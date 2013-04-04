Что такое NeoGen: технология азотной холодной плазмы

Процедура NeoGen EVO на основе азотной холодной плазмы — неинвазивное омоложение кожи лица, шеи и декольте. Стимуляция коллагена, устранение морщин и пигментации без реабилитации. 

NeoGen PSR (Plasma Skin Regeneration) — аппаратная платформа британской компании Energist Group, работающая на основе газовой азотной плазмы. В основе технологии лежит преобразование медицинского азота высокой степени чистоты в плазму — четвёртое агрегатное состояние вещества, при котором газ переходит в частично ионизированное состояние с высоким запасом тепловой энергии.

Принципиальное отличие NeoGen от большинства других аппаратных методов состоит в том, что воздействие не зависит от хромофора — поглощающей мишени в коже (воды, меланина или оксигемоглобина). Энергия поглощается тканью равномерно, по всей площади обработки, а не в изолированных микрозонах, как при фракционных технологиях. Это обеспечивает так называемую full-field регенерацию — полноплощадное ремоделирование дермального матрикса.

Важно разграничивать NeoGen и устройства типа plasma pen (корональные разрядники): последние создают электрическую дугу между электродом и кожей и работают принципиально иначе — они точечно карбонизируют ткань, не обеспечивая управляемого прогрева дермы.

Механизм действия: что происходит в коже

Когда поток азотной плазмы достигает поверхности кожи, запускается каскад реакций, охватывающий все слои дермы — от stratum corneum до ретикулярного слоя.

Термическая модификация

NeoGen не вызывает испарения или карбонизации эпидермиса. Эпидермис остаётся структурно целым и выполняет функцию естественной биологической повязки, снижая риск инфицирования.

Активные формы кислорода

При контакте плазмы с тканью формируются контролируемые количества АФК. В физиологических концентрациях они активируют клеточные защитные пути и факторы роста, запуская регенерацию.

Роль оксида азота (NO)

Азот диффундирует в ткани, высвобождая оксид азота. NO улучшает микроциркуляцию, модулирует воспалительный ответ, стимулирует миграцию фибробластов и пролиферацию кератиноцитов.

Неоколлагеногенез

Гистологические исследования фиксируют увеличение содержания коллагена I и III типов, улучшение эластиновых волокон. Процесс ремоделирования продолжается более 12 месяцев после сеанса.

Совокупность этих механизмов исследователи описывают как «neodermal remodelling effect» — полнослойный регенеративный ответ при сохранении эпидермального барьера.

Показания к процедуре

  • Инволюционное снижение тонуса и тургора кожи лица, шеи, зоны декольте
  • Поверхностные и умеренные морщины, периорбитальная зона и область вокруг рта — включая soft blepharoplasty effect
  • Гиперпигментация, неравномерный тон, поствоспалительные пятна
  • Актинический кератоз и себорейный кератоз — по назначению дерматолога
  • Рубцы постакне поверхностной и умеренной глубины
  • Фотостарение: неровный рельеф, расширенные поры, снижение эластичности
  • Профилактическое омоложение у пациентов 30–40 лет с начальными признаками старения

Если вы хотите понять, применимы ли эти показания в вашем случае, в Skin Lift Clinic (Москва) доступна бесплатная первичная диагностика кожи с интеллектуальной камерой 3D Life Viz — врач оценит состояние дермы, фототип и обоснованность именно этой процедуры.

Противопоказания

⛔ Абсолютные

  • Беременность и лактация
  • Злокачественные новообразования
  • Активные инфекции в зоне обработки
  • Герпетическая инфекция в обострении
  • Тяжёлые системные заболевания
  • Коагулопатии, антикоагулянты

⚠️ Относительные

  • Склонность к келоидным рубцам
  • Тёмные фототипы IV–VI по Фитцпатрику
  • Сахарный диабет
  • Недавние инъекции в зоне воздействия
  • Металлические импланты в области обработки

Как проходит сеанс: этапы от А до Я

    Первичная консультация и диагностика
    Врач определяет фототип по шкале Фитцпатрика, оценивает тургор и эластичность кожи, анализирует зоны птоза, изучает анамнез. Выбирается режим: sub-ablative или ablative.
     
    Подготовка кожи
    Зона обработки очищается. При необходимости — депигментирующая подготовка за несколько недель. Топическая анестезия (крем с лидокаином) — за 30–40 минут до процедуры.
     
    Проведение процедуры
    Врач обрабатывает кожу насадкой аппарата зона за зоной. Расстояние от сопла, частота импульсов и энергетический уровень регулируются в реальном времени. Длительность — 20–60 минут.
     
    Постпроцедурное ведение
    Сразу после — охлаждение и барьерные успокаивающие средства. Врач фиксирует применённые параметры и передаёт пациенту письменный реабилитационный протокол.
     

