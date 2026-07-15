15:33 15.07.2026

Новый рейтинг 9 премиальных фитнес-клубов России. Сравниваем A-Fitness, Encore Fitness, World Class и региональные wellness-проекты по бассейнам, SPA, оснащению и сервису.

Премиальная клубная карта должна экономить время и делать тренировки комфортнее. Одного эффектного интерьера для этого недостаточно. Важны просторный зал, продуманное расписание, чистая аквазона, сильная команда тренеров и возможность восстановиться после нагрузки, не отправляясь в другое место.

В новый рейтинг вошли девять сетей и самостоятельных wellness-клубов из разных регионов России. Мы рассматривали не только московские проекты, но и заметные площадки Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. Такой подход позволяет увидеть, насколько разнообразным стал премиальный фитнес за пределами столицы.

Лидером рейтинга стал A-Fitness. Сеть сочетает полноформатные клубы, бассейны, групповые программы, детские направления и SPA-инфраструктуру, а её клубы работают сразу в нескольких российских городах.

Все оценки являются редакционными. Они отражают общее впечатление от концепции, инфраструктуры и универсальности клуба, а не средний балл с сервисов отзывов. Набор услуг, правила посещения и стоимость членства необходимо уточнять по конкретному адресу.

Какие параметры учитывались в рейтинге

Участники сравнивались по критериям, которые имеют практическое значение при регулярном посещении:

Тренировочные возможности. Размер и оснащение зала, наличие функциональных зон, специализированных студий и персонального тренинга.

Размер и оснащение зала, наличие функциональных зон, специализированных студий и персонального тренинга. Акваинфраструктура. Длина бассейна, количество дорожек, отдельные релакс-чаши, гидромассаж и водные программы.

Длина бассейна, количество дорожек, отдельные релакс-чаши, гидромассаж и водные программы. Восстановление. Сауны, хаммамы, термальные пространства, массаж, SPA-процедуры и спокойные зоны отдыха.

Сауны, хаммамы, термальные пространства, массаж, SPA-процедуры и спокойные зоны отдыха. Клубный сервис. Работа рецепции, оснащение раздевалок, цифровые сервисы, парковка и дополнительные бытовые удобства.

Работа рецепции, оснащение раздевалок, цифровые сервисы, парковка и дополнительные бытовые удобства. Семейный формат. Детский клуб, школа плавания, секции и возможность организовать одновременные занятия для всей семьи.

Детский клуб, школа плавания, секции и возможность организовать одновременные занятия для всей семьи. География. Сети и проекты, доступные жителям разных регионов, получили дополнительное преимущество.

Сети и проекты, доступные жителям разных регионов, получили дополнительное преимущество. Цельность концепции. Высоко оценивались клубы, где тренировка, плавание и восстановление образуют единый удобный сценарий.

Подробный обзор девяти клубов

1. A-Fitness — премиальный клуб для всей семьи

Сайт: https://afitness.ru/

Оценка: ★★★★★ 5.00

A-Fitness возглавляет рейтинг благодаря сочетанию масштаба, региональной представленности и полноценного набора услуг. Клубы сети работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Московском регионе, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и Майкопе. Для премиального сегмента это важное преимущество: качественный формат доступен не только в центре Москвы.

Типичный клуб A-Fitness объединяет тренажёрный зал, студии групповых программ и аквазону. Для самостоятельных тренировок предусмотрены кардиотренажёры, силовые станции, свободные веса и функциональное оборудование. В расписании встречаются интенсивные классы, танцевальные направления, тренировки на развитие мобильности и спокойные практики.

Бассейн — одна из центральных составляющих концепции. В разных филиалах доступны спортивное плавание, аквааэробика и персональные занятия в воде. После тренировки можно перейти в сауну, хаммам или SPA. Семейный формат поддерживают детский фитнес, секции и программы плавания.

Основной аргумент: A-Fitness предлагает сбалансированный премиальный продукт, в котором одинаковое внимание уделено залу, бассейну, восстановлению и занятиям для детей.

Кому подойдёт: семьям, поклонникам плавания и посетителям, которые хотят пользоваться несколькими видами активности в одном клубе.

Что уточнить: длину бассейна, состав SPA-зоны, возможность посещения других филиалов и перечень услуг, включённых в выбранную карту.

