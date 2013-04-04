Что такое NeoGen: технология азотной холодной плазмы
NeoGen PSR (Plasma Skin Regeneration) — аппаратная платформа британской компании Energist Group, работающая на основе газовой азотной плазмы. В основе технологии лежит преобразование медицинского азота высокой степени чистоты в плазму — четвёртое агрегатное состояние вещества, при котором газ переходит в частично ионизированное состояние с высоким запасом тепловой энергии.
Принципиальное отличие NeoGen от большинства других аппаратных методов состоит в том, что воздействие не зависит от хромофора — поглощающей мишени в коже (воды, меланина или оксигемоглобина). Энергия поглощается тканью равномерно, по всей площади обработки, а не в изолированных микрозонах, как при фракционных технологиях. Это обеспечивает так называемую full-field регенерацию — полноплощадное ремоделирование дермального матрикса.
Важно разграничивать NeoGen и устройства типа plasma pen (корональные разрядники): последние создают электрическую дугу между электродом и кожей и работают принципиально иначе — они точечно карбонизируют ткань, не обеспечивая управляемого прогрева дермы.
Механизм действия: что происходит в коже
Когда поток азотной плазмы достигает поверхности кожи, запускается каскад реакций, охватывающий все слои дермы — от stratum corneum до ретикулярного слоя.
Термическая модификация
NeoGen не вызывает испарения или карбонизации эпидермиса. Эпидермис остаётся структурно целым и выполняет функцию естественной биологической повязки, снижая риск инфицирования.
Активные формы кислорода
При контакте плазмы с тканью формируются контролируемые количества АФК. В физиологических концентрациях они активируют клеточные защитные пути и факторы роста, запуская регенерацию.
Роль оксида азота (NO)
Азот диффундирует в ткани, высвобождая оксид азота. NO улучшает микроциркуляцию, модулирует воспалительный ответ, стимулирует миграцию фибробластов и пролиферацию кератиноцитов.
Неоколлагеногенез
Гистологические исследования фиксируют увеличение содержания коллагена I и III типов, улучшение эластиновых волокон. Процесс ремоделирования продолжается более 12 месяцев после сеанса.
Совокупность этих механизмов исследователи описывают как «neodermal remodelling effect» — полнослойный регенеративный ответ при сохранении эпидермального барьера.
Показания к процедуре
- Инволюционное снижение тонуса и тургора кожи лица, шеи, зоны декольте
- Поверхностные и умеренные морщины, периорбитальная зона и область вокруг рта — включая soft blepharoplasty effect
- Гиперпигментация, неравномерный тон, поствоспалительные пятна
- Актинический кератоз и себорейный кератоз — по назначению дерматолога
- Рубцы постакне поверхностной и умеренной глубины
- Фотостарение: неровный рельеф, расширенные поры, снижение эластичности
- Профилактическое омоложение у пациентов 30–40 лет с начальными признаками старения
Если вы хотите понять, применимы ли эти показания в вашем случае, в Skin Lift Clinic (Москва) доступна бесплатная первичная диагностика кожи с интеллектуальной камерой 3D Life Viz — врач оценит состояние дермы, фототип и обоснованность именно этой процедуры.
Противопоказания
⛔ Абсолютные
- Беременность и лактация
- Злокачественные новообразования
- Активные инфекции в зоне обработки
- Герпетическая инфекция в обострении
- Тяжёлые системные заболевания
- Коагулопатии, антикоагулянты
⚠️ Относительные
- Склонность к келоидным рубцам
- Тёмные фототипы IV–VI по Фитцпатрику
- Сахарный диабет
- Недавние инъекции в зоне воздействия
- Металлические импланты в области обработки
Как проходит сеанс: этапы от А до Я
Первичная консультация и диагностика
Врач определяет фототип по шкале Фитцпатрика, оценивает тургор и эластичность кожи, анализирует зоны птоза, изучает анамнез. Выбирается режим: sub-ablative или ablative.
Подготовка кожи
Зона обработки очищается. При необходимости — депигментирующая подготовка за несколько недель. Топическая анестезия (крем с лидокаином) — за 30–40 минут до процедуры.
Проведение процедуры
Врач обрабатывает кожу насадкой аппарата зона за зоной. Расстояние от сопла, частота импульсов и энергетический уровень регулируются в реальном времени. Длительность — 20–60 минут.
