Обучение игре на Гитаре: топ 10 курсов

Обучение игре на гитаре в Москве: рейтинг 10 лучших школ. Поможем выбрать курсы гитары, чтобы научиться играть с нуля. Уроки игры для начинающих взрослых, разбор аккордов. Расскажем, как подобрать гитару и определиться с музыкальными курсами на занятии.

На пробном занятии стоит обратить внимание на качество подачи материала, отношение преподавателя к ученику и общее впечатление от первой встречи. Выбор музыкального наставника требует взвешенного подхода, ведь именно от профессионализма педагога, методики обучения и комфортной атмосферы во многом зависит успех. Поэтому к решению начать обучение игры на гитаре важно отнестись со всей ответственностью, тщательно оценивая уровень преподавания и собственные ощущения от занятий.

ТОП-3 школ гитары в Москве: краткие итоги

1. "Арт-Фа" - лидер рейтинга школ игры на гитаре, с авторским курсом и наставниками консерваторского уровня, дающими индивидуальные уроки высочайшего качества.

2. Школа вокала "Фабрика" - отличный вариант для обучения игре на гитаре в сочетании с развитием вокальных способностей, где занятия проходят в творческой атмосфере и каждого ученика учат с индивидуальным подходом.

3. "Виртуозы" - центр обучения с широкой программой игры на гитаре в разных стилях и направлениях, предлагающий как индивидуальные уроки, так и мастер-классы для учеников любого уровня.

Арт-Фа

Адрес и контакты

Сайт: https://art-fa.ru/muzykalnaya-shkola-gitara.php

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 11 (м. Лубянка / м. Китай-город / м. Чистые пруды)

Телефон: +7 (495) 128-74-88

Режим работы: ежедневно, 11:00-22:00.

Индивидуальный урок (60 минут): 2500-3000 ₽. Абонементы со скидками. Первый урок - бесплатный пробный, что позволяет попробовать обучение без рисков.

Локация рядом с метро (Лубянка, Китай-город, Чистые пруды). Кабинеты современные, с качественными инструментами. Наставники работают внимательно. Серьезное отношение к музыкальному образованию и развитию каждого музыканта.

Школа применяет авторскую программу обучения игре на гитаре, разработанную специалистами консерватории. Методика строится на трех основах: техника игры, теория музыки и творческое развитие. Курс гибкий - подбирает репертуар под интересы, будь то классическая гитара, акустическая или электрогитара. Студент понимает структуру упражнений, развивает навыки и мышление.

Наставники - опытные музыканты с консерваторским образованием, выступающие на концертах и развивающие чувство ритма у студентов. Каждый работает с большим опытом. Форматы разнообразны: индивидуальные уроки для персональной работы, групповые для взаимодействия, мастер-классы от приглашенных специалистов. Удобное расписание, работа ежедневно. Условия отличные: комфортные кабинеты, хорошая акустика, инструменты.

Нюансы

Школа может быть дороговата для ограниченного бюджета, но качество обоснованно высокое. Заморозка абонемента удобна. Проводятся отчетные концерты, выступления на площадках города, мероприятия для развития музыканта.

Комментарий эксперта

Валерия Тихонова, педагог по гитаре: "Это школа, где действительно учат правильной постановке рук и основам техники игры на гитаре. Рекомендую тем, кто хочет научиться серьезно, с изучением теории музыки. Эксперты формируют настоящих музыкантов".

Кому подходит

Идеальна для начинающих, которые хотят научиться играть на гитаре и получить качественное музыкальное образование. Подходит для взрослых и детей разных возрастов, готовых к регулярным встречам. Лучше всего для тех, кто хочет развиться как настоящий музыкант.

Школа вокала "Фабрика"

Адрес и контакты

https://shkola-vocala.ru/shkola-igry-na-gitare.php

г. Москва, Поварская ул., д. 31/29 (15 мин от м. Баррикадная, Арбатская, Краснопресненская).

Телефон: 8 (495) 128-85-40.

Стоимость урока (60 минут): 2500-3000 ₽. Абонементы предусмотрены.

"Фабрика" на Поварской ул. встречает творческой энергией. На стенах - фото выступлений, афиши. В школе музыки царит позитивная атмосфера, живет творчество. Персонал приветлив. Видно, что люди получают удовольствие от встреч и развития способностей.

Методика "Фабрики" сочетает классические основы с практикой современной популярной музыки. Упор на любимые песни - мотивирует новичков научиться играть. Курс предполагает переход от упражнений к музицированию. Эксперты не зацикливаются на теории, хотя основы дают. Главная идея: учись с удовольствием, развивайся, получай радость от процесса.

Педагоги "Фабрики" - опытные музыканты, многие выступают в коллективах города. Проводят встречи с энергией. Форматы: индивидуальные уроки для персональной работы и групповые для развития взаимодействия и чувства ритма. Возможность выбрать удобное время. График гибкий.

Нюансы

Школа ориентирована на практику и развлечение, нежели на глубокое изучение теории. Если нужна строгая классическая постановка рук - это может быть не совсем то. Но если хотите научиться играть любимые песни быстро и весело - отличный вариант.

Комментарий эксперта

Валерия Тихонова отметила: ""Фабрика" хороша тем, что здесь ценят мотивацию ученика. Быстрые результаты в виде разученных песен работают эффективно. Подходит для молодежи и детей, которым нужен интересный путь к обучению игре на гитаре".

Кому подходит

Отлично подходит для начинающих, которые хотят скоро научиться играть на гитаре любимые песни. Хороша для тех, кто ценит творческую атмосферу. Идеальна, если интересует обучение на гитаре в сочетании с вокалом.

Виртуозы

Адрес и контакты

https://virtuozy-msk.ru/courses/course-gitara/

Зубовский бульвар, вл13с1 (и другие филиалы).

Телефон: +7 (499) 348-21-64.

Индивидуальный урок (60 минут): 2500-3500 ₽. Абонементы предусмотрены, можно заморозить на месяц.

"Виртуозы" - сетевая школа с филиалами по Москве.

Методика "Виртуозов" опирается на классические основы, адаптированные к современности. Преподают классическую гитару, акустическую и электрогитару. Есть специальные курсы для направлений: блюз, рок, джаз. Курс структурирован по категориям. Наставники - профессионалы высокого класса, работавшие в оркестрах. Форматы включают индивидуальные уроки, микро-группы и мастер-классы.

Для серьезно настроенных учеников, желающих овладеть инструментом на высоком классе. Хороша для людей разных возрастов, интересующихся разными стилями. Идеальна, если нравится структурированный подход.

Sing & Play

https://singplay.ru/gitara

Адрес: г. Москва, м. Полежаевская, Хорошёвское шоссе, д. 23, к. 2.

Телефон: +7 (499) 686-11-96.

Цены: 2100-2400 ₽ (60 минут).

Курсы предлагают гибкие форматы, записаться на урок просто.

"Sing & Play" рядом с м. Полежаевская имеет уютный интерьер.

Студия специализируется на комплексном развитии при обучении на гитаре, преподавая в том числе и вокал. Курс направлен на индивидуальный взгляд. Эксперт подберет персональный маршрут.

АрбатГитар

https://www.arbatguitar.ru/

Адрес: г. Москва, Большой Дровяной пер., 8, стр. 1.

Телефон: +7 915 273-29-75.

Цены: индивидуальный абонемент - 17 400 ₽, микро-группа - 7800 ₽.

"АрбатГитар" специализируется на гитаре. На первом уроке вам покажут базовые аккорды и постановку пальцев. Впечатление: узкая специализация, глубокая экспертиза в обучении игре на гитаре.

Преподают классическую гитару и электрогитару с основами музыкальной школы. Индивидуально - основной формат, есть и групповые. Опытные с большой практичностью.

SPACE

https://www.spacemusicschool.com/

Адрес: г. Москва, Воротниковский переулок, 4.

Телефон: 8 (995) 884 24 00.

Цены: пробный - 900 ₽, абонементы от 3000 ₽ за 2 занятия.

SPACE - молодая школа с современным подходом. Атмосфера инновационная. Урок динамичный. Впечатление: ориентация на новые методы и развитие через опыт.

Работают с новичками и готовят профессионалов. Обеспечивают развитие навыков. Курс гибкий.

ASnova

https://asnova-muz.ru/

Адрес: г. Москва, Зубовский проезд, 2, стр. 3 (и другие филиалы).

Телефон: 8 499 877 13 11.

Цены: 2000-2450 ₽ в зависимости от абонемента.

ASnova - сетевая школа с хорошей организацией. Урок структурирован. Впечатление: профессиональный подход с прозрачными условиями.

Школа обновляет материал и следит за трендами. Работают с учеником индивидуально. Курс адаптируется под способности.

SOUL

https://soul5.ru/uroki/gitara

Адрес: г. Москва, ЦАО, м. Улица 1905 года, Пресненский Вал, д. 5.

Телефон: +7 903 729 23 86.

Цены: пробный - 1000 ₽, разовый - 2400 ₽, абонемент на 4 занятия - 8800 ₽.

SOUL - школа с уникальным стилем. Даже без опыта научат с нуля. Впечатление: глубокий, творческий подход к развитию музыканта.

Фокус на развитии музыкального чувства и слуха. Курс личностный. Индивидуально - приоритет.

Guitar Science

https://guitar-science.ru/

Адрес: г. Москва, м. Говорово/Солнцево (и другие филиалы).

Телефон: +7 (916) 919-92-23.

Цены: 1350-2500 ₽ за очное занятие.

Guitar Science применяет научный подход к обучению игре на гитаре. Впечатление: для тех, кто любит понимать основания методики.

Применяют методы, проверенные исследованиями. Предлагают очные встречи и онлайн-курсы. Курс научно обоснован.

Сигнон

https://studiasignon.ru/

Адрес: г. Москва, Киевская ул., 22.

Телефон: +7 (903) 969-18-66.

Цены: около 2500 ₽ (10 000 ₽ за 4 урока).

"Сигнон" - школа с репутацией надежного партнера. Впечатление: серьезная школа музыки с опытом.

Опытные музыканты обеспечивают развитие навыков. Методика традиционная, эффективная. Курс построен на классических основах. Индивидуальные уроки - основной формат.

Рок-академия Москворечье

https://rock-academy.ru/

Адрес: г. Москва, Раушская наб., 4/5, этаж 2, ауд. 244.

Телефон: +7 (495) 968-07-37.

Цены: 10 000 ₽ в месяц (4 занятия).

Рок-академия специализируется на рок-музыке. Наставник выступает в группах города. Впечатление: школа, живущая музыкой.

Методика и контакты

Учат игре на электрогитаре, развивают умение играть в разных стилях. Педагоги в рок-группах. Курс фокусируется на практике. Групповые встречи и совместное музицирование - важная часть.

Индивидуальные занятия или группа: что выбрать новичку

Выбор формата обучения игре на гитаре - важный шаг. Ответ зависит от целей и готовности к работе. Обучают игре на гитаре как персонально, так и в групповом формате, потому что знают: каждый ученик уникален.

Индивидуально: идеальный выбор для тех, кто хочет освоить базовые приемы игры на гитаре, исправить постановку рук. Эффективный способ для ценящих скорость прогресса. Преподаватель уделяет внимание только вам, корректирует технику, подбирает репертуар и помогает избежать ошибок начинающих гитаристов.

Группой: подходит для любящих атмосферу общения, желающих слушать других музыкантов. Здесь вы взаимодействуете с другими инструментами: ударные, бас, фортепиано или укулеле. Совместное музицирование развивает слух и уверенность на сцене.

Многие студенты начинают с персональных уроков, а затем переходят в группы - особенно если интересует импровизация, джаз или создание собственных композиций. Благодаря сочетанию они умеют не только играть на гитаре, но и понимать структуру музыки, работать со звуком.

Современные школы используют актуальный материал, включая видеоуроки и цифровые платформы. Каждый ученик обычно получает доступ к базе знаний. Также часто предлагается возможность приобрести подарочный сертификат на обучение игре на гитаре.

