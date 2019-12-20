Международная сим-карта Vodafone с туристическими тарифами для интернета в роуминге 2020

12:16

Для каждого современного человека связь является первостепенной необходимостью

С прибытием в чужую страну первым делом остро встает вопрос: где найти местного оператора и как приобрести сим-карту? Отправляясь в Европу, США, Турцию, можно заранее решить все вопросы с помощью туристической сим-карты Vodafon. Данная карта обеспечивает связь в роуминге на самых выгодных условиях.

Порядок оформления

Купить сим-карту очень просто. Для этого нужно:

1. перейти на сайт myvodafone.ru

2. нажать кнопку «Оформить заказ»

3. выбрать подходящий тариф и баланс сим-карты

4. указать подходящую дату регистрации

5. оплатить с помощью банковской карты, электронного кошелька или наличными, используя кассы и терминалы

6. выбрать способ доставки

В случае необходимости длительного пользования такой картой, рекомендуется зарегистрировать личный кабинет. Это позволит самостоятельно управлять пакетами, контролировать остаток трафика и баланс. Также на сайте можно пополнить баланс уже имеющейся карты Водафон.

Тарифы

Компания предлагает два оптимальных тарифа: Yuser и MegaYuser, имеющих различные параметры.

1. Yuser:

- объем интернета — 5ГБ

- 15 исходящих минут в стране пребывания

- 20 смс

- бесплатные входящие звонки

- стоимость 10 евро

- продолжительность 28 дней

Такой тариф подключается автоматически при активации сим-карты. Дальнейшее использование позволяет выбрать тарифный план MegaYuser.

2. MegaYuser:

- объем интернета — 15ГБ

- 60 исходящих минут в стране пребывания

- безлимитные смс

- бесплатные входящие звонки

- стоимость 20 евро

- продолжительность 28 дней

В случае недостатка включенного в тарифный план трафика — есть возможность подключить дополнительно 200 МБ за 3 евро, или переподключить заново пакет.

В обратной ситуации, когда трафик активной сим-карты израсходован не полностью, а срок действия пакета истек, остаток переносится на следующий месяц с возможностью накопления до 15 ГБ.

Особенности пользования:

- срок действия сим-карты 7 месяцев

- в странах, не включенных в список тарифа, действует помегабайтная тарификация

- лимит на денежные траты — 50 евро в месяц

- сим-карты включают услугу Vodafone Secure Net, которая становится платной после трех месяцев использования

- установка карты происходит автоматически и не требует ввода дополнительных настроек

Совершая туристическую поездку, необходимо обеспечить качество связи заранее.