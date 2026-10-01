Курсы психологии онлайн: что нужно знать перед выбором программы

Курсы психологии онлайн: как проверить лицензию школы, тип итогового документа и реальный объём часов практики. Разбор рынка психологических услуг.

Спрос на психологическое консультирование в России растёт быстрее предложения: за несколько лет число практикующих психологов увеличилось на 18%, а потребность работодателей в таких специалистах — почти на 63% за год. Российский рынок психологических услуг вырос с 21,9 млрд рублей в 2020 году до 49,7 млрд в 2024-м. На этом фоне выросло и число онлайн-программ переподготовки на психолога — вместе с ним выросло и число рисков для тех, кто выбирает курс невнимательно.

Первое, что стоит проверить, — лицензию образовательной организации. Без неё школа не вправе выдавать диплом или удостоверение установленного образца, и потраченные на курс деньги фактически уйдут на документ без юридической силы. Номер лицензии обычно указан в подвале сайта школы, его можно свериться в открытом реестре Рособрнадзора по названию организации или ИНН.

Второе — тип итогового документа. Действующий профстандарт «Психолог в социальной сфере» (приказ Минтруда № 716н) допускает два пути входа в профессию: профильное высшее психологическое образование или высшее образование любого другого направления плюс курсы психологии онлайн по программе профессиональной переподготовки. Именно диплом о профессиональной переподготовке даёт право на новый вид деятельности — сертификат или удостоверение школы такого права не дают, а требований к стажу практики для этого уровня квалификации закон не устанавливает.

Третье — объём программы. Законодательный минимум для переподготовки — 250 академических часов, но это порог для любой сферы, не специфика психологии. Серьёзные программы обычно занимают 500–650 часов и больше, с отдельным блоком практики под супервизией практикующих специалистов. Если школа предлагает диплом о переподготовке после курса заметно короче минимума — это прямое нарушение норматива, и подтвердить такой документ в госреестре не получится.

Отдельно стоит развести смежные понятия, которые регулярно путают в рекламе курсов: диплом переподготовки на психолога-консультанта не даёт права называться клиническим психологом (нужна отдельная квалификация по клинической психологии) или психотерапевтом (это врачебная специальность с правом назначать медикаментозное лечение) — добросовестная школа не будет смешивать эти статусы даже в маркетинговых целях.

Перед оплатой имеет смысл также уточнить у школы состав преподавателей — практикующие ли это специалисты с действующей клиентской практикой — и предусмотрены ли часы супервизии реальных случаев, а не только теоретические занятия. После выпуска стоит проверить документ в ФИС ФРДО — федеральном реестре сведений об образовании, куда организация обязана внести данные в течение 60 дней с даты выдачи. Ориентируясь на эти пункты при выборе программы, риск потратить время и деньги на документ без реальной силы заметно снижается.

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