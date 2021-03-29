Горячая линия Hotpoint-Ariston в России: куда обратиться

16:52 27.10.2026

Для вопроса по гарантии подготовьте чек или доступные сведения о покупке, гарантийный документ и название магазина.

Если нужно связаться с поддержкой по бытовой технике Hotpoint-Ariston, можно начать, например, с контактов на сайте Hotpoint. Для абонентов России там указан телефон +7 495 137-68-16. Горячая линия и чаты работают по московскому времени: с понедельника по четверг — с 07:00 до 18:00, в пятницу — с 07:00 до 17:00, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 17:00. На странице контактов Hotpoint также указан и адрес электронной почты service@ihpappliances.ru.

Перед звонком посмотрите, какое название написано на самом приборе и в документах: Hotpoint, Hotpoint-Ariston или Ariston. Оно поможет точнее описать технику оператору. Особенно полезно уточнить модель, если прибор куплен давно или вы не уверены, какая служба занимается его обслуживанием. Номер на этой странице указан как контакт российского сайта Hotpoint; телефон ремонтной мастерской или агрегатора услуг может принадлежать совсем другой организации.

Телефон и время работы поддержки

Основной номер, опубликованный в разделе контактов Hotpoint для России, — +7 495 137-68-16. Если звоните в другой день или из другого часового пояса, ориентируйтесь на график по Москве. В понедельник, вторник, среду и четверг линия доступна с 07:00 до 18:00; в пятницу — до 17:00; в выходные — с 09:00 до 17:00. Перед праздниками и после изменения расписания полезно перепроверить часы на официальной странице: контактная информация может обновляться.

В поисковой выдаче по названию бренда встречаются сайты сервисных мастерских. Их местный телефон может быть полезен для платного ремонта, но сам по себе не становится номером производителя. Прежде чем оставлять заявку, проверьте название компании, которой принадлежит сайт и номер. Если нужен именно контакт Hotpoint, переходите на сайте в раздел «Контакты» и сверяйте данные там.

По каким вопросам можно обратиться

Неисправность и заявка на ремонт

На линию обращаются, когда техника перестала работать, выполняет программу неправильно, показывает код ошибки или возник вопрос о дальнейшей диагностике. Оператору проще помочь, если вместо общей фразы «машина сломалась» вы опишете наблюдаемый признак: например, стиральная машина не сливает воду, холодильник недостаточно охлаждает или посудомоечная машина завершает цикл с ошибкой. Полезно сказать, когда появилась проблема и повторяется ли она при каждом запуске.

Телефонная консультация помогает выбрать следующий шаг и оформить обращение, но не заменяет осмотр прибора. Не стоит разбирать технику ради того, чтобы назвать предполагаемую неисправную деталь. Если есть запах гари, повреждение кабеля, следы протечки или признаки утечки газа, прекратите использование устройства и действуйте по правилам безопасности для соответствующего прибора. Оператору сообщите о таком признаке в начале разговора.

Гарантийное обслуживание

Если неисправность возникла в период гарантии, сразу скажите об этом при обращении. По информации раздела гарантии Hotpoint, заявку на гарантийное обслуживание можно оформить через горячую линию, электронную почту или чат. Для вызова мастера сайт рекомендует заранее подготовить серийный номер, дату покупки по чеку и название магазина.

Не переносите автоматически условия гарантии с новой модели Hotpoint на старый прибор с маркировкой Hotpoint-Ariston. Дату продажи, документы и сведения о конкретной модели нужно рассматривать вместе. Если чек не сохранился, всё равно опишите ситуацию поддержке: на официальном сайте приведён отдельный порядок определения даты для оформления заявки при отсутствии документа о продаже. Сначала выясните условия вашего случая, а уже затем согласовывайте дальнейшие действия.

После оформления заявки запишите её номер, если оператор его сообщит, и уточните, кто и каким способом свяжется с вами по поводу визита специалиста. При обслуживании через авторизованный центр сохраняйте документы о выполненных работах. Это поможет восстановить ход обращения, если позднее возникнут вопросы о ремонте или заменённых деталях.

Запчасти, инструкции и использование техники

Не каждый вопрос требует выезда мастера. Иногда нужно уточнить значение индикации, найти инструкцию, разобраться с режимом работы или узнать, как заказать совместимую запчасть. В таких случаях назовите точную модель, а для подбора детали подготовьте и серийный номер. Внешне похожие приборы могут иметь разные комплектующие и порядок обслуживания, поэтому одного слова «холодильник» или «духовка» недостаточно.

Инструкции и схемы встраивания можно искать в официальном разделе Hotpoint по артикулу или названию модели. Вопрос о запчастях и адресе ближайшего авторизованного центра можно задать поддержке. Если ошибка описана в руководстве, сообщите оператору, какие действия из инструкции уже выполнены и изменилось ли поведение техники. Так разговор быстрее перейдёт к следующему полезному шагу.

Что подготовить перед звонком

Держите под рукой название прибора и полное обозначение модели. Обычно оно указано в документах и на заводской наклейке. Для обращения по ремонту также пригодится серийный номер. Согласно FAQ Hotpoint, его можно найти на наклейке на гарантийном документе либо на изделии; место размещения зависит от типа техники. Не удаляйте заводской стикер после того, как переписали данные.

Коротко запишите проявления проблемы: что должно происходить, что происходит фактически, когда это началось, появляется ли код ошибки. Если неисправность возникает время от времени, отметьте условия: выбранную программу, момент цикла, загрузку или температуру. Не нужно формулировать технический диагноз. Наблюдения владельца полезнее догадки о неисправной плате, насосе или датчике.

Для вопроса по гарантии подготовьте чек или доступные сведения о покупке, гарантийный документ и название магазина. Если документов под рукой нет, всё равно можно уточнить по телефону, какие данные потребуются и как продолжить обращение. Для согласования выезда заранее проверьте адрес установки техники и номер, по которому с вами можно связаться. Называйте персональные данные только после того, как убедились, что звоните по нужному контакту.

Другие способы связаться с Hotpoint

Если сейчас неудобно звонить, на официальном сайте указан адрес service@ihpappliances.ru, а в разделе контактов размещена форма обратной связи. Сайт также сообщает о работе чатов по тому же московскому графику, что и горячая линия. Для письменного обращения укажите тему, модель, краткое описание вопроса и удобный способ получить ответ. Серийный номер и сведения о покупке добавляйте тогда, когда они действительно нужны для рассмотрения заявки.

Письменный формат удобен, когда требуется точно передать код ошибки или приложить документы. Проверяйте адрес получателя перед отправкой, особенно если нашли его на стороннем сайте. Для вопроса, который требует немедленного прекращения эксплуатации техники, не полагайтесь только на ожидание ответа по почте: сначала обеспечьте безопасность, затем свяжитесь с поддержкой подходящим способом.