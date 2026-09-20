Тенденции в моде или мода на тенденции

18:52 20.09.2026

Объем, потенциал, наверное, не может оставаться неизменной составляющей любой структуры. Тенденции в индустрии моды также подвержены обстоятельствам

В разговоре с Анной Черных, руководителем Центра «Проектные мастерские», куратором направления «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна мы рассмотрели особенности того, какой месседж или посыл может быть выражен во внешнем облике человека.

– Чем может быть вызвано желание в человеке следовать моде?

– Мы живём сейчас в таком мире или, можно сказать, в такой культуре, которая достаточно долго формировалась как культура потребления. Заданные стандарты поведения, нормы и условный статус заставляют этому соответствовать. Мода, наверное, один из самых понятных способов показать свою принадлежность к определенному сообществу и образу жизни, обозначить роль, в которой человек себя видит. Но, думаю, далеко не все сегодня хотят соответствовать моде, а используют свои средства выразительности, общения и даже самопознания.

Сегодня мода гораздо менее однозначна, чем раньше. Находится на стыке и философии, и социологии, и других наук. Если же мы говорим не про масс-маркет, не про коммерческую одежду, а про то, что мы видим на подиуме, то это нужно уметь понимать как современное искусство.

– Почему модным веяниям сегодня свойственна концептуальность?

– Потому что сегодня, покупая одежду, нам уже не нужно закрывать свою базовую потребность. Одежды у нас достаточно. Она нам нужна для чего-то еще. Мы просматриваем в моделях идеи, метафоры, ценности, которые предлагает бренд. И как раз интеграция метанарратива в моду дает возможность строить на этом эффективный маркетинг.

Но мне кажется, что в этом направлении мы себя уже исчерпали. Мода попробовала уже практически все: культурные темы, интерпретации, работу со звездными амбассадорами. Скорее всего, мы находимся сейчас на каком-то переломном моменте.

– Что-то еще можно ожидать?

– Конечно, это же «что-то еще» всегда происходит. Перепроизводство глобальное, накопившиеся остатки. Люди сейчас объективно стали меньше покупать, больше, может быть, смотреть, восторгаться или наоборот обесценивать.

– Эпатаж – важная часть дизайна?

– Я не могу сказать, что очень важная. Рынок, вообще, сложный. Для одного сегмента или аудитории эпатаж является неотъемлемой частью, которая привлекает к себе внимание и соответствующих людей. Для другой части это совершенно неуместно будет. Поэтому здесь четко нужно понимать ту аудиторию, в которую ты хочешь попасть со своим эпатажным высказыванием или дизайном. Эпатаж может прекрасно работать как инструмент, но универсальным средством он не является. Более того, может дать и обратный эффект.

– Много ли сейчас желающих работать в креативной индустрии? Какова вовлеченность дизайнеров? Какой масштаб?

– Если бы мы с вами говорили, например, два года назад, то желающих было очень много. Новые бренды открывались практически каждый месяц, возникали новые проекты. Сейчас ситуация заметно изменилась: мы видим, что бренды не только открываются, но и закрываются. Это во многом связано с экономическим и политическим контекстом.

Я около двадцати лет занимаюсь образованием в области дизайна одежды и вижу, что количество людей, которые хотят к нам прийти, растет. Но здесь возникает один серьезный перекос. Он связан с тем, что все хотят быть создателями, но почти никто не хочет научиться воплощать свой дизайн в реальность. Условно: «Я творец, я создал эскиз». А как он будет выполнен, кто его будет шить? Кто построит лекала? Это сейчас вылилось в проблему. Много дизайнеров, мало специалистов по производству.

– По некоторым наблюдениям стало заметно, что происходит возврат к офлайн-продажам среди потребителей. Чтобы сделать выбор именно в магазинах, где есть возможность ощутить фактуру, материал.

– Мне кажется, эта тенденция все-таки больше имеет отношение к локальным маркам. У них нет такого большого объема производимой продукции, чтобы осуществлять онлайн-продажи. Изделия не нужно никуда перемещать. Поэтому я бы не сказала, что это явная тенденция.

– Большой ли потенциал у наших дизайнеров?

– У нас очень большая страна. Много городов-миллионников. В нашей культуре традиционна любовь к тому, чтобы быть красивой, наряжаться, пополнять свой гардероб. Потенциал для внутреннего рынка видится очень большой.

– С какими трудностями сталкиваются производители одежды?

– Их очень много. Если представить, создание одежды состоит из двух емких процессов: разработки и непосредственно производства. При этом значительная часть фурнитуры, оборудования и сырья закупается за пределами России. Усложнились расчеты, выросла стоимость логистики, с трудом можно прогнозировать сроки и себестоимость.

С дизайном мы за последние годы довольно сильно продвинулись, а производственная инфраструктура развивается медленно.

– Почему возникла такая ситуация с сырьевой и производственной базой?

– Здесь много исторических причин. Если посмотреть на XIX век, в России было развито текстильное производство: ткани производили, красили, печатали, существовали крупные предприятия. В XX веке система радикально менялась, а после распада СССР многие производства были закрыты или утрачены. В результате легкая промышленность сегодня во многом зависит от импортных материалов, сырья и комплектующих.

– То есть ткани тоже в основном закупаются за рубежом?

