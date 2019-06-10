Четыре российские авиакомпании попали в рейтинг самых безопасных в мире

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Немецкие аналитики исследовательского центра JACDEC представили свой ежегодный рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира. В этом году в него попали сразу четыре российских авиаперевозчика.

Так, 47 место в топ-100 самых безопасных авиакомпаний в мире заняла «Россия», индекс которой, по оценкам экспертов, составил 88,81%. «Аэрофлот» оказался в рейтинге на 76 месте с индексом 83,51%, «Уральские авиалинии» - на 81 месте с показателем 81,57% и «S7 Airlines» - на 98 месте, показав результат 67,39%.

Для подготовки рейтинга аналитики используют данные о произошедших инцидентах с самолетами авиакомпаний, сообщает news-r.ru. Анализ осуществляется на основе информации за последние 30 лет. В рейтинге безопасности авиаперевозчиков учитывается множество параметров, таких как показатель пассажирооборота, состояние самолетного парка, статистика нештатных ситуаций и другие.

Следует отметить, что «Россия» и «Уральские авиалинии» попали в мировой рейтинг впервые.