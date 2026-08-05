Какие обложки на тетради и учебников лучше выбрать

15:36 5.08.2026

Чтобы не тратить время на эти и иные манипуляции, лучше заранее проверить, какого размера нужны обложки и при покупке ориентироваться на эти данные.

Чтобы тетради и учебники меньше мялись, пачкались, рвались, на них надевают обложки или полиэтилена, ПВХ или иных материалов. Остается только правильно подобрать защиту для учебных принадлежностей.

На качестве обложек экономить не стоит. Самые тонкие и простые быстро рвутся и не рассчитаны на длительную эксплуатацию. Поэтому нужно знать, какие обложки на тетради и учебники лучше выдержат эксплуатацию в течение четверти, семестра или даже учебного года. Об этом речь и пойдет далее.

Как выбирать обложки для тетрадей, учебников и журналов

При покупке необходимо учитывать сразу несколько факторов: размеры, материал основы, плотность и т. д. Каждый из них способен повлиять на сроки использования обложек. И тогда не придется каждые несколько недель тратить деньги на приобретение новых. И, конечно, покупать их следует у проверенного поставщика, предлагающего только качественные товары.

Какой выбрать размер обложки для тетрадей

Если формат тетрадей унифицирован, то в отношении учебников, контурных карт, атласов этого сказать нельзя. Длина и ширина школьных пособий может отличаться очень значительно, например, на 1-4 см. А купить универсальные обложки, подходящие для всех случаев, удается не всегда.

Чтобы не ошибиться с размерами и правильно решить, какие обложки на тетради лучше, можно действовать одним из следующих способов:

Проведение замеров дома при помощи линейки или рулетки. Формально нужны данные только о высоте пособия. Результаты записывают любым удобным способом и учитывают при покупке. Поход в магазин непосредственно с учебниками. Например, можно взять с собой по одному экземпляру каждого формата. На месте проводят примерку обложек. Это позволит избежать ошибок. Тщательное изучение ассортимента интернет-магазина. В карточке товара продавец зачастую указывает, для каких конкретно учебных пособий подходит та или иная обложка. Покупка универсальных или самых больших вариантов. И уже дома их подгоняют под нужные размеры.

Последний вариант достаточно удобен при решении вопроса, какой размер обложки выбрать для тетрадей. Но нужно учитывать, что клеевой слой постепенно истирается и ослабевает. Может оказаться, что через несколько месяцев обложка уже не будет держаться на учебнике или атласе.

Какой материал для изготовления лучше

Производители обложек используют следующие виды материалов:

поливинилхлорид или ПВХ. Обложки из него отличаются значительной толщиной и плотностью. Их сложно порвать или даже проткнуть карандашом или циркулем. К тому же они хорошо сохраняют форму, становясь для учебника своеобразным каркасом. Но обложки из ПВХ не выдерживают низкие температуры. К тому же при неосторожном использовании можно повредить сварные швы. Запаять их самостоятельно не получится;

полиэтилен. Из него в основном производят обложки для тетрадей. Они стоят дешево, отличаются гибкостью и эластичностью, выдерживают без изменения минусовые температуры. Но такие обложки не выдерживают даже минимальные усилия на разрыв при контакте с острыми предметами. К тому же они могут растягиваться при длительном использовании и не спасут учебные пособия от замятия, например, при падении. К плюсам можно отнести возможность уменьшить обложку на тетрадь при необходимости, например, при помощи утюга;

полипропилен или ПП (PP). Этот вариант считается оптимальным. Обложки из этого материала отличаются прозрачностью и устойчивостью к износу. Сварные швы выдерживают повышенные нагрузки, а свободный регулируемый конец можно сгибать бесконечное количество раз. Таким обложкам не страшны ни жара, ни зимние морозы. К тому же изделия из ПП, в том числе ориентированного, не имеют неприятного химического запаха. На обложки при необходимости можно нанести логотип учебного заведения или изображение учебника.

Короткие выводы: для повседневных рабочих тетрадей подойдут обложки из полиэтилена, для учебников — из ПВХ или полипропилена. Но при этом нельзя забывать о прочих характеристиках.

Что нужно знать о плотности обложек

Применительно к обложкам для учебных пособий она измеряется в микронах. Решая, какая плотность обложек для тетрадей лучше, необходимо учитывать следующие данные:

до 50 мкм. Такие обложки считаются одноразовыми. Их покупают для рабочих тетрадей;

50-90 мкм. Обложки с такой плотностью хватит на пару четвертей или семестр;

100-150 мкм. Такие обложки считаются универсальными. Производят их в основном из полипропилена. Срок эксплуатации измеряется учебными годами.

