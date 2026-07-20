Протеиновый батончик: как выбрать лучший вариант

11:24 20.07.2026

Если батончик нужен после тренировки, лучше отдавать предпочтение моделям с высоким содержанием белка и умеренным количеством углеводов.

Современный ритм жизни часто не оставляет времени на полноценный перекус. Именно поэтому протеиновые батончики стали популярным выбором среди спортсменов, офисных сотрудников, путешественников и всех, кто старается следить за питанием. Однако далеко не каждый батончик одинаково полезен. Одни действительно помогают восполнить запас белка, а другие больше напоминают обычные сладости с красивой упаковкой. Чтобы покупка приносила пользу, важно понимать, на что обращать внимание при выборе.

Сегодня ассортимент подобных продуктов огромен: например, рядом с классическими батончиками можно встретить протеиновые маршмеллоу от бренда маршик. Однако при выборе лучше ориентироваться не на название или яркую упаковку, а на состав и пищевую ценность продукта. Именно они позволяют понять, насколько такой перекус соответствует вашим целям.

Оцените количество и качество белка

Первое, что стоит изучить, — количество белка. Хороший протеиновый батончик обычно содержит не менее 15–20 граммов белка на порцию. Если белка значительно меньше, а основную часть состава занимают углеводы и сахар, то такой продукт сложно назвать полноценным белковым перекусом. Источник белка тоже имеет значение. Чаще всего используют сывороточный, молочный или казеиновый белок, которые отличаются высокой усвояемостью и полноценным аминокислотным составом.

Обратите внимание на содержание сахара

Не менее важно обратить внимание на содержание сахара. Многие производители добавляют сиропы, глазурь и большое количество подсластителей, чтобы сделать вкус более привлекательным. В результате калорийность может оказаться почти такой же, как у обычного шоколадного батончика. Если вы контролируете вес или придерживаетесь сбалансированного питания, выбирайте варианты с минимальным количеством добавленного сахара и умеренной калорийностью.

Изучите состав продукта

Полезно посмотреть и на список ингредиентов. Чем он короче и понятнее, тем лучше. Наличие орехов, клетчатки, натурального какао, семян или овсяных хлопьев делает продукт более сытным и полезным. А вот большое количество искусственных ароматизаторов, красителей и гидрогенизированных жиров — повод поискать другой вариант.

Учитывайте свои цели

При выборе также стоит учитывать собственные цели. Если батончик нужен после тренировки, лучше отдавать предпочтение моделям с высоким содержанием белка и умеренным количеством углеводов, которые помогут восстановить мышцы. Если же это просто перекус в течение рабочего дня, важно, чтобы продукт хорошо насыщал и не вызывал резких скачков уровня сахара в крови.

Не забывайте о размере порции

Иногда производители выпускают большие батончики, которые содержат более 300 калорий. Для полноценного приема пищи это может быть нормально, а вот для небольшого перекуса — уже слишком много. Поэтому всегда сравнивайте вес продукта и его пищевую ценность.

Итоги

Лучший протеиновый батончик — это не обязательно самый дорогой или самый разрекламированный. Главное, чтобы он соответствовал вашим потребностям, содержал достаточное количество качественного белка, не был перегружен сахаром и лишними добавками. Внимательное изучение состава занимает всего пару минут, но именно оно помогает сделать действительно удачный выбор и превратить быстрый перекус в полезную часть ежедневного рациона.