– Да, значительная часть тканей и материалов импортируется, прежде всего из азиатских стран. Отдельные производства в России, конечно, существуют, но они не закрывают потребности современной fashion-индустрии. Если посмотреть, например, на Узбекистан, то это страна успешно реализованных текстильных реформ. Там была выстроена модель полного цикла: от выращивания хлопка и его переработки до производства материалов.

У нас развитие такой системы много лет не было экономическим приоритетом. При этом оперативно можно было бы развивать подготовку сырья для тканей: работать с шерстью, с синтетическими волокнами. Но для этого необходимы инвестиции в отрасль.

– Эстетика небрежности присутствует в одежде, особенно выражена в молодежном сегменте. Почему она стала актуальна?

– Если мы говорим про молодёжную одежду, мы имеем дело прежде всего с субкультурами, не с мейнстримом.

В общем контексте это можно объяснить как некоторое противопоставление себя определённым культурным стереотипам. Тем, которые были в том числе и в одежде. Почему, например, появился гранж, почему торчащие нитки, потертости вдруг стали модными? В какой-то момент это было своеобразной формой манифестации собственной позиции. Потом происходит привыкание и это тоже начинают воспринимать как определенную эстетику. Это жизненный цикл любого тренда.

– Внешний облик что может сказать о человеке? Какой месседж, посыл может быть выражен во внешнем облике человека?

– Визуальный аспект очень важный. Есть такая область знания – семиотика, наука о знаках и символах, и костюм в ней занимает отдельное место. Элементы костюма – пропорции, цвет, детали – образуют определенный семиотический код. Человек способен формировать из них некоторое сообщение, осознанно или нет.

Например, облегающее красное платье и объемная многослойная одежда, практически скрывающая фигуру, предлагают разные сообщения.

Выступает определенная позиция, которую он транслирует через костюм. Мы не можем этого исключить. Мы ведь не с закрытыми глазами друг с другом общаемся.

– Какие можно тренды проследить сегодня?

– Я часто делаю как раз презентации на эту тему. Один из трендов интересен тем, что если раньше человек мог ассоциировать себя с определенной архетипичной личностью, допустим, «сильная женщина-предприниматель», и весь ее гардероб и ее состояние было подчинено этой условной роли, то сейчас мы двигаемся к тому, что человек может себе позволить быть очень разным. Воплощение от целеустремлённой женщины в такую по-хорошему инфантильную, не обременённую какими-то сложностями девочку. Женщина может превращаться и трансформироваться очень легко.

– Анна, вы как эксперт по визуальным трендам, можете ли сказать, что влияет на их появление?

– Я думаю, что, во-первых, это доступность информации. То есть мы можем быть подписаны на блогера из другой страны, он будет лидером мнений, и мы оказываемся под его влиянием. Во-вторых, массовая культура – музыка, кино, игры и все то, что формирует визуальный контекст.

Также современные технологии позволяют создавать принципиально новые формы. А они, в свою очередь, формируют новую эстетику.

– Можно ли узнать, кто ваши любимые дизайнеры, какие бренды?

– Я не могу сказать, что это мои любимые дизайнеры, но есть два бренда, за которыми я сейчас пристально наблюдаю. Я не буду супер оригинальной, если скажу, что это Chanel и Dior. Причина в том, в оба Дома пришли новые креативные директора, и мне очень интересно смотреть, как дизайнеры работают с брендами, у которых настолько большая история. Как они сохраняют узнаваемость Дома, что выбирают из его наследия. Как трансформируют и актуализируют его для сегодняшнего дня. И поэтому я как аналитик, смотрю за ними и всегда жду их новые коллекции.

– А среди российских кто может быть?

– У меня нет одного или нескольких безусловно любимых российских брендов. Но я с очень большим уважением отношусь к российским fashion-предпринимателям. Даже если эстетически какой-то бренд мне не близок, я понимаю, в каких условиях люди его создают: находят производство, собирают команду, продолжают выпускать коллекции и, самое главное, продают их.

– Вы лично часто видите недостатки в одежде или во внешности человека?

– Конечно, не могу это исключить из своего видения. Я автоматически обращаю внимание на пропорции, силуэт, посадку одежды. Но свои наблюдения я всегда оставляю при себе, если человек сам не спрашивает моего мнения.

– Часто бывает, что человек, на ваш взгляд, выглядит идеально? Или все-таки чаще замечаете недостатки?

– У меня довольно специфический круг общения: я много времени провожу со студентами, коллегами, дизайнерами. Поэтому выборка вряд ли может считаться релевантной.

Но когда я иду по улице или нахожусь в торговом центре, автоматически обращаю внимание на одежду людей. И довольно часто вижу решения, которые мне кажутся странными. При этом я не воспринимаю это как повод критиковать человека. У каждого свои задачи, образ жизни, представления о себе и причины выбирать именно такие вещи.

– Наверное, это характерно для любого общества?

– Думаю, да. В каждой стране существуют свои представления о внешнем виде и своя культура отношения к одежде. Иногда путешествуешь, наблюдаешь за людьми, а потом возвращаешься домой и неожиданно думаешь: «Какие все-таки у нас все красивые». Такое тоже бывает.

Автор: Светлана Корох

