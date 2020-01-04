Международная туристическая сим-карта с интернетом в роуминге за границей для российских путешественников с тарифами 2020 года

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Выезжая за границу, многие из нас задаются вопросом: как воспользоваться Интернетом за пределами России?

Особенно это актуально для тех, чья работа напрямую зависит от наличия выхода в Сеть. Давайте рассмотрим все возможные варианты и выясним плюсы и минусы каждого из них.

Подключить другой тариф

Первое и самое простое, что можно сделать – это обратиться в салон связи вашего мобильного оператора и попросить подобрать наиболее выгодный для вас тариф. Стоит понимать, что, продолжая пользоваться за рубежом вашим старым тарифом, вы рискуете разориться из-за высоких расценок, как на исходящие, так и на входящие звонки.

Если же ценовая политика вашего оператора невыгодна, то не будет лишним просмотреть буклеты других компаний.

Приобрести карту заграничного оператора

Интернет за границей можно подключить и непосредственно на месте, приобретя местную сим-карту. Чаще всего, местные тарифы гораздо выгоднее.

Есть и более легкий способ. Многие компании позволяют купить заграничные карты в России. Например, компания OrangeSim предлагает своим клиентам оставить заявку на сайте, не выходя из дома. В приделах Москвы и Санкт-Петербурга карта доставляется бесплатно на дом. Карту вы можете приобрести заранее, указав время активации. Такие карты бессрочны, вам достаточно лишь своевременно пополнять баланс. Более подробно о подключении Интернета за границей и тарифах можно прочесть здесь https://orangesim.ru

Как сэкономить на услугах связи, выезжая за границу

Если же у вас нет необходимости в постоянном использовании Интернета, то вы можете не приобретать карту. Ведь в отеле чаще всего клиентам предлагается бесплатный Wi-Fi. Пароль вам выдадут при заселении. Если же Интернет по какой-то причине в месте вашего проживания отсутствует, не спешите расстраиваться. Практически во всех кафе и ресторанах есть выход в Сеть. Достаточно лишь заказать кофе и попросить пароль у официанта. Некоторые сети быстрого питания предоставляют своим клиентам бесплатный Интернет без пароля.

Общаться с родными вы можете с помощью приложений, таких как Viber и WatsApp. Однако их необходимо установить заранее, скачав бесплатно с Google Play.

Что стоит сделать, чтобы избежать непредвиденных трат?

- заранее обновите все приложения

- отключите в настройках обновление программ

- отключите раздачу Wi-Fi на смартфоне

Пользуясь этими нехитрыми правилами, вы легко сэкономите на мобильной связи и Интернете за границей.