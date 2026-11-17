11:10 17.11.2026

Начните с букета: он задаёт тон всему.

На праздник у моря подойдёт набор из букета, сладостей и небольшого сувенира: он закрывает почти любой повод, а сервис доставки цветов по Керчи предлагает букеты от 2 150 руб. Разберём, как собрать набор и не ошибиться.

Какой букет выбрать под повод

Для признания и юбилея берите розы, для мамы – кустовые розы или лилии, для коллеги – хризантемы и альстромерии. Каталог в Керчи включает моно-букеты, дуо-букеты, микс-букеты, композиции и наборы с цветами.

Розы – выбор для признания, юбилея и романтичного вечера.

Кустовые розы – вариант для мамы или подруги.

Лилии – вариант для юбилея или Дня матери. В каталоге Керчи букет из 5 лилий по акции стоит 6 360 ₽ вместо 7 480 ₽ (-15%).

Хризантемы и альстромерии – решение для коллеги и делового поздравления.

Герберы – акцент для лёгкого летнего праздника.

Если вкусы получателя неизвестны, возьмите сборный букет в спокойной гамме.

Упаковку тоже подбирайте под повод. Крафт смотрится непринуждённо и подходит для дружеского поздравления. Коробка держит форму цветов и выглядит торжественно, а корзина уместна для композиции к юбилею или Дню матери. Если цветы будут долго стоять на столе в жару, композиция в коробке или корзине удобнее букета, который сразу нужно ставить в вазу.

Сладости к букету: меньше, но точнее

Компания продаёт подарок «Фруктовая корзина Премиум с конфетами». Для набора попроще хватит коробки конфет или пачки хорошего чая. Жара плавит шоколад, поэтому летом берите мармелад, пастилу или фрукты. Уточните аллергии заранее. Проверьте срок годности.

Сувенир, который не пылится

Сувенир цепляет того, кто любит город или скоро уезжает. Хорошо работают:

открытки с видами набережной;

изделия местных ремесленников;

вещи с морской тематикой;

местные продукты в красивой упаковке.

Магнит дарите только в паре с чем-то ещё.

Курортный сезон: что учесть летом

Керчь летом – курортный город, и праздник у моря часто совпадает с отпуском получателя или его гостей. Представьте: подруга отмечает день рождения на отдыхе, днём она на пляже, а вечером ужинает с друзьями. Букет, доставленный в разгар жары, успеет поникнуть до вечера, поэтому вручение лучше назначить на вечер. Ночной тариф позволяет привезти цветы и после 21:00, прямо к праздничному ужину.

В сезон больше поводов попрощаться: гости разъезжаются после отпуска, и набор из букета, сладостей и местного сувенира становится памятью о поездке. Вне сезона акцент смещается на домашние праздники, и сувенир можно заменить открыткой или чаем.

Как отправить подарок издалека

При заказе на расстоянии получателю звонят перед доставкой, чтобы уточнить время и адрес. Оплатить заказ можно картами любых стран, а также через Apple Pay, Google Pay, SberPay или СБП QR. Курьер доставляет заказ по Керчи в течение ~4 часов. Дневная доставка цветов по Керчи с 8:00 до 21:00 стоит 950 рублей, ночная с 21:00 до 8:00 – 1 450 рублей. Готовый букет фотографируют перед доставкой и отправляют снимок заказчику по e-mail. Каждый букет сопровождается бесплатной поздравительной открыткой с текстом клиента.

Для сюрприза курьер звонит получателю, уточняет время и адрес, но не называет ни цветы, ни ваше имя. Букет не понравился – сообщите в течение 24 часов, и компания заменит его.

Можно ли заказать доставку цветов в Керчи круглосуточно

Да. Дневной и ночной тарифы вместе покрывают все сутки: с 8:00 до 21:00 действует дневная доставка, с 21:00 до 8:00 – ночная. Служба поддержки доступна по телефону в любое время суток.

Главное правило набора

Для юбилея и Дня матери подойдёт букет со сладостями, для проводов – букет, сладости и сувенир. Готовые сочетания:

День матери (Мама) — Букет и сладости.

(Мама) — Букет и сладости. Юбилей (Родственник или друг) — Букет и сладости.

(Родственник или друг) — Букет и сладости. Профессиональный праздник (Коллега) — Букет и открытка.

(Коллега) — Букет и открытка. Проводы (Человек, который уезжает) — Букет, сладости и сувенир.

Начните с букета: он задаёт тон всему набору. Каталог доставки цветов в Керчи включает букеты-гиганты, моно-букеты, дуо-букеты и композиции, а сладости и сувенир дополняют букет под характер человека.

Частые вопросы

Заказывать заранее или в день праздника?

В день праздника заказать можно: по Керчи действует срок доставки, названный выше. Если вам важно точное время вручения, оформите заказ заранее – так проще согласовать его с получателем.

Можно ли получить букет быстрее?

Ориентируйтесь на срок доставки по Керчи, названный выше, и закладывайте небольшой запас до начала праздника. Если время вручения критично, уточните его по телефону поддержки: она отвечает в любое время суток.

Что делать, если получателя нет дома?

Перед доставкой получателю звонят и уточняют время и адрес, поэтому вручение можно согласовать на удобные ему время и место. Если планы изменились, заказ можно отменить до начала доставки; деньги вернутся за вычетом сервисного сбора и стоимости доставки (если она платная).