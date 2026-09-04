Как экономить на продуктах: онлайн-заказ и планирование без лишних трат

Продуктовые сети и сервисы доставки регулярно проводят акции, а промокоды дают дополнительную скидку на заказ.

Продукты — это статья расходов, которая утекает незаметно: пара «мелочей» у кассы, забытый ингредиент, повторная поездка в магазин. По отдельности суммы небольшие, но за месяц они складываются в заметную переплату. Хорошая новость в том, что именно продуктовые траты проще всего взять под контроль — здесь работает планирование и несколько простых привычек.

Меню на неделю и один список

Составленное на неделю меню превращает хаотичные походы за продуктами в одну-две плановые закупки. Алгоритм прост: проверьте, что уже есть дома, выберите блюда на несколько дней и выпишите пересекающиеся ингредиенты в единый список. Так вы не покупаете лишнего и не возвращаетесь в магазин за забытым. Планируйте блюда с общими продуктами — одна пачка сметаны или упаковка курицы разойдётся на несколько ужинов, и ничего не испортится. Держите список в телефоне и группируйте позиции по отделам магазина: так вы пройдёте маршрут один раз, не возвращаясь и не хватая лишнее по пути.

Онлайн-заказ против импульсивных полок

Заказ продуктов онлайн лишает магазин его главного оружия — акционных стеллажей на пути к кассе. В приложении вы видите итоговую сумму до оплаты и легко убираете лишнее. Плюс экономится время: доставка или самовывоз из ближайшего пункта обходятся дешевле незапланированной поездки со спонтанными покупками.

Акции и промокоды на продукты

Продуктовые сети и сервисы доставки регулярно проводят акции, а промокоды дают дополнительную скидку на заказ. Ловить их вручную утомительно, поэтому удобнее пользоваться готовыми подборками. Актуальные скидки и промокоды на продукты собраны на агрегаторах — например, https://hl.ru/categories/produkty. Небольшая привычка сверяться с ними перед заказом заметно снижает средний чек.

Базовая закупка и хранение

Разделите покупки на две части: крупную базовую закупку долгохранящихся товаров раз в одну-две недели и небольшие пополнения скоропортящегося. Правильное хранение продлевает свежесть: герметичные контейнеры, порционная заморозка и подпись даты на упаковке избавляют от выброшенных продуктов, а значит — от повторной покупки того же самого.

Коротко

Экономия на продуктах — это не про отказ от вкусного, а про порядок. Меню и единый список убирают лишнее, онлайн-заказ гасит импульсы, промокоды снижают чек, а грамотное хранение не даёт деньгам буквально портиться в холодильнике. Начните с меню на ближайшую неделю — эффект виден уже после первой закупки.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского
Медведев предложил вернуть России дворец Бельведер в Варшаве
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Чуйченко усомнился в приоритете прав человека над интересами государства
Выступление Дональда Трампа © United Nations Photo
Axios: Трамп допустил отход от «духа Анкориджа»
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie