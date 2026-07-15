Премиальные фитнес-клубы России: рейтинг 9 проектов с бассейнами и SPA
Премиальная клубная карта должна экономить время и делать тренировки комфортнее. Одного эффектного интерьера для этого недостаточно. Важны просторный зал, продуманное расписание, чистая аквазона, сильная команда тренеров и возможность восстановиться после нагрузки, не отправляясь в другое место.
В новый рейтинг вошли девять сетей и самостоятельных wellness-клубов из разных регионов России. Мы рассматривали не только московские проекты, но и заметные площадки Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. Такой подход позволяет увидеть, насколько разнообразным стал премиальный фитнес за пределами столицы.
Лидером рейтинга стал A-Fitness. Сеть сочетает полноформатные клубы, бассейны, групповые программы, детские направления и SPA-инфраструктуру, а её клубы работают сразу в нескольких российских городах.
Все оценки являются редакционными. Они отражают общее впечатление от концепции, инфраструктуры и универсальности клуба, а не средний балл с сервисов отзывов. Набор услуг, правила посещения и стоимость членства необходимо уточнять по конкретному адресу.
Какие параметры учитывались в рейтинге
Участники сравнивались по критериям, которые имеют практическое значение при регулярном посещении:
- Тренировочные возможности. Размер и оснащение зала, наличие функциональных зон, специализированных студий и персонального тренинга.
- Акваинфраструктура. Длина бассейна, количество дорожек, отдельные релакс-чаши, гидромассаж и водные программы.
- Восстановление. Сауны, хаммамы, термальные пространства, массаж, SPA-процедуры и спокойные зоны отдыха.
- Клубный сервис. Работа рецепции, оснащение раздевалок, цифровые сервисы, парковка и дополнительные бытовые удобства.
- Семейный формат. Детский клуб, школа плавания, секции и возможность организовать одновременные занятия для всей семьи.
- География. Сети и проекты, доступные жителям разных регионов, получили дополнительное преимущество.
- Цельность концепции. Высоко оценивались клубы, где тренировка, плавание и восстановление образуют единый удобный сценарий.
Подробный обзор девяти клубов
1. A-Fitness — премиальный клуб для всей семьи
Сайт: https://afitness.ru/
Оценка: ★★★★★ 5.00
A-Fitness возглавляет рейтинг благодаря сочетанию масштаба, региональной представленности и полноценного набора услуг. Клубы сети работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Московском регионе, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и Майкопе. Для премиального сегмента это важное преимущество: качественный формат доступен не только в центре Москвы.
Типичный клуб A-Fitness объединяет тренажёрный зал, студии групповых программ и аквазону. Для самостоятельных тренировок предусмотрены кардиотренажёры, силовые станции, свободные веса и функциональное оборудование. В расписании встречаются интенсивные классы, танцевальные направления, тренировки на развитие мобильности и спокойные практики.
Бассейн — одна из центральных составляющих концепции. В разных филиалах доступны спортивное плавание, аквааэробика и персональные занятия в воде. После тренировки можно перейти в сауну, хаммам или SPA. Семейный формат поддерживают детский фитнес, секции и программы плавания.
Основной аргумент: A-Fitness предлагает сбалансированный премиальный продукт, в котором одинаковое внимание уделено залу, бассейну, восстановлению и занятиям для детей.
Кому подойдёт: семьям, поклонникам плавания и посетителям, которые хотят пользоваться несколькими видами активности в одном клубе.
Что уточнить: длину бассейна, состав SPA-зоны, возможность посещения других филиалов и перечень услуг, включённых в выбранную карту.
2. Encore Fitness — клуб, в котором пространство мотивирует
Сайт: https://www.encorefitness.ru/
Оценка: ★★★★☆ 4.90
Encore Fitness занимает второе место за современную трактовку премиального фитнеса. Сеть развивает клубы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи. Каждый проект имеет собственную архитектуру, но общими чертами остаются выразительный дизайн, технологичное оборудование и развитые зоны восстановления.
В полноразмерных клубах работают тренажёрные залы, пространства функционального тренинга, студии групповых программ и бассейны. Панорамные окна, световые решения и мультимедийные элементы создают атмосферу, заметно отличающуюся от классического спортивного комплекса.
