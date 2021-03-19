Как делится имущество при разводе

15:29 25.02.2026

Юрист правового центра "Айлант" Ольга Сонина о правовых основах процедуры раздела имущества при расторжении брака: сроки, порядок раздела, исключения, споры о разделе в суде.

Среди гражданских процессов самые эмоционально острые и подчас самые тяжелые — это процессы о разделе имущества при разводе, а также процессы, связанные с получением наследства. Первые, пожалуй, даже более эмоциональны. Зачастую к моменту расторжения брака отношения между супругами становятся настолько плохими, что они просто не могут находиться друг с другом в одном помещении без демонстрации своей неприязни. Это тоже создает в суде определенные сложности. Еще хуже, когда к личной неприязни примешивается материальная заинтересованность, когда между супругами нет согласия по поводу раздела имущества. В таких случаях очень важно сохранять хладнокровие, знать свои права и уметь защитить свои законные интересы.

Что говорит Семейный кодекс о разделе имущества?

В соответствии со статьей 34 Семейного кодекса РФ, все имущество, приобретенное супругами во время нахождения в браке, является общим. Это значит, что оно принадлежит не кому-то из супругов, а семье в целом. Именно это имущество подлежит разделу.

Однако есть исключения. Даже если имущество было приобретено в браке, но получено одним из супругов в качестве наследства или в дар, такое имущество является личной собственностью этого супруга. Кроме того, если один из супругов приобрел какое-то имущество за счет средств, которые были заработаны или приобретены им иным образом до заключения брака, такое имущество также является личным имуществом супруга и разделу не подлежит.

Не являются общим имуществом личная одежда и личные вещи, за исключением предметов роскоши, а также исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, которые созданы одним из супругов. Такое право принадлежит автору результата в соответствии со статьей 36 СК РФ.

Когда личное имущество становится общим?

Однако и из этого правила есть исключение, которое описано в статье 37 СК РФ. В соответствии с этой статьей, имущество каждого из супругов может быть признано судом их общей собственностью, если будет установлено, что в период брака супруги произвели в это имущество вложения, которые значительно увеличили стоимость этого имущества за счет общих средств.

Таким образом, если у одного из супругов была квартира, приобретенная им до брака, но во время нахождения в браке супруги потратили общие деньги на её ремонт, покупку мебели и увеличили ее стоимость иным образом, такая квартира в некоторых случаях может быть признана общей собственностью супругов полностью или частично. Однако гораздо чаще в таких случаях суд просто присуждает супругу, чьей собственностью является квартира, выплатить компенсацию в размере 1/2 затрат на благоустройство.

Как и когда должно делиться имущество между супругами?

В соответствии со статьей 38 СК РФ, раздел общего имущества возможен как во время брака, так и после его расторжения по заявлению любого из супругов, а также по заявлению кредитора, который может потребовать раздела общего имущества, чтобы обратить взыскание на долю одного из супругов.

Комментарий юриста по семейным делам правового центра «Айлант» (ilant-pravo.ru) Ольги Сониной

Я настоятельно рекомендую производить раздел имущества при расторжении брака как можно раньше — лучше сразу при расторжении или в кратчайшие сроки. Это связано с тем, что, как правило, с течением времени позиция людей в отношении имущества становится более непримиримой. Чем позже происходит раздел после бракоразводного процесса, тем выше вероятность того, что супруги не смогут договориться и дело дойдет до суда с непредсказуемым результатом.

Можно ли договориться без суда?

Да, это возможно. Если между супругами нет споров о разделе общего имущества, они могут составить и нотариально заверить соглашение о разделе имущества и предоставить его в суд. Суд, как минимум, примет во внимание это соглашение и удовлетворит все его условия, если оно не нарушает интересы несовершеннолетних детей.

Если же между супругами нет согласия, решение принимает суд. Суд может:

Перевести вещь из режима общей собственности в режим раздельной собственности, когда каждому из супругов будет принадлежать доля объекта.

Оставить имущество полностью в собственности одного супруга и обязать его выплатить второму супругу компенсацию в размере 1/2 стоимости такого имущества.

Предоставить одному супругу одну вещь определенной стоимости, оставить второму супругу вторую вещь примерно аналогичной стоимости с уплатой компенсации в размере возможной разницы в цене.

Подлежат ли разделу вещи детей?

В соответствии с пунктом 5 статьи 38 СК РФ, вещи, которые приобретались исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, музыкальные инструменты, игрушки и так далее), не подлежат разделу. Они должны быть переданы тому из супругов, с кем будут проживать дети.

Как долго можно обращаться в суд с заявлением о разделе имущества после расторжения брака?

В соответствии с пунктом 7 статьи 38 Семейного кодекса РФ, срок исковой давности составляет 3 года (но важно помнить, что он исчисляется с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права).

Всегда ли имущество делится строго пополам?

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 СК РФ, при разделе совместного имущества супругов их доли признаются равными, если иное не предусмотрено брачным договором. Однако, в соответствии с пунктом 2 той же статьи, суд может отступить от принципа равенства долей, если это будет в интересах несовершеннолетних детей, а также в заслуживающих внимания интересах одного из супругов.

Например, если один из супругов не получал доходов по неуважительным причинам либо совершал недобросовестные действия по отношению ко второму супругу или общему имуществу, что привело к его уменьшению, это почти наверняка будет принято судом во внимание, однако все такие эпизоды необходимо доказывать документально.

Делятся ли долги?

Если у супругов есть общие долги, они делятся пропорционально присужденным супругам долям имущества. Если всё имущество делится пополам, то и общие долги также делятся пополам.

Как защитить свои права?

В целом российское законодательство неплохо защищает имущественные права супругов. Однако очень важно доказать, что то или иное имущество является или не является общим.

Для этого: