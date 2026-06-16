Ковролин в квартире: когда это умное решение, а когда пожалеете

16:39 16.06.2026

Ковролин без подложки на бетонном полу быстро продавливается в точках нагрузки.

Ковролин возвращается. После десяти лет господства ламината и плитки его снова берут в спальни, детские и домашние кабинеты. Иногда это отличный выбор. Иногда — покупка, о которой вспоминают при каждой уборке. Хороший ковролин отличается от плохого не ценой, а соответствием условиям. Разбираем, что важно проверить до покупки.

Где ковролин работает лучше любого другого покрытия?

В спальне и кабинете — там, где нет прямого контакта с влагой и высокого трафика. Ковролин гасит шум шагов лучше ламината и линолеума: это особенно ощутимо в многоэтажных домах, где каждый шаг слышен снизу. Мягкое покрытие снижает ударный шум на 20–35 дБ в зависимости от толщины ворса и подложки.

В детской — при условии, что выбран короткий плотный ворс. Длинный ворс в детской выглядит уютно ровно до первого пятна от сока. Отмыть его полностью почти невозможно.

Где ковролин — плохая идея?

На кухне и в прихожей. Влага, жир, уличная грязь разрушают основание ковролина быстро — особенно если оно джутовое. Джутовая основа при намокании гниёт и начинает неприятно пахнуть через 6–12 месяцев. Синтетическая основа держится лучше, но кухня всё равно не лучшее место для ворсового покрытия.

В квартирах с животными — осторожно. Шерсть въедается в ворс и не вычищается пылесосом полностью. Если собака или кошка есть, выбирайте петлевой ворс с плотностью от 700 г/м² — он значительно легче чистится, чем разрезной.

Петлевой или разрезной ворс: что держится дольше?

Петлевой ворс — петли не разрезаны, поверхность плотная и ровная. Держит форму дольше, не катышкуется, легче чистится. Минус — жёстче под ногами.

Разрезной ворс — мягкий, тёплый, приятный на ощупь. Но под нагрузкой сминается и восстанавливается хуже. В прихожей и коридоре разрезной ворс теряет вид за 1–2 года. В спальне — служит вдвое дольше.

Высота ворса важнее, чем кажется. До 6 мм — практично, легко чистится. От 10 мм и выше — красиво, но собирает пыль глубже и требует пылесоса с турбощёткой.

Основа: где теряются деньги

Джутовая основа дешевле, но не переносит влажность. Битумная и синтетическая — устойчивее, подходят для помещений с нестабильной влажностью. Латексная основа лучше держит форму и не скользит без дополнительного крепления.

Ковролин без подложки на бетонном полу быстро продавливается в точках нагрузки — под ножками мебели остаются вмятины, которые не восстанавливаются. Тонкая войлочная или вспененная подложка 3–5 мм решает эту проблему и добавляет шумоизоляцию.

В «Лемана ПРО» образцы ковролина можно потрогать вживую: проверить плотность ворса, оценить жёсткость основы и сравнить высоту ворса у разных моделей. Это важнее, чем читать характеристики в карточке товара — тактильное ощущение у одного и того же класса может отличаться кардинально.

Сколько брать с запасом?

Стандартная ширина рулона — 3 или 4 метра. Если комната шире рулона, будет стык. Стыки на ковролине видны — особенно на светлых однотонных покрытиях. Планируйте раскрой заранее: иногда выгоднее взять рулон шире, чем экономить на метраже и получить шов посередине комнаты.

Запас на подрезку — минимум 5–7 см с каждой стороны. В комнатах с нишами и выступами — больше. Недорезанный ковролин у стены не исправляется без замены куска.

Перед тем как купить ковролин, проверьте четыре вещи: тип основы под условия помещения, высоту и тип ворса под нагрузку, ширину рулона относительно комнаты — и наличие подложки в комплекте или отдельно.