Гвоздики, пусеты или конго: как выбрать типы серёг с бриллиантами

12:04 16.07.2026

Разбираемся в типах серёг с бриллиантами: гвоздики, пусеты и конго. Как связаны формат, металл и закрепка, на что смотреть перед покупкой и как ухаживать за украшением.

Серьги с бриллиантами кажутся простым украшением ровно до того момента, пока вы не начнёте выбирать. Гвоздики, пусеты, конго — за этими названиями скрываются разные конструкции, разные способы посадки на ухо и совершенно разное поведение камня на свету. Разобраться в терминах стоит заранее: это экономит и время, и деньги. Ниже — практический разбор форматов, чтобы вы понимали, что именно берёте в руки.

Чем отличаются основные форматы серёг

Начнём с путаницы, которая мучает почти всех покупателей. Гвоздики и пусеты — это одно и то же или нет? Технически «гвоздик» — это общее бытовое название серьги с прямым штифтом, который продевается через прокол и фиксируется сзади. «Пусет» — французский термин (poussette), обозначающий именно замок-фиксатор, который надевается на штифт. Так что почти любой гвоздик — это пусет по типу застёжки. В обиходе оба слова используют как синонимы, и продавцы, как правило, имеют в виду компактную серьгу с одним камнем.

Конго — совсем другая история. Это серьги-кольца (от французского названия обручей), где бриллианты закреплены по дуге металлического ободка. Диаметр варьируется от миниатюрных 8–10 мм до крупных 30–40 мм. Мелкие конго носят повседневно, крупные — вечерний акцент.

Отдельно стоит упомянуть конструкцию застёжки, потому что от неё зависит удобство и безопасность камня. Основные варианты:

Штифт с пусет-фиксатором — классика для гвоздиков, надёжна при плотной посадке.

— классика для гвоздиков, надёжна при плотной посадке. Английский замок — откидная дужка с защёлкой, которую сложно случайно открыть; часто ставят на серьги с крупными бриллиантами.

— откидная дужка с защёлкой, которую сложно случайно открыть; часто ставят на серьги с крупными бриллиантами. Замок-скоба — типичен для конго, обруч защёлкивается в паз.

— типичен для конго, обруч защёлкивается в паз. Французский крючок — для серёг-подвесок, требует внимательности.

Огранка камня тоже влияет на выбор формата. Круглый бриллиант огранки «кр-57» универсален и даёт максимальную игру. Принцесса (квадрат) и багет смотрятся строже и лучше подходят для геометричных дорожек в конго. Для гвоздиков чаще берут круг от 0,10 до 0,50 карата на одну серьгу — это оптимальный баланс заметности и цены.

Как формат связан с металлом и посадкой камня

Выбирая серьги, покупатели часто смотрят только на размер камня и забывают про металл и закрепку — а именно они определяют, как украшение переживёт годы носки. Белое золото 585 пробы подчёркивает холодный блеск бриллианта и визуально «растворяет» оправу. Жёлтое золото придаёт камню тёплый оттенок и подходит тем, у кого тёплый подтон кожи. Красное золото 585 — традиционный выбор, хорошо сочетается с крупными пусетами.

Если вы хотите сравнить форматы вживую и понять, как один и тот же камень выглядит в разных оправах, удобно ориентироваться на большую подборку. Например, золотые серьги с бриллиантами в каталоге DAF нередко используют английский замок и белое золото 585 пробы с крапановой закрепкой, где сертификат выдают на каждый камень. Такой набор параметров — металл, проба, тип фиксатора и способ посадки бриллианта — как раз и формирует итоговую цену и удобство серьги.

Закрепка заслуживает отдельного внимания. Крапановая (на лапках) открывает камень со всех сторон и даёт лучшую игру, но требует аккуратности — за лапки цепляется одежда. Глухая (ободковая) защищает бриллиант полностью, идеальна для активного образа жизни. Паве — россыпь мелких камней — красиво смотрится в конго, но чистить её сложнее.

