Модный бизнес Дианы Берберашвили: история бренда Berberadi

Диана Берберашвили — предприниматель и основатель бренда женской одежды Berberadi.

Диана Берберашвили — предприниматель и основатель бренда женской одежды Berberadi. Свой проект она начинала с нуля и постепенно превратила идею в работающий бизнес с собственной командой и налаженным производством. В интервью Диана рассказала, как появился бренд, с какими сложностями ей пришлось столкнуться в работе и как она планирует развивать Berberadi дальше.
 

Кто такая Диана Берберашвили

Диана Берберашвили — основатель бренда женской одежды Berberadi. Под ее руководством работает небольшая команда: дизайнер, продакт-менеджер, специалист по креативу и специалист по продвижению. Большая часть сотрудников на удаленке, а производство организовано через подрядчиков.

 

Как появился бренд одежды Berberadi

— Диана, расскажите, как у вас появилась идея создать бренд одежды?

 

— Я всегда интересовалась модой, мне нравилось смотреть показы, изучать разные модели. Иногда я видела красивую вещь, и мне хотелось изменить ее или дополнить деталями, чтобы сделать еще лучше. Постепенно таких идей стало настолько много, что я решила воплотить их в собственных коллекциях. Мне хотелось создавать одежду, которую, на мой взгляд, хотели бы носить многие девушки.

 

Первые шаги я делала в Грузии. На старте одной из главных задач был поиск профессиональных швей, которые могли бы обеспечить нужное качество пошива. Это заняло довольно много времени. Поэтому было решено перенести производство в Москву. Там я наконец-то нашла подрядчиков и начала производство.

 

Какую роль Диана играет в развитии бренда

— Насколько активно вы участвуете в создании одежды?

 

— Я лично участвую во всех основных этапах. В первую очередь придумываю модели и определяю, как должна выглядеть будущая вещь. Иногда советуюсь с коллегами, но большинство решений принимаю самостоятельно.

 

В команде также есть дизайнер, он готовит эскизы и техническое задание для конструктора. Затем к работе подключаются другие специалисты.

 

— Как вы контролируете качество одежды?

 

— Раньше я сама приезжала на производство, проверяла каждую деталь. Сейчас этим занимается продакт-менеджер. Он следит за качеством швов, расположением бирок и этикеток, смотрит, чтобы готовая вещь соответствовала задуманной модели.

 

Что выпускает Berberadi и для кого

— Какую одежду выпускает Berberadi?

 

— Мы создаем только женскую одежду. В коллекциях есть платья, костюмы, жакеты, брюки, блузки и рубашки. По стилю это сочетание smart casual и вечерней одежды. Наши вещи можно надеть на ужин, свидание, мероприятие или в театр.

 

— На какую аудиторию рассчитан бренд?

 

— В основном на девушек и женщин от 18 до 40 лет. В коллекциях есть разные модели, поэтому подобрать наряд можно для разных случаев и возрастов. Размерная сетка начинается с XS и доходит до M, некоторые вещи представлены в размере L.

 

— Какие вещи пользуются наибольшим спросом?

 

— Чаще всего покупают жакеты и платья. В основном это одежда для вечерних выходов — свиданий, походов в ресторан, театр. Спрос зависит от сезона. Весной и летом вещи покупают активнее, также много продаж бывает перед Новым годом, когда особенно востребованы вечерние платья.

 

— К какому ценовому сегменту относится Berberadi?

 

— Это не массмаркет. Например, комплект из жакета и брюк может стоить около 40 тысяч рублей, платье — примерно 35 тысяч, а кожаный жакет — около 75 тысяч рублей. Стоимость зависит от модели и материалов.

 

Как создаются коллекции бренда

— Расскажите про процесс работы. Как идея превращается в готовую вещь?

 

— Сначала я придумываю модель, а дизайнер готовит эскиз и техническое задание. Затем материалы передают конструктору, который разрабатывает лекала. Параллельно мы подбираем подходящую ткань, ее оттенок и фактуру.

 

Подбором материалов обычно занимается продакт-менеджер, или мы выбираем ткани вместе. Он привозит образцы, мы смотрим, насколько материал подходит для конкретной модели, сравниваем цвета и свойства. Когда нужного варианта среди образцов нет, продакт-менеджер самостоятельно ищет его у поставщиков.

 

— Как происходит пошив одежды?

 

— Сначала создается пробный образец из более простой ткани. Это нужно, чтобы проверить лекала и понять, нужно ли что-то изменить. Конструктор рассчитывает расход ткани в зависимости от количества изделий, которое мы планируем выпустить. После этого модель отшивают из выбранного материала.

 

К готовой вещи пришивают бирки и этикетки, затем ее отпаривают и подготавливают к продаже. После этого мы проводим съемку с моделью или делаем фотографии изделия на прозрачном манекене, а готовые материалы размещаем на сайте.

 

Где производится и продается одежда Berberadi

— Где производится одежда вашего бренда?

 

— Сейчас вещи отшиваются на производствах в Москве. Мы работаем с подрядчиками. Продакт-менеджер приезжает на производство, следит за пошивом, проверяет, соответствует ли готовая модель техническому заданию.

 

— Где можно купить одежду Berberadi?

 

— Основные каналы продаж сейчас — это сайт бренда и Instagram* (*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

 

С какими сложностями столкнулась Диана Берберашвили

— С какими проблемами при развитии бренда вам приходилось сталкиваться?

