Где искать сведения о предках: какие архивы хранят документы

10:09 26.08.2026

Метрические книги, ревизские сказки, документы ЗАГС и военные фонды: где искать каждую группу и почему часть дел закрыта на 75 лет.

Человек, решивший узнать историю своей семьи, обычно представляет дело просто: надо прийти в архив и посмотреть документы. На практике первый вопрос звучит иначе: в какой именно архив идти. Сведения об одном человеке рассредоточены по разным хранилищам, и зависит это от того, когда он жил, в какой губернии, кем работал и служил ли в армии. Единой базы, где по фамилии выдавалась бы вся история рода, не существует.

Ниже разобрано, какие группы документов сохранились и что в каждой можно найти. Именно с понимания этой карты и начинается поиск родословной в архивах, а не с запроса наугад.

Метрические книги: основной источник до 1918 года

Обязательное ведение метрических книг по всей Российской империи установили «Прибавления к Духовному регламенту» в мае 1722 года, а два года спустя указ Синода утвердил их форму. Книги вели при церквях, и в них фиксировали три события: рождение с крещением, венчание и смерть с отпеванием.

В записи о рождении указаны дата, имя младенца, имена родителей с указанием сословия и прихода, а также имена восприемников. Брачная запись называет возраст жениха и невесты, их состояние в браке по счёту и поручителей с обеих сторон. Об умершем сообщается возраст и причина смерти.

Чем метрическая книга полезнее прочих документов

Ценность метрической книги в том, что она связывает поколения напрямую: в записи о рождении назван отец, а его собственную запись о рождении можно искать в той же книге двадцатью-тридцатью годами ранее. Так линия и разматывается вглубь.

Хранятся метрические книги в региональных государственных архивах по месту, где стоял приход. Это принципиально: искать нужно не по фамилии, а по конкретному населённому пункту и церкви, к которой он был приписан.

Ревизские сказки и другие переписи

Ревизии проводились для учёта податного населения после введения подушной подати. Всего с 1718 по 1858 год их было десять, и материалы каждой — это посемейные списки с указанием возраста всех членов семьи. Три ревизии учитывали только мужчин, остальные включали и женщин.

Для исследователя ревизская сказка удобнее метрической книги тем, что даёт семью целиком, одним списком, а не по отдельным событиям. Сопоставляя две соседние ревизии, видно, кто родился, кто умер и кто ушёл в рекруты за прошедшие годы.

Помимо ревизий существовали исповедные ведомости, то есть ежегодные списки прихожан, бывших на исповеди. Они полезны там, где метрические книги за нужный год утрачены.

Документы советского периода

С 1918 года регистрация рождений, браков и смертей перешла к органам записи актов гражданского состояния. Здесь действует правило, о котором чаще всего не знают: актовые книги хранятся в органах ЗАГС сто лет со дня составления записи и лишь затем передаются на постоянное хранение в государственные архивы.

Правило ста лет

Практически это значит, что записи примерно до 1925 года уже в архивах, а более поздние всё ещё в ЗАГСе, и обращаться за ними надо туда. Порядок выдачи в этих двух случаях разный: ЗАГС выдаёт повторные свидетельства и справки родственникам по документам, подтверждающим родство, архив работает с запросами иначе.

Военные и ведомственные фонды

Если предок служил, отдельный пласт сведений лежит в военных архивах. Документы Российской империи до 1918 года, включая послужные списки офицеров и рекрутские материалы, хранятся в военно-историческом архиве. Документы о Великой Отечественной войне сосредоточены в Центральном архиве Министерства обороны.

Сюда же относятся фонды учреждений, где человек работал или учился: личные дела, ведомости, приказы по личному составу. Такие документы попадают в те архивы, куда сдавала дела сама организация, и найти их можно, только зная место работы.

Почему часть документов закрыта

Закон об архивном деле ограничивает доступ к документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне, частной жизни человека, на семьдесят пять лет со дня их создания. Именно поэтому дела недавнего времени постороннему не выдадут.

Ограничение снимается досрочно, если есть письменное разрешение самого гражданина, а после его смерти письменное разрешение наследников. Поэтому родственнику, подтвердившему родство документами, доступно то, что закрыто для чужого человека.

С чего начинать

До обращения в архив нужно собрать всё, что есть дома: свидетельства, справки, записи на обороте фотографий, воспоминания старших родственников. Ключевых сведений три: полное имя, примерный год рождения и населённый пункт. Без географической привязки запрос отправлять некуда: архивы хранят документы по территориальному признаку, а не по алфавиту фамилий.

Дальше определяется, к какому приходу относилось село, в каком архиве лежат его метрические книги, сохранились ли они за нужные годы. Часть фондов утрачена в войнах и при передачах, и это выясняется в самом начале работы, до подачи запроса.