PlatSer Group: как создать идеальные условия для жизни питомцев
А вы уверены, что ваш питомец получает всё необходимое? Корм «по акции», старая подушка вместо лежанки, случайная переноска из зоомагазина — кажется, что это не так важно. Но именно такие решения формируют качество жизни животного: от здоровья суставов до уровня стресса.
PlatSer Group делится советами, как подобрать вещи для ухода за питомцем, чтобы он былэнергичным и здоровым.
Основные компоненты, влияющие на комфорт питомца
Комфорт питомца складывается из базовых вещей, о которых владельцы часто вспоминают только тогда, когда возникают проблемы.
Первая из них — питание. Согласно обзору MDPI, ошибки в кормлении (перекорм, недостаток порций или несбалансированный состав) напрямую связаны с развитием болезней у животных. Поэтому выбор корма — это не вопрос вкуса или бренда, а стратегическое решение, влияющее на здоровье и продолжительность жизни.
Не менее важен сон. Лежанка — поверхность, которая определяет состояние суставов и мышц. Клиническое исследование Университета Пенсильвании показало: собаки с артритом, которым предоставили ортопедические лежанки, спали спокойнее и меньше страдали от хромоты.
Поездки и визиты к ветеринару — неизбежная часть заботы о животном. И здесь переноска играет ключевую роль. Она способна быть либо источником дополнительного стресса, либо безопасной «капсулой», где питомец чувствует себя защищённым. Всё зависит от того, насколько правильно она выбрана.
Наконец, лоток. Его форма, размер и расположение влияют не только на удобство, но и на поведение животного. По данным ASPCA, до 30% проблем у кошек связано именно с неправильно организованным туалетом.
Эти четыре элемента работают в системе. Питание обеспечивает организм энергией, сон восстанавливает силы, переноска создаёт чувство безопасности в дороге, а лоток отвечает за гигиену. Вместе они формируют основу комфортной и здоровой жизни питомца рядом с человеком.
Рекомендации по выбору хорошего корма для собак
При выборе корма обращайте внимание на состав: на первом месте должны стоять конкретные источники белка — «индейка», «лосось», «ягнёнок». Избегайте расплывчатых формулировок вроде «мясные продукты» или «животные субпродукты».
Хороший корм не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и дешёвых наполнителей (кукурузы, пшеницы, костной муки). Предпочтительнее — рис, овёс, гречка, батат, бобовые.
Немаловажную роль играют жиры. Натуральные животные и рыбные жиры обеспечивают питомца энергией, а Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты укрепляют сердце, суставы, кожу и шерсть. Желательно, чтобы в составе были и функциональные добавки — пробиотики для здоровья ЖКТ, хондроитин и глюкозамин для суставов, таурин и L-карнитин для сердечно-сосудистой системы. Консерванты должны быть только натуральными: витамин E, витамин C или экстракт розмарина.
Как выбрать идеальную лежанку для вашего питомца
Лежанка для питомца — место восстановления сил. При выборе важно учитывать три основных параметра: размер, наполнитель и форма.
Размер. Лежанка должна позволять животному свободно вытянуться во всю длину, но при этом не быть слишком большой, иначе питомец не почувствует себя достаточно защищённым. Чтобы подобрать лежанку по размеру, начните с простых замеров. Измерьте расстояние от кончика носа до основания хвоста и добавьте 15–20 см — это и будет оптимальная длина лежанки. Для ширины ориентируйтесь на рост собаки в холке: получившееся число также стоит увеличить на 15–20 см.
Если питомец предпочитает спать, свернувшись клубком, можно взять модель чуть меньше: ориентируйтесь на длину туловища без вытянутых лап.
Наполнитель. Для здоровых и активных питомцев достаточно гипоаллергенного синтетического или латексного материала, который легко стирать. Если же у животного есть склонность к проблемам суставов или артрит, стоит выбирать ортопедические лежанки с эффектом памяти формы.
Не менее важна практичность. Чехлы должны легко сниматься и выдерживать машинную стирку, а материалы — быть устойчивыми к когтям и влаге.
Форма. Если собака любит спать вытянувшись — берите прямоугольную или овальную модель с матрасом и невысокими бортиками. Для тех, кто чаще сворачивается клубком, лучше подойдут круглые или овальные «гнёзда» с мягкими стенками.
Кошкам стоит выбирать закрытые домики или модели с крышей, которые дают ощущение безопасности.
Советы по выбору переносок и лотков
При выборе переноски важно учитывать не только внешний вид, но и реальные потребности питомца и владельца. Жёсткие пластиковые модели подходят для авиаперелётов и дальних поездок: они прочные, легко моются и защищают животное даже в багажном отсеке. Но перед покупкой нужно проверить надёжность защёлок, вентиляцию и форму дна — переноска должна стоять устойчиво и не качаться.
Для коротких визитов к ветеринару или поездок на дачу удобнее мягкие сумки: они легче, компактнее и внешне выглядят как обычная дорожная сумка. Здесь главное — прочные сетчатые вставки, качественные молнии и съёмная лежанка, которую можно стирать. Активным владельцам подойдут рюкзаки: питомец ближе к хозяину и меньше стрессует. К тому же у вас остаются свободными руки. Но такой вариант годится только для спокойных животных и недолгих маршрутов.
Размер переноски всегда подбирается под габариты питомца. Замерьте его длину от носа до хвоста и высоту в холке, прибавьте 5–7 см — этого достаточно, чтобы животное могло встать, развернуться и лечь. Слишком просторная переноска не лучше тесной: в дороге питомец будет «болтаться», и вместо чувства безопасности получит лишний стресс. Для полётов уточняйте требования авиакомпании, так как размеры переносок под сиденье строго регламентированы.
Лотки делятся на открытые и закрытые. Первые чаще выбирают для котят и пожилых кошек — в них проще заходить. Закрытые модели в виде домика лучше удерживают запахи и помогают поддерживать чистоту вокруг, но не все животные комфортно чувствуют себя в ограниченном пространстве.
По материалам распространены пластиковые и силиконовые варианты. Пластиковые прочные и недорогие, но со временем могут впитывать запахи и требуют регулярной тщательной чистки. Силиконовые легче, эластичнее, удобны в уходе и подходят для поездок. Например, складной силиконовый лоток PlatSer легко сворачивается в чехол, не впитывает запахи, оснащён нескользящим дном и креплением для пелёнки.
Забота о питомце начинается с простых решений: чем он питается, где отдыхает, как путешествует. Эти детали кажутся мелочами, но именно они определяют качество жизни животного. Когда всё подобрано правильно, питомец живёт дольше в здоровье и активности