 

— Наверное, поиск специалистов, которые действительно умеют качественно шить. В Грузии много дизайнеров и локальных брендов, но найти хороших профессиональных швей мне было непросто. На это ушло довольно много времени.

 

— После переноса производства в Москву стало легче?

 

— Да, в Москве ситуация была лучше. Я обратилась на два производства, и оба мне сразу понравились. Конечно, сложности все равно возникали. Например, могли сдвигаться сроки, затягиваться подбор материалов или нужной ткани не оказывалось в наличии. Но в целом найти хороших подрядчиков здесь было проще.

 

— Приходилось ли вам сталкиваться с недобросовестными клиентами?

 

— Был один случай в Тбилиси. Девушка купила платье и попросила подогнать его под ее фигуру. Мы все сделали, отправили ей вещь, а через несколько дней она вернула ее и сказала, что платье ей не подходит. Я не знаю, успела ли она его куда-то надеть, но оно находилось у нее несколько дней. При этом оплачивать его она отказалась.

 

В итоге у нас осталось платье, которое уже было перешито под конкретную фигуру и которое практически невозможно продать другому человеку. Возможность подогнать вещь под клиента — это, конечно, удобно, но иногда такая услуга приводит к неприятным последствиям для бренда.

 

Маркетплейсы и ситуация с Wildberries

— Почему вы решили не выходить на маркетплейсы?

 

— Я пока не вижу в этом смысла. Мне кажется, что в нашем ценовом сегменте одежда бренда будет находиться там далеко не на первом месте по интересу покупателей. К тому же я часто слышу о ситуациях, когда покупатели возвращают вещи после носки или отправляют обратно совсем не то, что заказывали. Мне бы не хотелось с этим сталкиваться, поэтому этот канал продаж мы пока не рассматриваем.

 

Кто вдохновляет Диану в моде и бизнесе

— Есть ли предприниматели, на которых вы равняетесь?

 

— Честно могу сказать, что ни на кого не равняюсь. У меня нет конкретного человека, за которым я слежу и чей путь стараюсь повторить. Мне ближе собственное видение того, как должен развиваться бренд.

 

— А что вдохновляет вас создавать одежду?

 

— Мне очень нравится эстетика ранних 1990-х и дизайн того времени. Когда я смотрю показы или фотографии, чаще обращаюсь к старым коллекциям. Мне хочется брать за основу крой того времени, но делать его более современным.

 

Иногда я смотрю показы крупных брендов, например Dolce & Gabbana и Saint Laurent. У меня есть платье с чашками, верх которого немного напоминает одну из моделей Dolce & Gabbana. Мне понравилась идея верха, но само платье я сделала уже по-своему. Но это скорее исключение. В основном на современные тренды я стараюсь сильно не ориентироваться, придумываю что-то свое.

 

Принципы и секреты развития бренда

— На каких принципах строится работа внутри команды?

 

— Для меня важно создавать дружелюбную рабочую атмосферу. Я хочу, чтобы сотрудники легко общались друг с другом и никто не чувствовал, что должен кому-то подчиняться. Каждый может спокойно высказывать свои мысли, предлагать идеи и участвовать в обсуждении любых рабочих вопросов.

 

— Что, по вашему мнению, помогает бренду развиваться?

 

— Думаю, прежде всего общая цель. Мы обсуждаем, чего хотим добиться, ставим дедлайны и стараемся прислушиваться друг к другу.

 

— Каких принципов вы придерживаетесь в работе с клиентами?

 

— В первую очередь стараемся помочь. Если клиенту нужно подобрать образ для определенной цели, мы обсуждаем его запрос и предлагаем варианты. Иногда можем пойти навстречу и сделать скидку, например если человек покупает сразу несколько вещей. Обычно такие вопросы мы решаем при общении.

 

Планы Дианы Берберашвили и Berberadi

— Как вы планируете развивать бренд в ближайшее время?

 

— В ближайший год я хотела бы сосредоточиться на развитии бренда в России. В планах — работа с блогерами, коллаборации, новые съемки и создание контента.

 

— Планируете ли вы открыть собственное офлайн-пространство?

 

— Да, в будущем я хотела бы открыть шоурум в Москве. Сейчас мы продаем одежду через интернет, но мне бы хотелось, чтобы у клиентов появилась возможность приехать, увидеть вещи вживую и примерить их.

 

— Рассматриваете ли вы выход на зарубежный рынок?

 

— Да, через несколько лет мне бы хотелось масштабироваться и выйти, например, на рынок Эмиратов. Но сначала нужно укрепить позиции в России.


Часто задаваемые вопросы

Кто такая Диана Берберашвили?

Диана Берберашвили — предприниматель, основатель бренда одежды Berberadi.

 

Чем занимается Диана Берберашвили?

Диана Берберашвили развивает собственный бизнес в сфере моды. Она работает над дизайном одежды, подбирает материалы вместе с командой, взаимодействует с производством и контролирует продвижение бренда.

 

Как называется бренд Дианы Берберашвили?

Бренд Дианы Берберашвили называется Berberadi. Основное направление — женская одежда в стиле smart casual и вечерние модели.

 

Диана Берберашвили сама придумывает одежду?

Да, большинство моделей Диана придумывает самостоятельно. Дизайнер помогает ей перенести идеи в эскизы и подготовить техническое задание для конструктора.

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