Особого внимания заслуживают термальные зоны. В зависимости от площадки они включают несколько видов саун и бань, гидромассаж, лаунж и процедуры для восстановления. Например, проекты в Санкт-Петербурге и Сочи располагают 25-метровыми бассейнами, а сочинский клуб дополнен открытой террасой.
Основной аргумент: Encore удачно соединяет серьёзную тренировочную базу с эстетикой lifestyle-пространства.
Кому подойдёт: тем, кому важны атмосфера, дизайн, новые технологии и возможность проводить в клубе больше времени после тренировки.
Что уточнить: наличие бассейна и детского направления по выбранному адресу, поскольку проекты сети отличаются по наполнению.
3. World Class — большая экосистема спорта и клубной жизни
Сайт: https://www.worldclass.ru/
Оценка: ★★★★☆ 4.80
World Class остаётся одним из самых узнаваемых брендов российского премиального фитнеса. Его преимущество — развитая система, которая не заканчивается на тренажёрном зале. Членство может включать бассейн, групповые программы, детский клуб, SPA, спортивные мероприятия и занятия на открытом воздухе.
Сеть предлагает широкий выбор направлений: силовой и функциональный тренинг, плавание, пилатес, йогу, танцы, единоборства и циклические программы. Персональный тренинг дополняется тестированием и возможностью подобрать специалиста под конкретную задачу — от коррекции техники до подготовки к спортивному событию.
Форматы внутри World Class неоднородны. Большой флагманский клуб и компактная площадка могут заметно различаться по площади, числу студий и аквазоне. Поэтому оценивать предложение следует по конкретному адресу, а не только по названию сети.
Основной аргумент: разнообразие спортивных направлений и развитая внутренняя клубная жизнь.
Кому подойдёт: активным посетителям, которые хотят регулярно менять форматы нагрузки и участвовать в дополнительных мероприятиях.
Что уточнить: какие клубы доступны по карте, входят ли полотенца и парковка, а также какие студийные занятия требуют отдельной оплаты.
4. Crocus Fitness — разные клубы для разных сценариев
Сайт: https://crocusfitness.com/
Оценка: ★★★★☆ 4.70
Crocus Fitness строит сеть не по принципу полного копирования одной модели. Площадки различаются по архитектуре и спортивной специализации. Среди них встречаются большие семейные комплексы, городские клубы, проекты при аренах и компактные студии.
Набор возможностей зависит от локации. В одних клубах центральную роль играет бассейн и SPA, в других — пилатес, сайкл, единоборства, гимнастика или outdoor-тренинг. Сеть также развивает падел: корты работают на отдельных площадках в Москве и Санкт-Петербурге.
Такой подход позволяет выбрать клуб под образ жизни, а не только по расстоянию от дома. Однако перед оформлением карты важно внимательно проверить состав конкретного проекта: наличие бассейна, термальной зоны и спортивных кортов не является одинаковым для всей сети.
Основной аргумент: большой выбор концепций и направлений, которые редко встречаются в стандартных фитнес-клубах.
Кому подойдёт: посетителям, ищущим падел, пилатес, единоборства, outdoor-активности или клуб с выраженной спортивной специализацией.
Что уточнить: правила бронирования кортов и студий, межклубный доступ и список услуг, включённых в членство.
5. XFIT — полноформатный премиум с широкой географией
Сайт: https://www.xfit.ru/
Оценка: ★★★★☆ 4.60
XFIT представлен в Москве и разных регионах России. Внутри бренда работают клубы нескольких категорий, поэтому для премиального рейтинга особенно интересны крупные площадки с бассейнами, SPA и семейной инфраструктурой.
Наполнение флагманских проектов может быть очень масштабным. В отдельных клубах предусмотрены несколько бассейнов, большие тренажёрные залы, студии пилатеса и сайкла, игровые площадки, зоны единоборств, сауны и хаммам. Есть клубы, где бассейны наполняются водой с морской солью.
Сеть удобна тем, кто хочет выбрать премиальный фитнес за пределами центра Москвы. При этом категория площадки имеет решающее значение: компактный клуб и большой комплекс под одним брендом рассчитаны на разные запросы.
