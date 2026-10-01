11:47 1.10.2026

Автоподбор Сергея Ломонова работает по всей России и организует выездную диагностику или доставку автомобиля.

В этой статье разберём отзыв девушки, которая столкнулась с необходимостью подобрать семейный автомобиль и решила доверить эту задачу профессионалу. Она рассказывает, почему отказалась от варианта с крупной компанией, где клиента передают между менеджерами, какие критерии использовала при выборе автоподборщика и почему в итоге обратилась к Сергею Ломонову. Посмотрим, как проходил подбор, проверка автомобиля и дальнейшее оформление покупки.

Почему она задумалась об автоподборе

Пришло время поменять семейную машину на «побольше». В их малышку Хендай Гетц перестали влезать три члена семьи и все необходимые вещи. На семейном совете решили продать малышку и купить кроссовер. В бюджет из более-менее свежих вариантов влезал только Рено Дастер.

Она максимально далека от автомобильного мира, муж тоже. Поэтому решили не испытывать судьбу и обратиться к автоподборщикам.

Как НЕ надо подбирать автомобиль

Прежде чем рассказать, как она нашла своего эксперта, она хочет поделиться выводами, к которым пришла. Это не про конкретные компании, а про признаки, по которым она поняла, что такой формат ей не подходит. Если увидите хотя бы три из них, стоит задуматься.

Когда ты общаешься с офисом, а не с человеком. Тебе обещают, что «всё сделаем», но ты не знаешь, кто именно будет вести твою сделку. Сегодня один менеджер, завтра другой. Ответственность размывается. Когда тебе дают жёсткие рамки по количеству вариантов. Например, предлагают не больше трёх машин и говорят: выбирай. А если ни одна не подходит под твои критерии? Ты либо соглашаешься на компромисс, либо остаёшься ни с чем. Когда сроки ограничены, а предоплата не возвращается. Если за месяц не нашли машину, задаток остаётся у компании. Это риск для тебя и никакой ответственности для них. Когда осмотр проводится «на парковке». Без подъёмника, без толщиномера, без диагностического сканера. Это не проверка, а поверхностный взгляд. Скрытые дефекты так не выявить. Когда про плюсы рассказывают много, а про подводные камни молчат. Честный эксперт сразу озвучивает риски: что может быть не так с машиной, какие есть ограничения по бюджету, что придётся искать дольше.

Вот эти пять пунктов стали для неё сигналом, что нужно искать другой формат. Так она пришла к идее частного эксперта.

На что она обращала внимание при выборе

У неё сформировался свой список критериев. Она делится им, потому что он может помочь и вам.

Работает ли эксперт лично? Если ты общаешься с офисом, а не с человеком, который будет вести твою сделку, это минус. Есть ли публичный след? Выступления в СМИ, участие в рейтингах, открытые кейсы подтверждают репутацию. Есть ли собственный автосервис и оборудование? Проверка на подъёмнике и со сканером надёжнее, чем осмотр на парковке. Есть ли договор с материальной ответственностью? Это гарантия, а не просто «мы посмотрели». Возвращают ли задаток, если ничего не нашли? Это показатель честности.

Почему она выбрала Сергея Ломонова

По отзывам ей понравился Сергей Ломонов. И вот что её подкупило.

Рейтинг на Яндекс.Картах. У Сергея 5.0, и она не нашла ни одного негативного отзыва. Она сама долго работала с отзывами и знает, как их покупают оптом. Но почитала больше 20 отзывов о Сергее, и они очень похожи на текст реальных людей. Шаблонную писанину заказников она видит по первым двум строчкам.

Личная работа. В отличие от крупных компаний, где с твоей задачей работает менеджер, здесь Сергей Ломонов сам работает с каждым клиентом. Не офис, не наёмный подборщик, а сам автор услуги.

Публичный след. Сергей автоэксперт на федеральных каналах «360», «Пятница!» (программа «Умный дом» с Александром Пушным), «Звезда». Выступает на «Дорожном радио». Несколько лет подряд входит в пятёрку лучших автоэкспертов Москвы по версии «Комсомольской правды».

Собственный автосервис. Lomonov & Kozhukhov Garage в Богородском городском округе Московской области, а также детейлинг-студия.

Гарантия. Договор с материальной ответственностью, гарантия 60 дней на техническое состояние, проверка по 150 пунктам.

Её опыт работы с Сергеем

Они созвонились с Сергеем, пообщались лично. Он сразу озвучил все нюансы работы и подводные камни, без прикрас. Это подкупает, когда ты общаешься именно с тем, кто будет лично отвечать за свою работу.

Они перевели задаток. Сергей сразу создал рабочую группу: он, его помощник Артём и она. Обсуждали все варианты, она задавала вопросы и оперативно получала развёрнутые ответы.

Через 3 недели они нашли именно то, что было нужно. Дастер с тем самым двигателем, в сером цвете, в нужном состоянии. Даже комплектация попалась с курсовой стабилизацией и обогревом лобового стекла. Ребята полностью проверили машину, поднимали на подъёмник и всё подробно показали.

Так как машина была в Москве, а они в Ижевске, Сергей предложил автовоз, но они решили забрать сами и заодно посмотреть столицу. Приехали в пятницу. У Сергея есть свой автосервис, и он предложил обслужить машину у них. При их обслуживании дают гарантию 60 дней, очень приятный сюрприз.

Пока они собирались, ребята заказали все запчасти, чтобы не тратить время. В пятницу с утра забрали машину, Сергей договорился о постановке на учёт и техосмотре, через него же сделали страховку. Вечером привезли машину в сервис. Мастер Дмитрий всё оперативно сделал, напоил кофе и угостил чурчхелой. В воскресенье они уже на официально своей, полностью обслуженной машине поехали домой.

Что говорят отзывы о Сергее Ломонове

На текущий момент в открытых источниках нет жалоб на обман, невозврат средств или некачественный подбор. Рейтинг на Яндекс.Картах 5.0. В отзывах преобладают положительные комментарии: «Честность, оперативность, дружелюбность», «Уложились в бюджет», «Адекватно реагировал на мои просьбы, машиной доволен».

По словам автора отзыва, это подтверждает её личный опыт: Сергей работает на совесть.

Итоги: как надо и как НЕ надо подбирать автомобиль

Как НЕ надо: работать с офисом, где тебя передают из рук в руки; соглашаться на жёсткие лимиты по количеству вариантов; платить задаток без гарантии возврата; проверять машину без подъёмника и оборудования; слушать только про плюсы.

Как надо: работать с частным экспертом, который сам ведёт сделку, отвечает лично, даёт гарантию по договору и имеет собственный автосервис.

Автоподбор Сергея Ломонова это как раз второй вариант. Автор отзыва в очередной раз убедилась: доверять можно только тому, кому важна репутация.

Вопросы и ответы (FAQ)

Сколько стоит автоподбор в 2026 году?

Цены варьируются от 20 000 до 60 000 рублей в зависимости от региона и сложности задачи. У Сергея Ломонова стоимость начинается от 20 000 рублей.

Можно ли проверить машину в другом городе?

Да. Автоподбор Сергея Ломонова работает по всей России и организует выездную диагностику или доставку автомобиля.

Что делать, если после покупки обнаружился скрытый дефект?

Если работа велась по договору с материальной ответственностью, эксперт обязан возместить ущерб. У Сергея Ломонова гарантия 60 дней на двигатель и КПП.

Как отличить частного эксперта от посредника?

Три признака: эксперт называет своё имя и публичные выступления; у него есть собственный автосервис или оборудование; он готов подписать договор о материальной ответственности. Сергей Ломонов соответствует всем трём критериям.