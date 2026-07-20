Вкусная сказка: история появления «Тирольских пирогов»

11:12 20.07.2026

Как московская фабрика создала уникальный десерт и придумала красивую легенду о его происхождении.

Десертные пироги стали излюбленным лакомством для жителей нашей страны: мягкий бисквит, спелые ягоды и нежный крем в оригинальной подаче и в удобной упаковке. Но не все знают, что знаменитые «Тирольские пироги», появившиеся на кондитерских витринах отечественных магазинов в первой половине 2000-х годов, являются чисто российским кондитерским продуктом и не имеют никакого отношения к традиционной выпечке Тироля. Создан этот кондитерский десерт на московской кондитерской фабрике «Круг», а свое необычное название изделие, ставшее торговой маркой фабрики, получило в знак признательности к Тиролю, где у основателя компании родилась эта идея нового уникального продукта.

В отличие от тортов «Тирольские пироги» не имеют многослойной структуры и сложной отделки. От традиционных пирогов «Тирольские» отличает то, что выпекаются они не целиком – свежевзбитый крем наносят на уже выпеченную в бумажной формочке основу, а поверх аккуратно выкладывают свежую ягоду.

В этой статье мы расскажем историю зарождения культового десерта, секреты его популярности, а также особенности рецептуры и технологии его приготовления.

Торт как народное достояние: традиции СССР

Кондитерские изделия, как и шампанское всегда ассоциировались с благополучием и достатком. Их могли позволить себе в основном представители высших слоёв общества, а для большинства эти удовольствия оставались недостижимой роскошью.

В советский период нашей страны Правительство СССР поставило задачу: наладить массовое производство тортов и создать доступное и недорогое игристое вино с тем, чтобы каждый советский человек мог позволить себе эти атрибуты буржуазной жизни.

В середине 1930-х годов в СССР кондитерские фабрики начали выпускать торты в значительных объемах, и они перестали быть редкостью. И после войны кондитерская отрасль развивалась по пути воплощения идеи «доступного праздника».

Так торт превратился для советского человека в символ доступного, но при этом праздничного угощения. К началу 1960-х годов производство тортов и пирожных в СССР было поставлено на промышленные рельсы. Однако в 1990-е годы эта система рассыпалась, уступив место импортным сладостям и разрозненным частным пекарням. Заполнить пустоту и переосмыслить советский опыт смогли единицы. Одним из таких производителей стала кондитерская фабрика «Круг», которая наряду с традиционным советским ассортиментом тортов и пирожных предложила в постсоветский период уникальный продукт – десертные фруктово-ягодные пироги.

История кондитерской фабрики «Круг»

Компания «Круг» была основана в 1993 году и деятельность свою начала с производства классических тортов, а в начале 2000-х годов на фабрике, расположенной в московском районе Марьино, на площади 4 тыс. кв. м, начались разработки нового формата десертов. Результатом стало создание в 2004 году уникального продукта «Тирольские пироги» и бренда «Тирольские». Благодаря этому сформировалась отдельная подкатегория кондитерских изделий – десертных пирогов.

Технология, разработанная специалистами «Круга», является уникальной для российского рынка. Бисквитное тесто заливается в бумажную форму лишь на ⅓ – так, чтобы после подъема в печи оставалось место для нанесения крема и выкладки ягод (до 270г на одно изделие). Поверхность Тирольского пирога покрывают тонким слоем пектинового желе, чтобы ягода сохраняла свежесть.

Изначально срок годности Тирольских пирогов составлял всего 7 суток – и этого срока было достаточно, чтобы обеспечить доступность любимого пирога для жителей Москвы и Московской области, но растущий спрос в более отдалённых регионах заставил задуматься о возможности увеличения срока годности. Перед специалистами «Круга» была поставлена непростая задача: увеличить срок годности «Тирольских пирогов» без изменения вкуса и внесения дополнительных консервантов. Технологами фабрики вместе с зарубежными консультантами была разработана обновленная упаковка «Тирольских пирогов» с газовой защитной средой. Она позволила аккуратно удалить воздух из упаковки и заместить его инертным газом (азотом). Сегодня линейка Тирольских пирогов сохраняет свежесть до 30 дней. Это решение сняло основное ограничение для расширения поставок.

География поставок

Тирольские пироги представлены на полках магазинов от Калининграда до Красноярска, а фабрика «Круг» входит в топ-5 поставщиков ключевых федеральных розничных сетей. В сегменте десертных пирогов доля компании составляет выше 90%. Компания закупает для производства Тирольских пирогов около 1,5 тысяч тонн ягоды в год – малины, ежевики, вишни, клубники.

Основу ассортимента составляют ягодные и фруктовые позиции (включая пироги весом 500–650г и порционные изделия 220–250г), а также линейку десертных пирогов «Тирольские» дополняют пироги с кремовыми и творожными начинками и вкусы классических кондитерских хитов в формате пирогов (Тирамису, Чизкейк, Сметанник).

Генеральный директор Игорь Григорьев подчеркивает, что ключевым фактором стабильности остается неизменное качество и контроль за всей цепочкой – от поставок ягоды до выкладки на полку. Именно это, по его мнению, позволяет сохранять лояльность потребителя, который выбирает «Тирольские пироги» и как праздничный торт, и как регулярный десерт для семейного чаепития или угощение к кофе.