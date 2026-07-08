Сухой воздух в квартире: чем вреден и как повысить влажность

Чем вреден сухой воздух в квартире и как повысить влажность до нормы 40–60%. Почему сушат отопление и кондиционер и какой увлажнитель выбрать.

Сухой воздух — сезонная проблема, которая на самом деле круглогодичная. Зимой его сушит отопление, летом — кондиционер. И там, и там относительная влажность в квартире падает до 20–30% при норме 40–60%. Организм реагирует раньше, чем мы это осознаём.

Как сухость бьёт по самочувствию

  • Дыхание. Пересыхают слизистые носа и горла, нарушается их защитная функция — вирусам и бактериям проще закрепиться. Отсюда частые простуды именно в отопительный сезон.
  • Кожа. Потеря влаги, стянутость, шелушение, обострение дерматитов.
  • Сон. Пересохшее горло, храп, пробуждения — и разбитость по утрам.
  • Концентрация. Сухой воздух усиливает утомляемость и снижает работоспособность.

Особенно чувствительны дети, пожилые, аллергики и те, кто недавно перенёс респираторную инфекцию.

Что действительно помогает

Мокрые полотенца на батарее и тазики с водой дают эффект на полчаса. Рабочее решение — увлажнитель воздуха, и здесь важен тип прибора.

Ультразвуковые распыляют воду туманом вместе с растворёнными солями — тот самый «белый налёт» на мебели и технике, которым потом дышат. Испарительные модели устроены иначе: вода испаряется естественно с влажного картриджа, соли остаются внутри прибора, а в воздух идёт только чистая влага — без тумана и налёта. Именно поэтому их спокойно ставят в спальне и детской.

Несколько практичных правил: держите влажность на уровне 40–60% (проверяйте гигрометром), не ставьте прибор вплотную к стене и мебели, не заливайте воду горячее 35 °C. Для спальни и детской подойдёт тихий испарительный увлажнитель без тумана и налёта — например, Smartmi Evaporative Humidifier 3 lite.

А не будет ли слишком влажно?

Обратная крайность тоже вредна: при влажности выше 60% активнее размножаются плесень и пылевые клещи, появляется ощущение духоты. Поэтому цель — не «максимум влаги», а стабильные 40–60%. Модели с автоматическим гигростатом сами поддерживают заданный уровень и отключаются, когда он достигнут, — это удобнее и безопаснее, чем «лить на глаз». И не забывайте про уход: воду в баке менять регулярно, а сам прибор мыть, чтобы в стоячей воде не размножались бактерии.

Летом причина другая, а результат тот же

Летом воздух сушит не отопление, а кондиционер — особенно на высокой мощности. Если дома весь день работает сплит-система и появляется сухость кожи или глаз, увлажнитель нужен так же, как зимой. Ставить его стоит на противоположной от кондиционера стороне комнаты.

Коротко

Сухой воздух — это не «просто некомфортно», а реальная нагрузка на дыхание, кожу и сон. Измерьте влажность и, если она ниже 40%, верните её в норму испарительным увлажнителем — без тумана и белого налёта.

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