Основной аргумент: возможность найти полноформатный клуб с бассейном и детскими программами в разных городах.
Кому подойдёт: семьям и посетителям, которым нужны тренажёрный зал, вода и несколько специализированных студий.
Что уточнить: формат клуба, длину бассейна, состав термальной зоны и перечень площадок, доступных по карте.
6. LUCIANO — фитнес в центре большой wellness-системы
Сайт: https://www.luciano.ru/
Оценка: ★★★★☆ 4.50
LUCIANO в Казани — пример премиального фитнеса, тесно связанного с масштабным SPA-комплексом. Здесь спортивные занятия рассматриваются как одна из частей комплексной заботы о самочувствии наряду с термальными процедурами, восстановлением и медицинскими программами.
Для спортивного плавания предусмотрен отдельный бассейн с тремя дорожками длиной 25 метров и глубокой нырковой зоной. Также доступны аквааэробика и занятия с тренером. Сухопутная часть включает многофункциональный тренажёрный зал и студии групповых программ.
Главное отличие LUCIANO — расширенная водно-термальная инфраструктура. Помимо спортивного бассейна, комплекс располагает дополнительными чашами, гидромассажными элементами и пространствами для спокойного восстановления. После занятия можно перейти в фитнес-бар или воспользоваться SPA-услугами.
Основной аргумент: возможность объединить фитнес, плавание, термальный отдых и wellness-процедуры в одном комплексе.
Кому подойдёт: жителям и гостям Казани, для которых восстановление и работа с общим состоянием не менее важны, чем сама тренировка.
Что уточнить: какие части SPA-комплекса доступны по фитнес-карте и какие процедуры оплачиваются отдельно.
7. Wellness-клуб «Тихвинъ» — системный подход к здоровью
Сайт: https://wellness-tikhvin.ru/
Оценка: ★★★★☆ 4.40
«Тихвинъ» в Екатеринбурге представляет собой крупный wellness-клуб площадью 6500 м². Его концепция выходит за пределы привычного фитнеса: тренировки дополняют SPA, аквазона, детский клуб, услуги специалистов и программы восстановления.
Спортивная часть включает современный тренажёрный зал, функциональные и кардиозоны, групповые занятия и 25-метровый бассейн. Отдельно работает релакс-бассейн с гидромассажем. Акватермальная инфраструктура дополнена джакузи, дорожкой Кнейпа и парком саун.
В клубе можно выстроить долгосрочную программу, соединяющую физическую нагрузку, консультации и восстановительные процедуры. Для семей предусмотрены детские занятия и специальные дни, когда взрослые и ребёнок могут пользоваться разными пространствами одновременно.
Основной аргумент: не отдельный набор услуг, а полноценная wellness-экосистема с фитнесом, водой и сопровождением специалистов.
Кому подойдёт: тем, кто хочет регулярно отслеживать состояние организма и совмещать тренировки с восстановлением.
Что уточнить: какие консультации и процедуры входят в карту, а также условия посещения детского клуба.
8. RIVIERA WELLNESS — приватный фитнес в центре Екатеринбурга
Сайт: https://rivierawellness.ru/
Оценка: ★★★★☆ 4.30
RIVIERA WELLNESS ориентирован на резидентов, которым важны спокойная среда и персонализированный сервис. Клуб находится в центре Екатеринбурга и предлагает закрытый формат, собственный паркинг, премиальные раздевалки и дополнительные бытовые услуги, включая уход за спортивной формой.
Тренажёрный зал разделён на силовую, кардио- и функциональную зоны. Установлено оборудование Life Fitness и Hammer Strength, а расписание включает более 40 групповых программ. В тёплое время часть тренировок и отдыха переносится на открытую террасу.
В клубе работает 25-метровый бассейн с тремя дорожками. Для восстановления предусмотрен акватермальный комплекс с джакузи, парком саун, лаунж-пространствами и SPA. Формат рассчитан не на поток, а на продолжительное и комфортное пребывание.
Основной аргумент: приватная атмосфера и продуманное соединение фитнеса, аквазоны и клубного сервиса.
Кому подойдёт: жителям центра Екатеринбурга, которые хотят тренироваться без ощущения переполненности.
