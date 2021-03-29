Рейтинг iPhone: какой айфон выбрать — от 17e до Duo

07:12 14.11.2026

Сравниваем iPhone 17e, 17, Air, 18 Pro, 18 Pro Max и складной Duo: экраны, камеры, автономность и цены. Какая модель кому подойдёт.

Лид: в продаже одновременно шесть актуальных iPhone, а базового iPhone 18 в этом поколении нет. Разбираем, какая модель кому подходит, чем они отличаются и сколько стоят.

Коротко. Большинству подойдёт iPhone 17: экран 120 Гц, 256 ГБ памяти в базе и цена ниже флагманов. Лучшая камера и производительность — у iPhone 18 Pro, максимальная автономность — у iPhone 18 Pro Max. Самый доступный вариант — iPhone 17e, самый тонкий и лёгкий — iPhone Air. iPhone Duo — первый складной iPhone для тех, кому нужен экран планшета в кармане.

Осенью 2026 года Apple показала только iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной Duo. Более дешёвый номерной iPhone 18 в этом году не вышел, поэтому роль «базового» iPhone по-прежнему играют iPhone 17 и 17e.

Рейтинг моделей

Места расставлены по тому, насколько удачно модель сочетает цену и возможности для своей аудитории. Цены приведены официальные, в США: в российской рознице они выше и заметно меняются от месяца к месяцу.

1. iPhone 17 — лучший выбор для большинства

У iPhone 17 экран 6,3 дюйма с частотой до 120 Гц (ProMotion) и Always-On, чип A19 и две камеры по 48 Мп. Память начинается с 256 ГБ, цена — от $799.

Кому: тем, кому нужен современный iPhone без переплаты за Pro.

тем, кому нужен современный iPhone без переплаты за Pro. Плюсы: плавный и яркий экран, достаточный объём памяти в базе.

плавный и яркий экран, достаточный объём памяти в базе. Минусы: нет телевика, 8 ГБ оперативной памяти против 12 ГБ у старших моделей.

2. iPhone 18 Pro — лучший флагман и камера

Экран 6,3 дюйма с уменьшенным Dynamic Island, новый 2-нм чип A20 Pro. У основной 48-Мп камеры появилась регулируемая диафрагма: в темноте она пропускает примерно на 50% больше света. Автономность — до 24 часов, цена — от $1199 за 256 ГБ.

Кому: тем, кто много снимает и хочет самый мощный iPhone в привычном размере.

тем, кто много снимает и хочет самый мощный iPhone в привычном размере. Плюсы: лучшая камера в линейке, прирост устойчивой производительности до 40% к A19 Pro.

лучшая камера в линейке, прирост устойчивой производительности до 40% к A19 Pro. Минусы: подорожал на $100 к прошлому поколению.

3. iPhone 18 Pro Max — максимум автономности и экрана

Та же начинка, что у 18 Pro, но экран 6,9 дюйма и до 30 часов работы. Apple называет это самым большим приростом автономности между поколениями. Цена — от $1299.

Кому: тем, кто много смотрит видео, играет и работает со смартфона весь день.

тем, кто много смотрит видео, играет и работает со смартфона весь день. Плюсы: самая долгая работа без зарядки, версии до 2 ТБ.

самая долгая работа без зарядки, версии до 2 ТБ. Минусы: крупный и тяжёлый, одной рукой пользоваться неудобно.

4. iPhone Air — самый тонкий и лёгкий

Толщина 5,6 мм, вес 165 г, экран 6,5 дюйма с частотой до 120 Гц и чип A19 Pro. Цена — от $999 за 256 ГБ.

Кому: тем, для кого главное — дизайн и лёгкий смартфон с большим экраном.

тем, для кого главное — дизайн и лёгкий смартфон с большим экраном. Плюсы: флагманский чип и 12 ГБ оперативной памяти в очень тонком корпусе.

флагманский чип и 12 ГБ оперативной памяти в очень тонком корпусе. Минусы: одна основная камера, аккумулятор примерно на треть меньше, чем у Pro, без слота для физической SIM-карты (только eSIM).

5. iPhone 17e — самый доступный

Вышел в марте 2026 года. Экран 6,1 дюйма с частотой 60 Гц, чип A19 с четырёхъядерной графикой, одна 48-Мп камера с двукратным зумом, MagSafe. Память 256 или 512 ГБ, цена — от $599.

Кому: тем, кому нужен новый iPhone за минимальные деньги, и в подарок.

тем, кому нужен новый iPhone за минимальные деньги, и в подарок. Плюсы: современный чип, 256 ГБ в базе, до 26 часов видео.

современный чип, 256 ГБ в базе, до 26 часов видео. Минусы: экран 60 Гц, чёлка вместо Dynamic Island, одна тыльная камера.

