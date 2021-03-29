Ремонт в старом фонде Москвы: 4 признака проблем с перекрытием

20:01 3.11.2026

Пружинящий пол, провисший потолок, слышимость соседей и сырость у санузла: что о них говорят правила эксплуатации жилого фонда и кто отвечает за перекрытие.

Перекрытие в старом доме сообщает о себе через пол, потолок и слышимость соседей, и к этим знакам легко привыкнуть, приняв их за характер дома. Правила технической эксплуатации жилищного фонда (постановление Госстроя № 170) называют эти знаки прямо и говорят, кто и как с ними разбирается.

Пол пружинит под шагом

Если пол прогибается и «играет», когда по нему идёшь, правила требуют его вскрыть, проверить состояние древесины несущих конструкций и упругих прокладок и отремонтировать конструкцию (пункт 4.4.3). Проверять правила велят несущую часть пола, а не только покрытие. Если причина в балках, менять придётся и то, что лежит под покрытием. Поэтому ремонт квартир в Москве под ключ в доме с пружинящим полом начинают со вскрытия: только после него в смете появляется строка, которой нет в типовом расчёте.

Бывает и не поэтому. Скрипеть может сам паркет, а не то, что под ним: для этого случая правила предлагают перестелить паркет и заменить повреждённые клёпки (пункт 4.4.4). Отличить одно от другого помогает только вскрытие одного участка.

Трещины на потолке и провис в середине

Трещину в штукатурке потолка правила велят заделывать по мере появления (пункт 4.3.2). Тревожный знак другой: потолок провисает в середине комнаты. Прогиб несущих элементов больше 1/400 пролёта правила считают сверхнормативным, вызывают специалиста и устраняют при капитальном ремонте по проекту. Усиление перекрытия тоже делают только по проекту (пункт 4.3.3).

Соседей сверху слышно слишком хорошо

Повышенная звукопроводимость стоит в том же пункте правил, что и прогиб (пункт 4.3.2): при ней тоже вызывают специалиста. Звукоизоляцию перекрытия обязана обеспечивать организация, которая обслуживает дом (пункт 4.3.1). Звук может идти и в обход перекрытия, через стояки и вентиляцию, поэтому сначала выясняют, откуда он слышен. Если через потолок, шумоизоляция поверх старого перекрытия его проблему не снимает: сперва проверяют само перекрытие.

Сырость и труха у санузла

Пятна на потолке под чужой ванной, запах сырости, древесная труха в щелях пола. Правила отдельно требуют сохранять водоизоляцию перекрытий в санузлах (пункт 4.3.1), а поражение древесины грибком или насекомыми относят к случаям, когда нужен специалист (пункт 4.3.2). Поражённую балку не прячут под новым покрытием: её состояние оценивает специалист, а работы идут по проекту.

Что делать с этими признаками

Перекрытие принадлежит не квартире, а всем собственникам дома: несущие конструкции входят в общее имущество (статья 36 Жилищного кодекса). Отсутствие прогибов, колебаний и трещин обязана обеспечивать организация, обслуживающая дом (пункт 4.3.1 правил). Поэтому с признаками идут в управляющую организацию: заявка, осмотр специалистом, акт. Акт пригодится и подрядчику: по нему видно, какие работы касаются квартиры, а какие дома.

Отличить ремонт от реконструкции

Замена отдельных балок по Градостроительному кодексу считается капитальным ремонтом, а замена несущей конструкции целиком уже реконструкцией (пункты 14.2 и 14 статьи 1). Усиление и замену в обоих случаях делают по проекту (пункт 4.3.3 правил), а не по договорённости с бригадой.

Проверить статус дома

Если дом признан объектом культурного наследия, собственник квартиры не вправе менять предмет охраны дома, а если предмет охраны не определён или дом только выявлен как памятник, ещё и его конструктивные решения, внешний облик и интерьер (пункт 2 статьи 47.3 закона № 73-ФЗ). Этот статус стоит выяснить до проекта, а не после вскрытия пола.