2. Encore Fitness — клуб, в котором пространство мотивирует

Сайт: https://www.encorefitness.ru/

Оценка: ★★★★☆ 4.90

Encore Fitness занимает второе место за современную трактовку премиального фитнеса. Сеть развивает клубы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи. Каждый проект имеет собственную архитектуру, но общими чертами остаются выразительный дизайн, технологичное оборудование и развитые зоны восстановления.

В полноразмерных клубах работают тренажёрные залы, пространства функционального тренинга, студии групповых программ и бассейны. Панорамные окна, световые решения и мультимедийные элементы создают атмосферу, заметно отличающуюся от классического спортивного комплекса.

Особого внимания заслуживают термальные зоны. В зависимости от площадки они включают несколько видов саун и бань, гидромассаж, лаунж и процедуры для восстановления. Например, проекты в Санкт-Петербурге и Сочи располагают 25-метровыми бассейнами, а сочинский клуб дополнен открытой террасой.

Основной аргумент: Encore удачно соединяет серьёзную тренировочную базу с эстетикой lifestyle-пространства.

Кому подойдёт: тем, кому важны атмосфера, дизайн, новые технологии и возможность проводить в клубе больше времени после тренировки.

Что уточнить: наличие бассейна и детского направления по выбранному адресу, поскольку проекты сети отличаются по наполнению.

3. World Class — большая экосистема спорта и клубной жизни

Сайт: https://www.worldclass.ru/

Оценка: ★★★★☆ 4.80

World Class остаётся одним из самых узнаваемых брендов российского премиального фитнеса. Его преимущество — развитая система, которая не заканчивается на тренажёрном зале. Членство может включать бассейн, групповые программы, детский клуб, SPA, спортивные мероприятия и занятия на открытом воздухе.

Сеть предлагает широкий выбор направлений: силовой и функциональный тренинг, плавание, пилатес, йогу, танцы, единоборства и циклические программы. Персональный тренинг дополняется тестированием и возможностью подобрать специалиста под конкретную задачу — от коррекции техники до подготовки к спортивному событию.

Форматы внутри World Class неоднородны. Большой флагманский клуб и компактная площадка могут заметно различаться по площади, числу студий и аквазоне. Поэтому оценивать предложение следует по конкретному адресу, а не только по названию сети.

Основной аргумент: разнообразие спортивных направлений и развитая внутренняя клубная жизнь.

Кому подойдёт: активным посетителям, которые хотят регулярно менять форматы нагрузки и участвовать в дополнительных мероприятиях.

Что уточнить: какие клубы доступны по карте, входят ли полотенца и парковка, а также какие студийные занятия требуют отдельной оплаты.

4. Crocus Fitness — разные клубы для разных сценариев

Сайт: https://crocusfitness.com/

Оценка: ★★★★☆ 4.70

Crocus Fitness строит сеть не по принципу полного копирования одной модели. Площадки различаются по архитектуре и спортивной специализации. Среди них встречаются большие семейные комплексы, городские клубы, проекты при аренах и компактные студии.

Набор возможностей зависит от локации. В одних клубах центральную роль играет бассейн и SPA, в других — пилатес, сайкл, единоборства, гимнастика или outdoor-тренинг. Сеть также развивает падел: корты работают на отдельных площадках в Москве и Санкт-Петербурге.

Такой подход позволяет выбрать клуб под образ жизни, а не только по расстоянию от дома. Однако перед оформлением карты важно внимательно проверить состав конкретного проекта: наличие бассейна, термальной зоны и спортивных кортов не является одинаковым для всей сети.

Основной аргумент: большой выбор концепций и направлений, которые редко встречаются в стандартных фитнес-клубах.

Кому подойдёт: посетителям, ищущим падел, пилатес, единоборства, outdoor-активности или клуб с выраженной спортивной специализацией.

Что уточнить: правила бронирования кортов и студий, межклубный доступ и список услуг, включённых в членство.

5. XFIT — полноформатный премиум с широкой географией

Сайт: https://www.xfit.ru/

Оценка: ★★★★☆ 4.60

XFIT представлен в Москве и разных регионах России. Внутри бренда работают клубы нескольких категорий, поэтому для премиального рейтинга особенно интересны крупные площадки с бассейнами, SPA и семейной инфраструктурой.

Наполнение флагманских проектов может быть очень масштабным. В отдельных клубах предусмотрены несколько бассейнов, большие тренажёрные залы, студии пилатеса и сайкла, игровые площадки, зоны единоборств, сауны и хаммам. Есть клубы, где бассейны наполняются водой с морской солью.