6. iPhone Duo — первый складной iPhone

Внешний экран 5,4 дюйма, внутренний — 7,6 дюйма, чип A20 Pro и 12 ГБ оперативной памяти. Вместо Face ID — Touch ID в боковой кнопке. Цена — от $1999, в России на старте продаж — от 245 000 ₽.

Кому: тем, кому нужен большой экран для работы и чтения в компактном корпусе.

тем, кому нужен большой экран для работы и чтения в компактном корпусе. Плюсы: самый большой экран в истории iPhone, до 31 часа видео на внутреннем экране.

самый большой экран в истории iPhone, до 31 часа видео на внутреннем экране. Минусы: самая высокая цена в линейке, камеры проще, чем у Pro, нет Face ID.

Сравнение и как выбрать

iPhone 17e — экран 6,1″, 60 Гц; чип A19; одна камера 48 Мп; память от 256 ГБ; цена в США — от $599.

iPhone 17 — экран 6,3″, 120 Гц; чип A19; две камеры по 48 Мп; память от 256 ГБ; цена в США — от $799.

iPhone Air — экран 6,5″, 120 Гц; чип A19 Pro; одна камера 48 Мп; память от 256 ГБ; цена в США — от $999.

iPhone 18 Pro — экран 6,3″, 120 Гц; чип A20 Pro; три камеры, основная 48 Мп с регулируемой диафрагмой; память от 256 ГБ; цена в США — от $1199.

iPhone 18 Pro Max — экран 6,9″, 120 Гц; чип A20 Pro; три камеры, основная 48 Мп с регулируемой диафрагмой; память от 256 ГБ; цена в США — от $1299.

iPhone Duo — экраны 5,4″ и 7,6″; чип A20 Pro; две камеры по 48 Мп; память от 256 ГБ; цена в США — от $1999.

Цены выше — официальные американские. Актуальные розничные цены на все шесть моделей в Краснодаре, с наличием по магазинам, можно сравнить в dr-store.ru.

На что смотреть при выборе

Бюджет. Разница между 17e и 17 — экран 120 Гц и вторая камера. Между 17 и 18 Pro — камера с телевиком, более мощный чип и автономность. Если эти вещи не критичны, переплачивать нет смысла. Память. 256 ГБ теперь минимум у всех актуальных моделей, и большинству этого хватит. 512 ГБ и больше нужны, если вы снимаете много видео в 4K или держите медиатеку только на телефоне. SIM и eSIM. Один и тот же iPhone продаётся в разных версиях: со слотом для обычной SIM-карты или только с eSIM. При покупке уточните вариант и поддерживает ли ваш оператор eSIM. Размер. 6,1–6,3 дюйма удобны одной рукой. Air и Pro Max крупнее, а Duo в сложенном виде толще обычного смартфона.

Где покупать

Apple официально не поставляет технику в Россию с 2022 года, поэтому iPhone продают ритейлеры. Перед покупкой стоит проверить:

что телефон новый, не активирован и не восстановленный, — это видно в настройках и по серийному номеру;

какую гарантию даёт магазин и где её обслуживают;

версию по SIM-карте;

есть ли рассрочка, trade-in и возможность посмотреть модель вживую.

Розничные цены на новинки обычно снижаются через несколько месяцев после старта, поэтому сравнивайте актуальные предложения. Перед покупкой стоит заглянуть в несколько магазинов и сравнить цены на одну и ту же конфигурацию с учётом гарантии.

Частые вопросы

Какой iPhone самый новый?

Самые новые — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Duo. Apple представила их в сентябре 2026 года. Базового iPhone 18 в этой волне не было.

Какой iPhone самый дешёвый из новых?

iPhone 17e: официальная цена — от $599 за 256 ГБ. Это единственная актуальная модель с экраном 60 Гц и одной тыльной камерой.

Чем iPhone 17 отличается от iPhone 17e?

У iPhone 17 экран 6,3 дюйма с частотой 120 Гц, Dynamic Island и две тыльные камеры. У 17e экран 6,1 дюйма на 60 Гц, чёлка и одна камера. Чип у обоих A19, но у 17e на одно графическое ядро меньше.

Стоит ли переплачивать за iPhone 18 Pro?

Да, если важны камера с оптическим зумом и съёмка в темноте, производительность для игр и автономность. Для мессенджеров, соцсетей и фото на память хватит iPhone 17.

Какой iPhone дольше всех работает от аккумулятора?

iPhone 18 Pro Max — до 30 часов по данным Apple.

Можно ли купить iPhone в рассрочку?

Да, большинство крупных магазинов оформляют кредит или рассрочку через банки-партнёры. Учтите: с 1 сентября 2025 года при онлайн-оформлении кредита от 50 000 ₽ действует период охлаждения: деньги выдают не сразу. При оформлении в магазине лично он не применяется.