Филлеры для лица: какие зоны корректируют и сколько держится результат

11:40 25.06.2026

Как работает контурная пластика гиалуроновыми филлерами, в какие зоны вводят препараты, сколько сохраняется эффект и какие есть противопоказания к процедуре.

Контурная пластика позволяет восстановить объем тканей и скорректировать черты лица без хирургического вмешательства. Метод основан на введении гелевых наполнителей, которые заполняют дефицит мягких тканей. Разберем, как работает процедура и чего от нее ожидать.

Принцип действия и состав препаратов

Основой большинства филлеров служит стабилизированная гиалуроновая кислота. Это вещество естественно присутствует в коже и отвечает за удержание влаги. В филлерах молекулы гиалуроновой кислоты сшиты между собой, что делает гель плотным и устойчивым к быстрому распаду в тканях.

После введения наполнитель восстанавливает утраченный объем, связывает воду и поддерживает структуру кожи. Дополнительно гель способен стимулировать выработку собственного коллагена. Степень сшивки определяет плотность препарата: более плотные составы применяют для глубоких зон, мягкие, для деликатных участков.

Сшивка, это образование химических связей между молекулами гиалуроновой кислоты. Чем плотнее сетка таких связей, тем медленнее гель распадается под действием ферментов и тем дольше держится результат. Однако высокая плотность не всегда означает преимущество: в подвижных и тонких зонах слишком жесткий препарат может ощущаться и выглядеть неестественно. Поэтому линейка филлеров построена по принципу соответствия плотности геля анатомии конкретного участка.

Инъекционные методики, включая ботокс СПб и контурную пластику филлерами, выполняют в SANCTUM после анализа анатомических особенностей лица, поскольку выбор препарата напрямую зависит от обрабатываемой зоны и желаемого эффекта. Такой подход помогает избежать перегруженности и сохранить естественные пропорции.

Зоны коррекции

Контурная пластика охватывает широкий спектр участков лица. Препарат подбирают исходя из плотности тканей и глубины введения. В одних зонах задача состоит в восполнении объема, в других, в разглаживании борозд.

Наиболее частые области коррекции включают:

скулы и скуловую область для создания опоры тканей;

носогубные складки и углы рта;

носослезную борозду под нижним веком;

подбородок и углы нижней челюсти;

коррекцию овала лица и височной области;

Каждая зона требует своей техники введения и расчета объема. Например, носослезная борозда относится к деликатным участкам, где избыток препарата заметен сразу. Работа в области средней трети лица помогает восстановить каркас и опосредованно подтянуть нижние отделы.

Современный подход к коррекции опирается на принцип объемного моделирования. Вместо того чтобы заполнять каждую морщину по отдельности, врач восстанавливает утраченную опору в ключевых точках. Когда возвращается объем скул и средней зоны, носогубные складки смягчаются естественным образом, без прямого введения препарата в саму борозду. Такой архитектурный подход дает более гармоничный результат и снижает общий объем используемого геля.

Ожидаемый результат и его длительность

Одно из преимуществ метода, видимый результат сразу после процедуры. Окончательная картина формируется через несколько дней, когда спадает отек и гель равномерно распределяется в тканях. Эффект сохраняется в среднем от шести месяцев до полутора лет в зависимости от зоны и плотности препарата.

Дольше всего наполнитель держится в малоподвижных областях, например, в скулах. В зонах активной мимики и в губах рассасывание происходит быстрее. Важная особенность гиалуроновых филлеров, их обратимость: при необходимости гель можно растворить специальным ферментом.

После процедуры в течение нескольких дней возможны отечность и небольшие гематомы. На этот период рекомендуют ограничить тепловые нагрузки, интенсивный спорт и алкоголь.

Длительность эффекта зависит не только от препарата, но и от образа жизни. Активная мимика, занятия спортом, высокая скорость обмена веществ и воздействие ультрафиолета ускоряют распад геля. Поддерживающие визиты обычно планируют до того, как объем уйдет полностью, чтобы сохранить достигнутый результат и работать с меньшим количеством препарата.

Безопасность и противопоказания

Контурная пластика относится к малоинвазивным процедурам, но требует медицинской подготовки исполнителя. Гиалуроновая кислота малоиммуногенна, поскольку получена ферментным путем и близка по структуре к собственной кислоте кожи. Это снижает риск аллергических реакций.

Тем не менее метод имеет ограничения. К противопоказаниям относят беременность и лактацию, склонность к аллергии на компоненты препарата, воспалительные процессы в зоне введения и обострение аутоиммунных заболеваний. Серьезным, хотя и редким осложнением считается сосудистая окклюзия при попадании геля в просвет сосуда, поэтому глубокое знание анатомии обязательно.

Перед процедурой врач оценивает состояние тканей и обсуждает реалистичные ожидания. Консультация помогает определить, подходит ли контурная пластика в конкретном случае или предпочтительнее иная методика.