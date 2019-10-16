Египет для авантюриста

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У большинства туристов Египет ассоциируется с пирамидами, дайвингом и едой

Но если купить тур в Египет вместе со Спасибо-Трэвел, можно увидеть африканскую страну в другом ракурсе.

Скрытая от глаз туристов выдающаяся достопримечательность Египта - пирамида Дахшурского некрополя, имеющая розовый оттенок. При заходе солнца цвет становится необычным и заставляет любоваться собой часы напролет. Розовая пирамида имеет высоту в 104 метра, ширину основания – 220.

Наблюдать быт и нравы этнических берберов можно в оазисе Сива, находящемся в каттарской впадине. Берберы не приняли арабскую культуру и говорят на непонятном языке (поэтому их так и назвали).

Размеренной жизнью живут египетские копты – прямые наследники египтян, исповедующие христианство. Копты поселились на берегах Нила около 1700 лет назад, а их монастыри сохранились и до нашего времени. Особое очарование - у монастыря Дейр-эль-Мухаррака, расположенного к северу от Асьюта.

Отправляясь в путешествие по Египту, посетите пустыню – например, долину Эхо на юге Синая. Здесь можно попасть к бедуинам, ознакомиться с их бытом, продегустировать национальные блюда, прокатиться на квадроцикле.

Неизгладимые впечатления останутся после посещения Цветного каньона – яркие и необычные оттенки камней равнодушных не оставляют.

Настоящий Восток – на базаре. Приехав на каирский рынок, можно подумать, что попал в музей, только под открытым небом. Здесь и пряности, и ювелирные украшения, и одежда-обувь, и особая атмосфера, какая встречается только в Египте. Торговаться обязательно – это особый ритуал. А еще можно поговорить «за жизнь» с бородатым старцем или молодым человеком, который обязательно предложит стаканчик-другой ароматного каркаде.

Любители острых ощущений приходят в восторг от посещения Голубой дыры. Это пещера в Дахабе, имеющая 100 метров в глубину и находящаяся прямо в Красном море. Об истории ее происхождения до сих пор спорят ученые.

Важное место в Египте – гора Синай, где, по легенде, Бог явился перед Моисеем и вручил 10 заповедей. На Синае объединены три религии.

Поездка по Египту запомнится, если увидишь солнечный закат в Асуане. Река между скал, пустыня, гробницы, солнечный шар – все слилось в одну картину с необычными цветовыми решениями.

Египет разный, Египет очаровательный, Египет запоминающийся. Что отложится в памяти туриста, зависит от него самого. Но когда пляжное ничегонеделание надоест, отправляйтесь в путешествие – отдых заиграет новыми красками.