Стоимость в среднем по рынку - от 2500 рублей персонально и от 1300 рублей за групповой. Принимают оплату картами, предоставляют заморозку абонемента.

Независимо от типа, вы получаете обратную связь. Наставник адаптирует курс под ваш уровень - будь то академический подход или свободная игра в жанрах рок, блюз, поп. Обучение строится так, чтобы вы могли играть любимые песни уже через месяц, а через полгода - выступать на отчетных концертах.

Есть специальные программы для тех, кто хочет освоить игру на электрогитаре, акустической гитаре или классической гитаре. Организаторы - профессиональные гитаристы, знающие тонкости стилей. Они научат техническим приемам и передаче эмоций.

Для глубокого погружения есть курсы по теории музыки, сольфеджио, гармонии. Эти дисциплины помогают понимать музыку и создавать собственные композиции. Выпускники играют в группах и выпускают альбомы.

Проводятся мастер-классы с приглашенными специалистами, например, с известными гитаристами. Такие встречи позволяют узнать секреты мастерства.

Организуются выездные мероприятия, где ученики играют вместе на сцене. Полезно для мечтающих о карьере музыканта.

Игра на гитаре требует терпения и практики. Через год занятий вы сможете свободно играть сложные произведения, импровизировать. Главное - не останавливаться.

Как выбрать гитару для начинающего

Перед началом обучения нужно подобрать инструмент. Совет от эксперта Валерии Тихоновой: "Для человека, начинающего путь в музыке, рекомендую классическую гитару с нейлоновыми струнами. Она мягче для рук, звучит теплее. Не покупайте сразу дорогой инструмент. Курсы игры на гитаре предлагают возможность тренировки с инструментом организации. Качество важно, но не главное на начальном этапе. Главное - удобство и удовольствие от занятий, развития техники и слуха".

Педагоги ведущих заведений - часто выпускники института имени Гнесиных, поэтому знают, как правильно выбирать учителя и программу. Для стремящихся к росту доступны дополнительные курсы по вокалу.

Как часто заниматься

Для эффективности важна регулярность. Рекомендуется заниматься 2 раза в неделю минимум по 60 минут. Это позволит систематически развивать навыки. Между уроками нужно практиковаться дома. На пробном дадут рекомендации по частоте.

Регулярность является ключевым фактором успеха, поэтому на каждом занятии уделяется внимание не только практике, но и закреплению материала. Если вы решили взять гитару в руки впервые, важно сразу поставить правильное положение корпуса и научиться держать гитару без лишнего напряжения. Это особенно актуально для программы игры на гитаре с нуля, где формируется база для будущего прогресса.

В рамках курса игры на гитаре для начинающих студенты осваивают постановку левой руки, что критически важно для чистоты звучания. Уже на стартовом уровне выходят основные аккорды, которые помогут быстро перейти к практике. Благодаря этому можно научиться играть простые аккорды и сыграть первую песню уже через несколько недель интенсивной работы.

Для тех, кто выбрал обучение в школе по направлению игры на гитаре для взрослых, обычно предлагается гибкий график, позволяющий заниматься каждый день или в удобном режиме. Педагоги, включая опытных гитаристов, знают, как в короткие сроки помочь ученикам преодолеть барьер начального уровня. Вы удивитесь, как быстро сможете играть любимые композиции, если будете регулярно оттачивать свои навыки.

В программу часто включаются элементы музыкальной теории, обучают чтению нот и табулатур, что расширяет музыкальный кругозор. Независимо от класса гитары, который вы выбрали, методика позволяет достичь заметных результатов. Многие люди, которые мечтали научиться играть, находят в таком формате оптимальный баланс между дисциплиной и творчеством.

Чтобы начать, достаточно оставить заявку на сайте выбранной школы. Оперативно подберут преподавателя, исходя из ваших целей. В итоге вы освоите инструмент системно и сможете исполнять те песни, которые давно хотели разучить.