Реабилитация и уход после процедуры

Sub-ablative режим

  • Покраснение — 1–3 дня
  • Шелушение — до 7 дней
  • Социальное восстановление — 3–5 дней
  • Эпидермальный барьер не нарушается

Ablative режим

  • Отёк и гиперемия — 3–5 дней
  • Полная эпителизация — 7–14 дней
  • Социальное восстановление — 7–10 дней
  • Возможны корочки и слущивание

Ключевые правила реабилитации

  • В первые 24–48 ч (ablative) — избегать намокания зоны обработки
  • Только согласованные с врачом средства: пантенол, барьерные эмоленты
  • SPF 50+ ежедневно после эпителизации — минимум 3 месяца
  • Исключить сауну, баню, интенсивный спорт на 10–14 дней
  • Без кислот, ретиноидов, скрабов до полного восстановления
  • При признаках инфицирования — незамедлительное обращение к врачу

Результаты: чего реально ожидать

Оценку результатов принято проводить не ранее чем через 2–3 месяца — именно тогда завершается основной этап синтеза нового коллагена. Клинические данные показывают, что неоколлагеногенез продолжается более 12 месяцев после сеанса.

Повышение плотности и упругости за счёт коллагена I и III типов

Сглаживание поверхностных и умеренных морщин, выравнивание тона

Редукция гиперпигментации и улучшение периорбитальной зоны

Уменьшение рубцов постакне поверхностной и умеренной глубины

Визуальное уменьшение пор, улучшение рельефа кожи

Эффект нехирургической блефаропластики в периорбитальной зоне

Стандартный курс — 1–3 сеанса с интервалом 4–6 недель. Поддерживающая терапия — раз в год или по клиническим показаниям. NeoGen не останавливает естественное старение, а стимулирует кожу к активному восстановлению — результат постепенный и натуральный.

Комбинированные протоколы: с чем сочетают Неоген

Endolift+Неоген

Одна из наиболее востребованных комбинаций в современной аппаратной косметологии. Эндолифт — малоинвазивный лазерный лифтинг с введением световода подкожно, воздействующий на жировые компартменты и запускающий неоколлагеногенез. NeoGen при этом работает на поверхностном уровне — обновляет качество кожи, выравнивает рельеф и тон. Оба метода в комбинации доступны в Skin Lift Clinic — протокол разрабатывается индивидуально.

SMAS-лифтинг Doublo+ Неоген

Аппаратный HIFU-лифтинг воздействует сфокусированным ультразвуком на глубокие структуры лица — SMAS и подкожно-жировую клетчатку. В сочетании с Неоген это позволяет проработать одновременно каркасный уровень и поверхностный — текстуру, тон и регенерацию кожи.

Биоревитализация после Неоген

Инъекционное увлажнение проводится через 4–6 недель после реабилитации — в период активного неоколлагеногенеза кожа особенно восприимчива к гиалуронату.

PRP-терапия

Аутологичная плазма, обогащённая тромбоцитами, используется как вспомогательный метод в период восстановления: факторы роста (PDGF, TGF-β, VEGF) синергично усиливают регенерацию.

Ботулинотерапия

Применяется с интервалом: сначала Неоген, затем через 2–3 недели — коррекция мимических морщин. Обратный порядок менее предпочтителен из-за риска диффузии токсина при тепловом воздействии.

На что обратить внимание при выборе клиники

  • Оригинальное оборудование EnergistNeoGen — запатентованная разработка Energist Group. Параметры подачи плазмы строго стандартизированы; клонированные устройства их не воспроизводят. Попросите показать паспорт оборудования или сертификат официального дистрибьютора.
  • Квалификация специалиста именно с этим аппаратомВрач должен уметь аргументированно объяснить выбор режима — sub-ablative или ablative — и его последствия для реабилитации.
  • Структурированная первичная диагностикаКлинический осмотр: фототип по Фитцпатрику, тургор и эластичность, зоны птоза, анамнез. На основании данных — индивидуальный протокол.
  • Письменный реабилитационный протоколСписок допустимых и недопустимых средств, контакт врача для оперативной связи. Отсутствие постпроцедурного сопровождения — серьёзный повод насторожиться.
  • Реальные клинические фотографииСтандартизированные фотографии «до и после» с указанием режима, количества сеансов и временного интервала — а не иллюстрации из рекламных брошюр производителя.

Процедура Неоген в Москве

В Skin Lift Clinic врачи работают с оригинальной платформой NeoGen EVO от Energist и формируют протоколы индивидуально — с учётом фототипа, степени выраженности изменений и совместимости с другими методами, включая Endolift и SMAS-лифтинг Doublo.

В клинике доступна бесплатная первичная диагностика с интеллектуальной камерой 3D Life Viz — врач объективно оценивает состояние дермы и честно обсуждает, какой метод обоснован именно в вашей ситуации.

