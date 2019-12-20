Международная сим-карта Vodafone с туристическими тарифами для интернета в роуминге 2020
С прибытием в чужую страну первым делом остро встает вопрос: где найти местного оператора и как приобрести сим-карту? Отправляясь в Европу, США, Турцию, можно заранее решить все вопросы с помощью туристической сим-карты Vodafon. Данная карта обеспечивает связь в роуминге на самых выгодных условиях.
Порядок оформления
Купить сим-карту очень просто. Для этого нужно:
1. перейти на сайт myvodafone.ru
2. нажать кнопку «Оформить заказ»
3. выбрать подходящий тариф и баланс сим-карты
4. указать подходящую дату регистрации
5. оплатить с помощью банковской карты, электронного кошелька или наличными, используя кассы и терминалы
6. выбрать способ доставки
В случае необходимости длительного пользования такой картой, рекомендуется зарегистрировать личный кабинет. Это позволит самостоятельно управлять пакетами, контролировать остаток трафика и баланс. Также на сайте можно пополнить баланс уже имеющейся карты Водафон.
Тарифы
Компания предлагает два оптимальных тарифа: Yuser и MegaYuser, имеющих различные параметры.
1. Yuser:
- объем интернета — 5ГБ
- 15 исходящих минут в стране пребывания
- 20 смс
- бесплатные входящие звонки
- стоимость 10 евро
- продолжительность 28 дней
Такой тариф подключается автоматически при активации сим-карты. Дальнейшее использование позволяет выбрать тарифный план MegaYuser.
2. MegaYuser:
- объем интернета — 15ГБ
- 60 исходящих минут в стране пребывания
- безлимитные смс
- бесплатные входящие звонки
- стоимость 20 евро
- продолжительность 28 дней
В случае недостатка включенного в тарифный план трафика — есть возможность подключить дополнительно 200 МБ за 3 евро, или переподключить заново пакет.
В обратной ситуации, когда трафик активной сим-карты израсходован не полностью, а срок действия пакета истек, остаток переносится на следующий месяц с возможностью накопления до 15 ГБ.
Особенности пользования:
- срок действия сим-карты 7 месяцев
- в странах, не включенных в список тарифа, действует помегабайтная тарификация
- лимит на денежные траты — 50 евро в месяц
- сим-карты включают услугу Vodafone Secure Net, которая становится платной после трех месяцев использования
- установка карты происходит автоматически и не требует ввода дополнительных настроек
Совершая туристическую поездку, необходимо обеспечить качество связи заранее.