Важный момент! Хороший производитель обязательно указывает плотность в сопроводительной документации, на этикетке. И ее обязательно нужно учитывать при покупке.

Важен ли цвет обложки

Здесь все зависит от личных предпочтений. Можно ограничиться полностью прозрачными разновидностями или выбрать цветные, учитывая следующие моменты:

матовые относятся к универсальным. Они не так пачкаются, на них не остаются следы от пальцев;

светлые, нейтральные оттенки предпочтительней ярких. Ведь учебники и тетради должны оставаться учебным пособием, а не предметом для рассматривания;

непрозрачные обложки допустимы. Но при этом нужно продумать, как их пометить, чтобы в спешке сборов в школу не перепутать учебники.

Нужно также учитывать, что школа или иное учебное заведение могут рекомендовать определенные цвета обложек для книг и тетрадей по разным предметам.

Как пользоваться обложками для тетрадей и учебников

Здесь все зависит от того, как выглядит купленная обложка. Например:

предусмотрен карман для корешка. Его совмещают с корешком, а поверхность тщательно разглаживают, чтобы не было морщин и заломов;

обложка относится к самоклеящимся. Тетрадь или учебник размещают в центре полотна. Далее необходимо по очереди отклеить клеевые полоски и прижать края к основе. Излишек обложки срезают при помощи ножниц;

предусмотрена возможность регулировки по ширине. С одной стороны на таких обложках уже есть кармашек. На второй — удерживающая полоса. Кармашек надевают на лицевую часть учебника или тетради. Потом полотно оборачивают вокруг учебного пособия, и свободный край заправляют под удерживающую ленту.

Чтобы обложка «села» на основу, необходимо правильно подобрать ее по размеру. В слишком маленькой тетради и учебники будут мяться. Большая будет спадать с учебного пособия.

Самоклеящиеся пленки не следует снимать рывком. Их отделяют постепенно, одновременно разглаживая поверхность, чтобы под обложкой не скапливались пузыри воздуха.

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если обложка оторвалась от тетради или учебника?

Начать следует с очистки основы. Далее следует приложить обложку обратно. Возможно, она приклеится и без дополнительных усилий. Если нет, можно добавить некоторое количество клея на базе ПВА или синтетических смол. А вот от использования канцелярского лучше отказаться. Подойдут архивные или специальные разновидности.

Для надежности после нанесения клея обложку хорошо прижимают к основе. Тетрадь можно, например, разместить между двумя толстыми книгами.

Как одевать обложки на тетради?

Здесь все достаточно просто. На первом этапе титульный лист вставляют в кармашек, предусмотренный на обложке. Последний лист заводят под особую удерживающую ленту. Под нее же заправляют свободный край обложки, регулируя ее посадку.

На что обращать внимание при покупке обложек?

Помимо размеров и цвета нужно учитывать наличие/отсутствие резкого химического запаха. Он может стать причиной резкой и неприятной головной боли.

Также следует обратить внимание на качество сварных швов. Они не должны расходиться даже при минимальной нагрузке.

Где взять обложку для книги?

Обложки представлены в большинстве магазинов канцелярских товаров: онлайн и офлайн. В любом случае необходимо учитывать размеры непосредственно книги и обложки. В последнем случае данные указаны либо на сопроводительной этикетке, либо в карточке товара.

Какая поверхность лучше для обложек: глянцевая или матовая?

Глянцевая выглядит более привлекательно. Но на ней будут видны даже отпечатки пальцев. К тому же такие поверхности сильно бликуют.

Матовые удобнее в эксплуатации. С них не нужно постоянно удалять отпечатки пальцев. Да и бликов будет меньше.

Как уменьшить обложку на тетрадь?

Здесь все зависит от плотности обложки и ее размеров:

Если обложка изготовлена их ПВХ или ПП, излишки можно просто обрезать. Тетрадь укладывают в центре. По краям отмечают поля, достаточные для подгиба. Остальное срезают. К основе обложку крепят при помощи двухстороннего клея. Обложку из полиэтилена можно уменьшить при помощи утюга. Его хорошо разогревают, а тетрадь вместе с обложкой укладывают между двумя листами бумаги. Далее остается прогладить свободную часть ПЭ. На последнем этапе излишек срезают. Если обложка очень плотная, ее можно просто зафиксировать на основе канцелярскими скрепками. Но этот вариант подходит для учебных пособий, которые используют нечасто.

Чтобы не тратить время на эти и иные манипуляции, лучше заранее проверить, какого размера нужны обложки и при покупке ориентироваться на эти данные. И, конечно, выбирать магазин с богатым ассортиментом канцтоваров.