Сколько времени до первых результатов

Сроки достижения первых результатов напрямую зависят от выбранной программы и регулярности практики. Если вы решили начать учиться в профессиональной среде, важно понимать, что качественные методики обучения строятся на постепенном усложнении задач. На первый урок гитары педагог обязательно научит вас правильно держать инструмент и объяснит, как осуществляется настройка гитары, ведь без этого навыка невозможно развивать музыкальный слух. В дальнейшем вы сможете самостоятельно настроить гитару перед каждым занятием, что станет частью вашего ритуала подготовки.

В процессе обучения особое внимание уделяется технической базе. Студенты детально разбирают постановку правой руки, осваивают базовый бой и игру перебором, а также изучают медиаторную технику для более четкого звукоизвлечения. Понимание того, как работает аппликатура на разных позициях грифа и в каждом ладу, позволяет чисто исполнять даже сложные пассажи. Курсы гитары построены так, чтобы теория сразу подкреплялась практикой: уже через месяц вы сможете брать простой аккомпанемент к любимым песням.

Гитаре можно овладеть быстрее, если сочетать персональные занятия с групповой практикой. Там, где проходят занятия в виде мини-групп, студенты учатся слушать друг друга и взаимодействовать в ансамбле. Такой подход особенно эффективен для тех, кто интересуется не только роком или поп-музыкой, но и хочет погрузиться в нюансы джазового стиля, где важны импровизация и сложная гармония. Гитарные навыки развиваются комплексно: от правильной посадки до сценической уверенности. Обучение игре на гитаре с сильными традициями преподавания гарантирует, что вы заложите фундамент, который позволит вам прогрессировать годами, избегая типичных ошибок самоучек.

Скорость достижения результатов будет зависеть от вашего желания практиковаться и выбранного темпа. В студии, где проходит обучение на гитаре, педагоги выстраивают персональный график занятий, чтобы прогресс был заметен уже через месяц. Даже если вы никогда не держали инструмент, вас научат играть простые аккорды и ритмические рисунки. После того как пальцы привыкнут зажимать струны, вы сможете сыграть любую популярную композицию в упрощенной форме.

Дальнейшее развитие требует изучения теории: студенты осваивают нотную грамоту, разбирают понятия мажор и минор, учатся брать сложный аккорд баррэ. Именно такая система позволяет в будущем самостоятельно написать аранжировке или подобрать музыку на слух. Большое внимание уделяется работе на грифе гитары: важно знать все места расположения звуков, чтобы уверенно исполнять соло и любые музыкальные партии.

Развитый слух и чувство ритма помогают быстрее разбирать новые темы и импровизировать. Для тех, кто стремится к профессионализму, доступны модули по стилю джазовая импровизация. С помощью регулярных отчетных концертов ученики учатся вести себя на сцене, преодолевая волнение. Очень важно смотреть на обучение как на долгосрочный процесс: различные техники отрабатываются месяцами, но результат того стоит. Вы получите больше удовольствия от музыки, когда сможете легко исполнять самые сложные произведения.

Какую школу выбрать: итоги рейтинга

Если ищете лучшую методику и готовы платить за качество: "Арт-Фа" - школа с авторской программой и педагогами консерваторского уровня. Качество оправдывает стоимость. Здесь предлагают первый урок бесплатно.

Если работаете и нужен гибкий график по доступной цене: "Фабрика", Guitar Science, "Sing & Play" - цены ниже, график удобнее, можно выбрать вид (индивидуальные или групповые). Педагоги опытные.

Если хотите разнообразие стилей и совместное музицирование: "Виртуозы", Рок-академия - школы специализируются на разных направлениях. Вы получите возможность экспериментировать со стилями и играть в группе, что развивает чувство ритма и слух.

Главное правило: посетите пробный урок в двух-трёх заведениях перед выбором. Почувствуйте атмосферу, посмотрите, как педагог общается с учениками. Выбор места - выбор наставника. Детей и взрослых здесь могут развить на высоком уровне: профессиональный музыкант научит каждого ученика. Музыкальный инструмент станет помощником.

Об эксперте этого материала

Валерия Тихонова - эксперт-консультант, педагог по гитаре с опытом более 15 лет. Окончила консерваторию, выступает в залах и студиях, преподаёт в организациях музыки. Её рекомендации основаны на профессиональном опыте.