Производители дверей в России: рейтинг

Рынок межкомнатных дверей более разнообразен, чем рынок входных.

Прежде чем перейти к именам, важно разобраться, по каким параметрам вообще стоит оценивать производителя дверей. Красивый шоурум и активный Instagram — не показатели.

Качество и взломостойкость (для входных дверей)

Для входных металлических дверей ключевой показатель — класс взломостойкости по ГОСТ Р 51224. Первый класс — минимальная защита, четвёртый — максимальная. Большинство бытовых дверей в бюджетном сегменте относятся к первому и второму классу. Надёжные производители открыто публикуют этот параметр.

Ассортимент и ценовые сегменты

Производители, работающие в нескольких ценовых категориях одновременно, как правило, имеют более отлаженные производственные процессы. Широкий ассортимент — признак стабильной компании с собственными мощностями.

Наличие собственного производства в России

Принципиальный пункт: одни бренды производят двери в России, другие — только продают под российским именем продукцию из Китая или других стран. Это напрямую влияет на возможность изготовления под заказ, логистику и сервис.

Гарантия и сертификация (ГОСТ)

Производители, соответствующие ГОСТ 31173-2003 (входные двери) и ГОСТ 32274-2013 (МДФ-панели), гарантируют определённый уровень безопасности и долговечности. Срок гарантии от производителя — ещё один индикатор уверенности в своём продукте.

Отзывы покупателей и экспертов

Мнения реальных покупателей, опубликованные на агрегаторах и тематических форумах, позволяют выявить системные проблемы: провисающие петли, заедающие замки, нестандартные размеры, низкий уровень сервиса после продажи.

ТОП-7 производителей межкомнатных дверей в России

Рынок межкомнатных дверей более разнообразен, чем рынок входных. Здесь сильнее роль дизайна, материалов отделки и совместимости с интерьером. Рассмотрим семь производителей, которые стабильно присутствуют в рекомендациях дизайнеров и экспертов.

1. UNION — широкий ассортимент и итальянские технологии

UNION — один из немногих российских производителей межкомнатных дверей, который последовательно работает в среднем и верхнем ценовых сегментах, не размывая марку дешёвыми линейками. Компания существует более 35 лет и за это время сформировала заметный ассортимент: скрытые двери под покраску, двери в матовой и глянцевой эмали, с натуральным шпоном, HPL-покрытием под камень и мрамор, алюминиево-стеклянные конструкции и изделия с объёмной 3D-поверхностью.

Среди технических особенностей продукции UNION заслуживают внимания несколько. Полотна на 50% толще стандартных, что улучшает звукоизоляцию и обеспечивает стабильную геометрию даже при высоте до 3,5 метра. Усиленные короба изготовлены из закалённого алюминия по итальянской технологии и запатентованы компанией. Используется европейская фурнитура — скрытые петли INVISTA/OTLAV и магнитные защёлки AGB.

Популярные серии:

FILO-60, Laccato — скрытая дверь в матовой эмали, от 62 900 ₽. Минималистичная геометрия, нулевой зазор с коробом, популярная среди дизайнеров интерьера.

— скрытая дверь с отделкой натуральным шпоном, от 89 900 ₽. Тёплая фактура дерева при современных пропорциях полотна.

— двери с объёмной поверхностью (натуральный шпон, массив), от 195 900 ₽. Серия Legato, Canvas, Tartan, Plisse — для интерьеров с выраженной текстурой.

— алюминиево-стеклянные модели (Space, Radar, Ritmo), от 109 900 ₽. Стеклянные вставки в алюминиевом профиле, максимально тонкий внешний контур.

— линейка доступного качества на алюминиевом коробе с наличником, от 29 900 ₽. Позволяет получить эстетику скрытой двери при умеренном бюджете.

— звукоизоляционная дверь, от 78 900 ₽. Актуальна для спален, детских комнат и домашних кабинетов.

Плюсы:

Собственное производство и запатентованные разработки

Большой выбор типов и отделок в рамках одной линейки

Бесплатный обмер, доставка и монтаж по России

Возможность заказа по индивидуальным размерам

Минусы:

Нижняя граница цены выше, чем у массовых брендов

Сроки изготовления на заказ могут занимать несколько недель

Ценовой диапазон: от 29 900 ₽ (UNIX-45 в наличии) до 225 900 ₽ и выше (UNIFLEX-3D премиум-серии).

2. ПрофильДоорс — массовый бренд с широкой дистрибуцией

Работает преимущественно в среднем ценовом сегменте и за два с небольшим десятилетия выстроил одну из крупнейших розничных сетей в стране — более 500 фирменных салонов. Ассортимент сфокусирован на практичных моделях в ламинате, экошпоне и эмали. Продукция компании экспортируется в страны СНГ и участвует в международных строительных выставках.

Плюсы: широкая доступность, чёткие сроки поставки, понятные комплектации.

