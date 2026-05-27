Выбираем корм для кошки: полезные советы

20:22 27.05.2026

Если кошка стала вялой, начала чесаться или отказывается от еды, возможно, рацион ей не подходит.

Каждому владельцу кошки знакома ситуация: заходишь в зоомагазин — и глаза разбегаются. Сухой, влажный, беззерновой, для стерилизованных, для котят, для длинношерстных… На упаковках обещают блестящую шерсть, крепкое здоровье и счастливое мурчание. Но как понять, что действительно подойдет именно вашей кошке?

На самом деле выбор корма — это не только вопрос вкуса питомца. От рациона напрямую зависят активность, состояние шерсти, пищеварение и даже настроение животного.

Смотрите не на рекламу, а на состав

Первое, чему стоит уделить внимание, — состав корма. Хороший корм обычно содержит мясные ингредиенты на первых позициях списка. Кошки — хищники, поэтому именно животный белок должен быть основой питания.

Также стоит обратить внимание на наличие витаминов, минералов и полезных жирных кислот. А вот избыток искусственных красителей, ароматизаторов и непонятных добавок — повод насторожиться.

Не всегда самый дорогой корм оказывается лучшим, но и слишком дешевые варианты часто экономят именно на качестве ингредиентов.

Учитывайте возраст и особенности питомца

Корм для котенка и рацион взрослой кошки — это совершенно разные вещи. Маленьким питомцам нужно больше белка и калорий для роста, а пожилым кошкам — более щадящее питание.

Отдельные линейки существуют для стерилизованных животных, кошек с чувствительным пищеварением или склонностью к аллергии. Если питомец мало двигается и быстро набирает вес, лучше выбирать корм с умеренной калорийностью.

Сегодня многие владельцы обращают внимание на специализированные рационы от проверенных производителей. Например, у Monge можно посмотреть линейки итальянских кормов для кошек с учетом возраста, образа жизни и особенностей здоровья питомцев.

Сухой или влажный?

Этот вопрос вызывает споры уже много лет. На самом деле оба варианта имеют свои плюсы.

Сухой корм удобен в хранении, помогает поддерживать здоровье зубов и дольше остается свежим в миске. Влажный корм содержит больше жидкости, что особенно полезно для кошек, которые мало пьют воду.

Многие ветеринары советуют комбинировать оба типа питания, соблюдая баланс и нормы кормления.

Не меняйте рацион резко

Даже качественный корм может вызвать проблемы, если переводить кошку на него слишком быстро. Новый рацион лучше вводить постепенно в течение недели, смешивая старый корм с новым и постепенно увеличивая долю нового продукта. Такой подход помогает избежать расстройства пищеварения.

Наблюдайте за состоянием кошки

Иногда понять, подходит ли корм, можно только спустя время. Хорошими признаками считаются:

нормальный аппетит;

активность и игривость;

блестящая шерсть;

отсутствие проблем со стулом;

стабильный вес.

Если кошка стала вялой, начала чесаться или отказывается от еды, возможно, рацион ей не подходит.

Главное — индивидуальный подход

Универсального корма, который идеально подойдет всем кошкам, не существует. Одни питомцы прекрасно чувствуют себя на классическом рационе, другим требуется специальное питание.

Поэтому лучший подход — внимательно наблюдать за своим питомцем, изучать состав и не бояться консультироваться с ветеринаром. Ведь правильное питание — это одна из главных составляющих долгой и здоровой жизни кошки.