, поэтому использование трансформируемых многофункциональных решений в дизайне интерьеров является не капризом и данью моде, а насущной необходимостью.

Домашние растения

Долгое время домашние растения считались атрибутом жилья пенсионеров, однако в последние годы они вошли в моду, и в 2025 году эта мода сохраняется. В моде в первую очередь декоративно-лиственные растения, не требующие сложного ухода и радующие глаз круглый год, в отличие от красивоцветущих, у которых может быть достаточно короткий период цветения. Традиционно велик интерес к ароидным, однако многие из них достаточно сложны в выращивании и поэтому подходят далеко не всем.

Что в России?

В столицах тоже полюбили растения, в регионах этот тренд пока не так силён.

Технологии для здоровья и комфорта

Стремление к использованию технологий, укрепляющих здоровье — один из основных трендов 2025 года. В первую очередь речь идёт об использовании систем климат-контроля и очистки воздуха, а также световых решений, которые регулируют циркадные ритмы. Кроме того, велик интерес к акустическим и вибрационным устройствам для восстановления и релаксации, однако всё это стоит недешёво.

Что в России?

Все перечисленные выше технологии и устройства, их реализующие, довольно дороги, и поэтому интерес к ним в России невелик. Вместе с тем, практически все дизайнерские компании, в том числе АСК «Сигнал», предлагают такие решения в рамках разработки комплексных дизайн-проектов.