Минусы: ограниченный выбор в верхнем ценовом сегменте, единообразие дизайна.

Ценовой диапазон: от ~12 000 ₽ до ~60 000 ₽.

3. Убер — крупный производитель дверей из МДФ

Специализируется на межкомнатных дверях из МДФ с декоративными плёнками различного происхождения — немецкими, итальянскими, польскими, японскими. Компания ежегодно обновляет ассортимент, предлагая как типовые, так и трендовые решения. Сайт выполняет функцию официального интернет-магазина с прямой поставкой.

Плюсы: большой ассортимент, регулярные обновления, разумные цены.

Минусы: плёночные покрытия менее долговечны, чем шпон или эмаль.

Ценовой диапазон: от ~8 000 ₽ до ~40 000 ₽.

4. Ziva — доступное качество с акцентом на сервис

Выпускает межкомнатные двери из шпона, экошпона и с эмалированным покрытием. Компания делает акцент на сервисной составляющей: обеспечивает консультацию, доставку и монтаж в рамках единого процесса заказа. Благодаря широкой сети поставок двери этого производителя доступны во многих регионах России.

Плюсы: разнообразие моделей, работа под ключ, умеренные цены.

Минусы: представлена преимущественно в бюджетном и среднем сегментах.

5. Sofa — производитель из Твери с акцентом на натуральное дерево

Фабрика работает с массивом натурального дерева — тверская область исторически богата качественным лесом. В облицовке используется шпон ценных пород (дуб, орех, вишня, красное дерево), в качестве финишного покрытия — лак или синтетические плёнки. Помимо деревянных полотен, компания предлагает стеклянные двери из триплекса.

Плюсы: настоящий массив, уникальная фактура, долговечность.

Минусы: ограниченный ассортимент в современных минималистичных стилях.

Ценовой диапазон: от ~25 000 ₽.

6. Экадеми — производитель из Реутова

Компания ориентирована на использование качественных материалов и современных технологий. Расположение производства в Подмосковье обеспечивает оперативную доставку в центральные регионы страны. Ассортимент регулярно обновляется.

Плюсы: современный дизайн, хорошее качество материалов.

Минусы: менее известна в регионах за пределами ЦФО.

7. Ocean — ульяновская фабрика с итальянским влиянием

Фабрика ориентируется на итальянские производственные стандарты, используя хвойный массив с отделкой шпоном и шумопоглощающими уплотнителями. Изделия предлагаются в классическом стиле с пилястрами и капителями. Компания совмещает типовой ассортимент с производством на заказ.

Плюсы: богатая классическая стилистика, натуральные материалы.

Минусы: менее подходит для современных минималистичных интерьеров.

Как выбрать производителя дверей: пошаговое руководство

Даже после изучения рейтинга выбор может оказаться непростым — слишком многое зависит от конкретной ситуации. Последовательный подход помогает сузить список.

Шаг 1. Определите тип двери — входная или межкомнатная

Входные и межкомнатные двери — разные продуктовые категории с разными требованиями. Входная дверь должна противостоять взлому, сильному холоду и уличному шуму. Межкомнатная — вписываться в интерьер, обеспечивать приватность и работать плавно долгие годы. Совмещать требования к обеим категориям в одном производителе нет смысла.

Шаг 2. Установите бюджет

Рынок делится на три зоны:

До 20 000 ₽ (межкомнатные) / до 15 000 ₽ (входные) — бюджетный сегмент. Функциональность есть, дизайн и долговечность — ограничены.

20 000–70 000 ₽ (межкомнатные) / 15 000–50 000 ₽ (входные) — средний сегмент. Оптимальное соотношение цены и качества для большинства задач.

Выше 70 000 ₽ (межкомнатные) / выше 50 000 ₽ (входные) — верхний сегмент. Отделка натуральными материалами, запатентованные конструктивные решения, расширенная гарантия.

Шаг 3. Проверьте наличие сертификатов ГОСТ

Попросите у продавца копию сертификата соответствия. Для входных дверей — ГОСТ 31173-2003. Для дверей из МДФ — ГОСТ 32274-2013. Производители, уверенные в своей продукции, предоставляют эти документы без лишних вопросов.

Шаг 4. Оцените класс взломостойкости (для входных дверей)

Для квартирной двери в городском многоквартирном доме достаточен второй класс. Для загородного дома или объектов с повышенными требованиями безопасности — третий или четвёртый. Уточняйте класс именно конкретной модели: общая репутация бренда не означает, что все его позиции имеют одинаковые показатели защиты.

Шаг 5. Узнайте условия гарантии

Честный производитель указывает срок гарантии на полотно и комплектующие отдельно. Гарантия на металлоконструкцию 10 лет и более — хороший знак. Уточните, распространяется ли гарантия на фурнитуру и что именно является гарантийным случаем.

Рейтинг составлен на основе открытых данных о производителях, технических характеристик продукции, опубликованных отзывов и экспертных оценок специализированных изданий.