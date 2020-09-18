Российский рынок школьной мебели: сезонность, маржинальность и точки роста в 2025

21:46 20.10.2025

К началу нового учебного года в России традиционно ускоряются закупки школьной мебели. 2025-й не станет исключением, но правила игры меняются: школы активнее планируют потребности заранее, а поставщики диверсифицируют каналы сбыта и линейки. На фоне импортозамещения и обновления нормативной базы рынок показывает устойчивость, хотя давление на маржу сохраняется.

Сезонность: длиннее планирование, короче поставка

Классический пик спроса приходится на май–сентябрь, когда учреждения закрывают конкурсы, а фабрики «идут в три смены». Формально всё упирается в календарь контрактной системы: образовательные организации работают в логике 44-ФЗ от плана-графика до исполнения в ЕИС. Те, кто начинает планирование с зимы, выигрывают по срокам и цене: ниже «августовская премия» на логистику и монтаж, легче резервировать мощность у производителей. Практические рекомендации по таймингу (включая увязку с планом-графиком) давно описаны специализированными методичками для школ — их сейчас активно берут на вооружение директора и бухгалтерии.

«Сезон мы растягиваем, а не терпим: предзаказы с февраля–марта дают нам 15–20 дополнительных рабочих дней летом и снимают часть рисков по срыву сроков», — говорит руководитель региональной мебельной фабрики из ПФО.

Маржинальность: тендерная «вилка» и как из неё выйти

Основной фактор давления на маржу — конкуренция в тендерах с НМЦК, где поставщики часто играют от минус-процента. Добавим к этому волатильность сырья (ЛДСП, металл, фурнитура) и требования по сервису/гарантии и становится понятно, почему «быстрые» проекты редко приносят ожидаемую норму прибыли. Здесь работают три приёма.

Стандартизация узлов. Замена экзотических решений на унифицированные каркасы и направляющие снижает себестоимость и сокращает склад номенклатуры. Жизненный цикл (LCC). В спецификациях всё чаще оценивают не только цену, но и ремонтопригодность/ресурс. Поставщики, у которых есть склад запчастей и выездной сервис, реже демпингуют на старте. Сдвиг в «тихую» фурнитуру. Классы стремятся снижать шум — спрос на доводчики и качественные шариковые направляющие растёт, и покупатели готовы доплатить за акустический комфорт.

«В открытых торгах маржа “на входе” минимальна. Мы возвращаем её сервисом и модульностью: запас сидений, фасадов, направляющих позволяет обслуживать парк без простоев и штрафов», — поясняет коммерческий директор федерального поставщика.

В целом отрасль 2024 года закончила на позитивной ноте: по данным отраслевых объединений, выпуск мебели в стране рос двузначными темпами это поддержало эффективность загрузки производств и позволяет планировать 2025-й без резких сокращений мощностей.

Точки роста-2025: где «тонко» и где «толстеет»

1) Импортозамещение и локализация. Для школьного сегмента это не лозунг, а доступность фурнитуры, порошковых красок, ЛДСП. Чем меньше «узких» импортных позиций, тем стабильнее сроки и цены — особенно в августовском пике. Тренд сохраняется.

2) Гибкие классы и трансформируемые пространства. Запрос на мобильные решения (столы и стулья с регулировкой, лёгкие тумбы, модульные шкафы) растёт. Школы проектируют «острова» групповой работы и хотят быстро менять рассадку без вызова монтажа.

3) «Тихие» классы. Акустический комфорт становится KPI для администраторов: направляющие с доводом, амортизирующие опоры, перфорированные панели. Это повышает средний чек без жёсткой конкуренции по цене.

4) Инклюзия и нормативы. Санитарные правила и ГОСТы не новы, но контрактная дисциплина усилилась: ростовые группы, маркировка, безопасность кромок и устойчивость — в приоритете экспертиз и приёмки. Производители, которые шьют линейку под ГОСТ 11016 и сопровождают поставку паспортами качества, проходят тендеры и приёмку с меньшими издержками.

«Инклюзивные решения — не “опция по запросу”, а часть базовой линейки. Когда это учтено конструктивно, не нужно городить нестандарт в каждом тендере», — отмечает продукт-менеджер одного из производителей учебной мебели.

5) Продвинутые закупки. В 2025 году школы активнее используют обучение и сервисы для корректного расчёта сроков и процедур — от планирования до приёмки. Это сокращает форс-мажоры и штрафы, а значит, снижает “съедание” маржи поставщиков.

Что делать поставщику

Коротко — тянуть сезон, считать LCC и повышать долю стандартизированных узлов. Осваивать «тихую» фурнитуру как средство не только улучшить среду, но и обосновать цену. Держать «под рукой» нормативку и пакет документов: соответствие СанПиН/ГОСТ — первый фильтр у заказчика и контролёра.

Итог: спрос на школьную мебель в 2025-м остаётся устойчивым, но выигрывает тот, кто работает длинным горизонтом, читает спецификации как финансовую модель и заранее закрывает риски. «Школы всё чаще покупают не “стол и стул”, а предсказуемость. Тот, кто её даёт, забирает рынок», — резюмирует один из участников отрасли.