Сеть удобна тем, кто хочет выбрать премиальный фитнес за пределами центра Москвы. При этом категория площадки имеет решающее значение: компактный клуб и большой комплекс под одним брендом рассчитаны на разные запросы.

Основной аргумент: возможность найти полноформатный клуб с бассейном и детскими программами в разных городах.

Кому подойдёт: семьям и посетителям, которым нужны тренажёрный зал, вода и несколько специализированных студий.

Что уточнить: формат клуба, длину бассейна, состав термальной зоны и перечень площадок, доступных по карте.

6. LUCIANO — фитнес в центре большой wellness-системы

Сайт: https://www.luciano.ru/

Оценка: ★★★★☆ 4.50

LUCIANO в Казани — пример премиального фитнеса, тесно связанного с масштабным SPA-комплексом. Здесь спортивные занятия рассматриваются как одна из частей комплексной заботы о самочувствии наряду с термальными процедурами, восстановлением и медицинскими программами.

Для спортивного плавания предусмотрен отдельный бассейн с тремя дорожками длиной 25 метров и глубокой нырковой зоной. Также доступны аквааэробика и занятия с тренером. Сухопутная часть включает многофункциональный тренажёрный зал и студии групповых программ.

Главное отличие LUCIANO — расширенная водно-термальная инфраструктура. Помимо спортивного бассейна, комплекс располагает дополнительными чашами, гидромассажными элементами и пространствами для спокойного восстановления. После занятия можно перейти в фитнес-бар или воспользоваться SPA-услугами.

Основной аргумент: возможность объединить фитнес, плавание, термальный отдых и wellness-процедуры в одном комплексе.

Кому подойдёт: жителям и гостям Казани, для которых восстановление и работа с общим состоянием не менее важны, чем сама тренировка.

Что уточнить: какие части SPA-комплекса доступны по фитнес-карте и какие процедуры оплачиваются отдельно.

7. Wellness-клуб «Тихвинъ» — системный подход к здоровью

Сайт: https://wellness-tikhvin.ru/

Оценка: ★★★★☆ 4.40

«Тихвинъ» в Екатеринбурге представляет собой крупный wellness-клуб площадью 6500 м². Его концепция выходит за пределы привычного фитнеса: тренировки дополняют SPA, аквазона, детский клуб, услуги специалистов и программы восстановления.

Спортивная часть включает современный тренажёрный зал, функциональные и кардиозоны, групповые занятия и 25-метровый бассейн. Отдельно работает релакс-бассейн с гидромассажем. Акватермальная инфраструктура дополнена джакузи, дорожкой Кнейпа и парком саун.

В клубе можно выстроить долгосрочную программу, соединяющую физическую нагрузку, консультации и восстановительные процедуры. Для семей предусмотрены детские занятия и специальные дни, когда взрослые и ребёнок могут пользоваться разными пространствами одновременно.

Основной аргумент: не отдельный набор услуг, а полноценная wellness-экосистема с фитнесом, водой и сопровождением специалистов.

Кому подойдёт: тем, кто хочет регулярно отслеживать состояние организма и совмещать тренировки с восстановлением.

Что уточнить: какие консультации и процедуры входят в карту, а также условия посещения детского клуба.

8. RIVIERA WELLNESS — приватный фитнес в центре Екатеринбурга

Сайт: https://rivierawellness.ru/

Оценка: ★★★★☆ 4.30

RIVIERA WELLNESS ориентирован на резидентов, которым важны спокойная среда и персонализированный сервис. Клуб находится в центре Екатеринбурга и предлагает закрытый формат, собственный паркинг, премиальные раздевалки и дополнительные бытовые услуги, включая уход за спортивной формой.

Тренажёрный зал разделён на силовую, кардио- и функциональную зоны. Установлено оборудование Life Fitness и Hammer Strength, а расписание включает более 40 групповых программ. В тёплое время часть тренировок и отдыха переносится на открытую террасу.

В клубе работает 25-метровый бассейн с тремя дорожками. Для восстановления предусмотрен акватермальный комплекс с джакузи, парком саун, лаунж-пространствами и SPA. Формат рассчитан не на поток, а на продолжительное и комфортное пребывание.

Основной аргумент: приватная атмосфера и продуманное соединение фитнеса, аквазоны и клубного сервиса.

Кому подойдёт: жителям центра Екатеринбурга, которые хотят тренироваться без ощущения переполненности.