Критерии выбора: на что смотреть перед покупкой

Чтобы не переплатить и не разочароваться, полезно держать в голове конкретный чек-лист. Вот параметры, которые действительно влияют на итог:

Вес камня (караты). Для повседневных гвоздиков достаточно 0,10–0,25 ct на серьгу. Пара по 0,50 ct — уже заметный вечерний вариант. Цена растёт нелинейно: камень 1 ct стоит дороже двух по 0,50 ct.

Для повседневных гвоздиков достаточно 0,10–0,25 ct на серьгу. Пара по 0,50 ct — уже заметный вечерний вариант. Цена растёт нелинейно: камень 1 ct стоит дороже двух по 0,50 ct. Цвет. По шкале GIA от D (бесцветный) до Z. Для белого золота гармоничны камни D–H, для жёлтого допустимы I–K — тёплый металл маскирует лёгкую желтизну.

По шкале GIA от D (бесцветный) до Z. Для белого золота гармоничны камни D–H, для жёлтого допустимы I–K — тёплый металл маскирует лёгкую желтизну. Чистота. Диапазон VS1–SI1 — разумный компромисс: включения не видны глазом, а цена ощутимо ниже, чем у VVS.

Диапазон VS1–SI1 — разумный компромисс: включения не видны глазом, а цена ощутимо ниже, чем у VVS. Огранка. Именно качество огранки (не форма) отвечает за блеск. Оценка Excellent или Very Good стоит доплаты.

Именно качество огранки (не форма) отвечает за блеск. Оценка Excellent или Very Good стоит доплаты. Тип замка. Для детей и активных людей безопаснее защёлкивающиеся системы, для торжеств подойдут и лёгкие пусеты.

Для детей и активных людей безопаснее защёлкивающиеся системы, для торжеств подойдут и лёгкие пусеты. Наличие сертификата. Документ GIA, IGI или экспертизы завода-изготовителя подтверждает заявленные характеристики.

Ещё один нюанс — вес самой серьги. Крупные конго из золота могут оттягивать мочку, поэтому многие производители делают полые обручи. Уточняйте это заранее: у консультанта бутика легко узнать реальную массу изделия и толщину металла.

По ценам ориентир такой: скромные гвоздики с бриллиантом 0,10 ct в золоте 585 начинаются примерно от 15–20 тысяч рублей. Пара пусетов по 0,25 ct обойдётся в 40–70 тысяч в зависимости от цвета и чистоты. Конго с дорожкой мелких камней — от 30 тысяч и выше, крупные модели с центральным бриллиантом уходят за сотни тысяч.

Уход и практичность в повседневной носке

Бриллиант — самый твёрдый минерал, но это не значит, что серьги неубиваемы. Твёрдость защищает от царапин, однако точечный удар по касательной может повредить камень с крапановой закрепкой. Раз в полгода стоит проверять, не разболтались ли лапки: если камень «люфтит», его легко потерять.

Чистят бриллианты в тёплом растворе с мягким мылом и щёткой, затем промывают. Жир и косметика оседают на нижней части камня и гасят блеск — это самая частая причина того, что серьги «потускнели». Конго с паве требуют чуть больше терпения: между камнями скапливается грязь, здесь пригодится зубочистка и деликатность.

Гвоздики удобнее хранить с застёгнутыми фиксаторами в отдельной ячейке, чтобы штифты не гнулись. Английский замок служит дольше пусета, но и он изнашивается — пружина со временем ослабевает. Если защёлка перестала щёлкать чётко, лучше отнести серьгу мастеру, чем рисковать.

Наконец, снимайте серьги перед сном, спортом и душем. Хлор и морская вода вредят не бриллианту, а сплаву и родиевому покрытию белого золота. Тонкий слой родия придаёт белизну и со временем стирается — повторное родирование восстанавливает вид за один визит.

Что в итоге выбрать

Универсального ответа нет: гвоздики хороши на каждый день и не мешают в толпе, пусеты с крупным камнем работают как минимальный акцент, а конго добавляют образу движения и объёма. Отталкивайтесь от образа жизни, подтона кожи и того, насколько заметное украшение вам комфортно носить. Проверяйте сертификат, тип замка и качество огранки — эти три параметра определяют, будет ли пара радовать годами.