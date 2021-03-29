08:45 16.11.2026

Если подарок предназначен всей команде, проверьте, удобно ли разделить вложения между коллегами.

Подарок руководителю и подарок его отделу — разные заказы, даже если бюджет одинаковый. В первом случае коробку вручат одному человеку, во втором её могут открыть в переговорной за общим столом. С этого различия и начинается задание поставщику. Для бизнес-подарков к Новому году важны не только состав и оформление: нужно понимать, кто примет комплект, где его будут хранить и как доставят.

Кому вручат подарок

Вместо общего описания «набор для важного партнёра» запишите ситуацию вручения. Личная встреча предполагает удобную упаковку, которую человек сможет унести. Отправка в офис требует имени получателя и понятной маркировки. Если подарок предназначен всей команде, проверьте, удобно ли разделить вложения между коллегами. Эти детали помогают выбрать состав без предположений о чужих вкусах.

Важно уточнить и внутренние ограничения получателя. У компании может быть собственный порядок приёма деловых подарков или предел их стоимости. Проверить это до закупки проще, чем менять уже собранную партию. В задании достаточно отметить известные ограничения и указать, какие сведения ещё предстоит согласовать.

Как описать наполнение и логотип

Полезно описывать содержимое предметно: вид продукции, количество, объём и желаемый формат упаковки. Отдельным пунктом — оформление. Нанесение логотипа на крышку, поздравительная открытка и персональное обращение решают разные задачи и требуют своих макетов. Для небольшой партии индивидуальная карточка иногда уместнее, чем одинаковая крупная символика на каждом вложении.

Например, на сайте Gold Boxs можно посмотреть корпоративные подарки с логотипом: есть примеры коробок, открыток и нанесения на предметы. Выбранный набор удобно приложить к запросу как отправную точку. Но одной фотографии мало — в ответе нужны перечень вложений, размеры упаковки и список работ по оформлению. Тогда станет понятно, что именно сравнивается с предложениями других поставщиков.

Что должно быть в расчёте

Два расчёта трудно сопоставить, если в одном указана только коробка с наполнением, а в другом учтены макет, нанесение и доставка. В запросе стоит перечислить все необходимые работы и попросить показать их стоимость. Полезно также установить порядок согласования замен и уточнить, изменится ли цена при другом количестве наборов.

Финальную версию заказа удобно собрать в одном файле: состав, тираж, макет, стоимость и дата передачи. Если коробок несколько видов, каждому нужен свой номер или название. При приёмке их сверяют с этой версией, а не с ранними сообщениями в переписке. Так проще заметить, например, заменённое вложение или открытку со старым текстом и сразу понять, что требуется исправить.