Постпроцедурное ведение
Сразу после — охлаждение и барьерные успокаивающие средства. Врач фиксирует применённые параметры и передаёт пациенту письменный реабилитационный протокол.
Реабилитация и уход после процедуры
Sub-ablative режим
- Покраснение — 1–3 дня
- Шелушение — до 7 дней
- Социальное восстановление — 3–5 дней
- Эпидермальный барьер не нарушается
Ablative режим
- Отёк и гиперемия — 3–5 дней
- Полная эпителизация — 7–14 дней
- Социальное восстановление — 7–10 дней
- Возможны корочки и слущивание
Ключевые правила реабилитации
- В первые 24–48 ч (ablative) — избегать намокания зоны обработки
- Только согласованные с врачом средства: пантенол, барьерные эмоленты
- SPF 50+ ежедневно после эпителизации — минимум 3 месяца
- Исключить сауну, баню, интенсивный спорт на 10–14 дней
- Без кислот, ретиноидов, скрабов до полного восстановления
- При признаках инфицирования — незамедлительное обращение к врачу
Результаты: чего реально ожидать
Оценку результатов принято проводить не ранее чем через 2–3 месяца — именно тогда завершается основной этап синтеза нового коллагена. Клинические данные показывают, что неоколлагеногенез продолжается более 12 месяцев после сеанса.
Повышение плотности и упругости за счёт коллагена I и III типов
Сглаживание поверхностных и умеренных морщин, выравнивание тона
Редукция гиперпигментации и улучшение периорбитальной зоны
Уменьшение рубцов постакне поверхностной и умеренной глубины
Визуальное уменьшение пор, улучшение рельефа кожи
Эффект нехирургической блефаропластики в периорбитальной зоне
Стандартный курс — 1–3 сеанса с интервалом 4–6 недель. Поддерживающая терапия — раз в год или по клиническим показаниям. NeoGen не останавливает естественное старение, а стимулирует кожу к активному восстановлению — результат постепенный и натуральный.
Комбинированные протоколы: с чем сочетают Неоген
Endolift+Неоген
Одна из наиболее востребованных комбинаций в современной аппаратной косметологии. Эндолифт — малоинвазивный лазерный лифтинг с введением световода подкожно, воздействующий на жировые компартменты и запускающий неоколлагеногенез. NeoGen при этом работает на поверхностном уровне — обновляет качество кожи, выравнивает рельеф и тон. Оба метода в комбинации доступны в Skin Lift Clinic — протокол разрабатывается индивидуально.
SMAS-лифтинг Doublo+ Неоген
Аппаратный HIFU-лифтинг воздействует сфокусированным ультразвуком на глубокие структуры лица — SMAS и подкожно-жировую клетчатку. В сочетании с Неоген это позволяет проработать одновременно каркасный уровень и поверхностный — текстуру, тон и регенерацию кожи.
Биоревитализация после Неоген
Инъекционное увлажнение проводится через 4–6 недель после реабилитации — в период активного неоколлагеногенеза кожа особенно восприимчива к гиалуронату.
PRP-терапия
Аутологичная плазма, обогащённая тромбоцитами, используется как вспомогательный метод в период восстановления: факторы роста (PDGF, TGF-β, VEGF) синергично усиливают регенерацию.
Ботулинотерапия
Применяется с интервалом: сначала Неоген, затем через 2–3 недели — коррекция мимических морщин. Обратный порядок менее предпочтителен из-за риска диффузии токсина при тепловом воздействии.
На что обратить внимание при выборе клиники
- Оригинальное оборудование EnergistNeoGen — запатентованная разработка Energist Group. Параметры подачи плазмы строго стандартизированы; клонированные устройства их не воспроизводят. Попросите показать паспорт оборудования или сертификат официального дистрибьютора.
- Квалификация специалиста именно с этим аппаратомВрач должен уметь аргументированно объяснить выбор режима — sub-ablative или ablative — и его последствия для реабилитации.
- Структурированная первичная диагностикаКлинический осмотр: фототип по Фитцпатрику, тургор и эластичность, зоны птоза, анамнез. На основании данных — индивидуальный протокол.
- Письменный реабилитационный протоколСписок допустимых и недопустимых средств, контакт врача для оперативной связи. Отсутствие постпроцедурного сопровождения — серьёзный повод насторожиться.
- Реальные клинические фотографииСтандартизированные фотографии «до и после» с указанием режима, количества сеансов и временного интервала — а не иллюстрации из рекламных брошюр производителя.