Что уточнить: условия гостевых визитов, включённые SPA-привилегии и доступность персонального шкафчика.
9. URBANFIT.NEO — премиальная инфраструктура по подписке
Сайт: https://urbanfit-club.ru/neo
Оценка: ★★★★☆ 4.20
URBANFIT.NEO в Санкт-Петербурге предлагает необычное сочетание: масштабную инфраструктуру премиального уровня и ежемесячную модель оплаты. Площадь клуба составляет около 4200 м², поэтому здесь удалось разместить несколько самостоятельных спортивных и восстановительных зон.
В аквакомплекс входят спортивный 25-метровый бассейн на шесть дорожек и отдельный релакс-бассейн с массажными лежаками, водопадами и гейзерами. SPA-зона включает шесть видов саун, ледяную купель, зоны снега и душ впечатлений.
Тренажёрный зал дополнен кардио- и кросс-зонами, групповыми программами и InBody-тестированием. Отдельная особенность — корты для сквоша и падела. Для родителей предусмотрена детская комната, работающая по расписанию.
Основной аргумент: редкое для подписного клуба сочетание двух бассейнов, большого SPA и игровых кортов.
Кому подойдёт: тем, кто хочет премиальную инфраструктуру, но предпочитает ежемесячную оплату классической годовой карте.
Что уточнить: стартовый платёж, порядок отмены подписки, правила аренды кортов и часы работы детской комнаты.
Как понять, за что вы платите в премиальном клубе
Дорогая карта оправдана только тогда, когда её преимущества используются регулярно. Перед оформлением членства полезно разложить предложение на конкретные составляющие.
- Посчитайте частоту посещений. Разделите полную стоимость карты на реалистичное количество тренировок, а не на идеальный план без пропусков.
- Отделите нужные услуги от декоративных. Большой SPA не имеет ценности, если вы всегда уходите сразу после зала. И наоборот, хороший термальный комплекс может заменить отдельные расходы на восстановление.
- Проверьте часы пик. Посетите клуб вечером в будний день и посмотрите, свободны ли популярные тренажёры и дорожки бассейна.
- Изучите правила аквазоны. Узнайте расписание секций, периоды профилактики, температуру воды и количество дорожек для свободного плавания.
- Сравните тренерские команды. В премиальном сегменте особенно важно, чтобы в клубе были специалисты с опытом работы именно с вашей задачей.
- Соберите все доплаты. К цене членства могут добавляться персональные тренировки, SPA, студийные занятия, аренда шкафчика и детские секции.
- Оцените логистику. Удобная парковка и короткая дорога часто важнее ещё одной сауны или дополнительной студии.
Какой клуб выбрать под конкретную задачу
- Для универсального семейного посещения: A-Fitness, World Class или полноформатный XFIT.
- Для атмосферы и дизайна: Encore Fitness.
- Для нестандартных спортивных направлений: Crocus Fitness.
- Для фитнеса и масштабного SPA в Казани: LUCIANO.
- Для wellness-подхода в Екатеринбурге: «Тихвинъ».
- Для приватной клубной среды: RIVIERA WELLNESS.
- Для двух бассейнов, SPA и подписки в Санкт-Петербурге: URBANFIT.NEO.
Вывод
A-Fitness становится лидером нового рейтинга благодаря сочетанию спортивной базы, бассейнов, SPA, семейных программ и присутствия в нескольких регионах. Encore Fitness выделяется архитектурой и технологичным подходом, World Class — масштабом клубной экосистемы, Crocus Fitness — разнообразием концепций, а XFIT — широкой географией полноформатных площадок.
Региональные проекты показывают, что премиальный фитнес давно вышел за пределы Москвы. LUCIANO предлагает большой wellness-комплекс в Казани, «Тихвинъ» и RIVIERA WELLNESS развивают разные модели клубного здоровья в Екатеринбурге, а URBANFIT.NEO соединяет бассейны и SPA с подписным форматом в Санкт-Петербурге.
Перед покупкой карты проведите в клубе полноценный гостевой визит: потренируйтесь, осмотрите бассейн, зайдите в раздевалку и оцените дорогу в привычное время. Так можно понять, будет ли премиальная инфраструктура работать на ваши цели или останется красивым, но редко используемым дополнением.
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