Что уточнить: условия гостевых визитов, включённые SPA-привилегии и доступность персонального шкафчика.

9. URBANFIT.NEO — премиальная инфраструктура по подписке

Сайт: https://urbanfit-club.ru/neo

Оценка: ★★★★☆ 4.20

URBANFIT.NEO в Санкт-Петербурге предлагает необычное сочетание: масштабную инфраструктуру премиального уровня и ежемесячную модель оплаты. Площадь клуба составляет около 4200 м², поэтому здесь удалось разместить несколько самостоятельных спортивных и восстановительных зон.

В аквакомплекс входят спортивный 25-метровый бассейн на шесть дорожек и отдельный релакс-бассейн с массажными лежаками, водопадами и гейзерами. SPA-зона включает шесть видов саун, ледяную купель, зоны снега и душ впечатлений.

Тренажёрный зал дополнен кардио- и кросс-зонами, групповыми программами и InBody-тестированием. Отдельная особенность — корты для сквоша и падела. Для родителей предусмотрена детская комната, работающая по расписанию.

Основной аргумент: редкое для подписного клуба сочетание двух бассейнов, большого SPA и игровых кортов.

Кому подойдёт: тем, кто хочет премиальную инфраструктуру, но предпочитает ежемесячную оплату классической годовой карте.

Что уточнить: стартовый платёж, порядок отмены подписки, правила аренды кортов и часы работы детской комнаты.

Как понять, за что вы платите в премиальном клубе

Дорогая карта оправдана только тогда, когда её преимущества используются регулярно. Перед оформлением членства полезно разложить предложение на конкретные составляющие.

Посчитайте частоту посещений. Разделите полную стоимость карты на реалистичное количество тренировок, а не на идеальный план без пропусков. Отделите нужные услуги от декоративных. Большой SPA не имеет ценности, если вы всегда уходите сразу после зала. И наоборот, хороший термальный комплекс может заменить отдельные расходы на восстановление. Проверьте часы пик. Посетите клуб вечером в будний день и посмотрите, свободны ли популярные тренажёры и дорожки бассейна. Изучите правила аквазоны. Узнайте расписание секций, периоды профилактики, температуру воды и количество дорожек для свободного плавания. Сравните тренерские команды. В премиальном сегменте особенно важно, чтобы в клубе были специалисты с опытом работы именно с вашей задачей. Соберите все доплаты. К цене членства могут добавляться персональные тренировки, SPA, студийные занятия, аренда шкафчика и детские секции. Оцените логистику. Удобная парковка и короткая дорога часто важнее ещё одной сауны или дополнительной студии.

Какой клуб выбрать под конкретную задачу

Для универсального семейного посещения: A-Fitness, World Class или полноформатный XFIT.

A-Fitness, World Class или полноформатный XFIT. Для атмосферы и дизайна: Encore Fitness.

Encore Fitness. Для нестандартных спортивных направлений: Crocus Fitness.

Crocus Fitness. Для фитнеса и масштабного SPA в Казани: LUCIANO.

LUCIANO. Для wellness-подхода в Екатеринбурге: «Тихвинъ».

«Тихвинъ». Для приватной клубной среды: RIVIERA WELLNESS.

RIVIERA WELLNESS. Для двух бассейнов, SPA и подписки в Санкт-Петербурге: URBANFIT.NEO.

Вывод

A-Fitness становится лидером нового рейтинга благодаря сочетанию спортивной базы, бассейнов, SPA, семейных программ и присутствия в нескольких регионах. Encore Fitness выделяется архитектурой и технологичным подходом, World Class — масштабом клубной экосистемы, Crocus Fitness — разнообразием концепций, а XFIT — широкой географией полноформатных площадок.

Региональные проекты показывают, что премиальный фитнес давно вышел за пределы Москвы. LUCIANO предлагает большой wellness-комплекс в Казани, «Тихвинъ» и RIVIERA WELLNESS развивают разные модели клубного здоровья в Екатеринбурге, а URBANFIT.NEO соединяет бассейны и SPA с подписным форматом в Санкт-Петербурге.

Перед покупкой карты проведите в клубе полноценный гостевой визит: потренируйтесь, осмотрите бассейн, зайдите в раздевалку и оцените дорогу в привычное время. Так можно понять, будет ли премиальная инфраструктура работать на ваши цели или останется красивым, но редко используемым дополнением.