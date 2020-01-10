Необычные хостелы Санкт-Петербурга, в которых стоит остановиться
Город Петра покоряет путников неповторимой архитектурой, душевностью местных жителей и красотой пейзажей. Чтобы поездка была комфортной и насыщенной позитивными эмоциями, нужно выбрать подходящее жилье.
При скромном бюджете, для натур творческих и утонченных, лучшим вариантом станет уютный, интересный хостел. В нем минимальные удобства с лихвой компенсируются атмосферой дружелюбия, креатива, новыми городскими историями и знакомствами. Сервис бесплатного бронирования хостелов в Санкт-Петербурге позволяет выбрать из сотен предложений наилучшее на любой кошелек.
Благодаря этому сервису удалось сформировать подборку самых неординарных и доступных хостелов Петербурга.
-
Хостел «Друзья на Невском»
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 106 (до центра 1.2 км)
Концепция «Friends» - молодежный отель с декором в стиле сериала «Друзья». Приятная музыка, чистота, номера с кроватями-подиумом и атмосферные стилизованные номера «Амстердам» и «Лондон».
Интересные декорации и потрясающий вид из окна на Невский проспект – не единственные плюсы гостиницы. Интерактивные игры, мастер классы, фотозона, мини библиотека для гостей, дружественная атмосфера – все располагает к душевному отдыху.
-
Хостел « Railway capsules»
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 50/1 (до центра 1.8 км)
Если вы не еще не пробовали пожить в капсуле – самое время это сделать. Лофт оформление, невысокая стоимость, экзотичность и эргономика дормов (есть розетка и индивидуальный свет) – то, за что обеспечивает высокий рейтинг хостела и поток туристов. Можно не беспокоиться за безопасность, ценные вещи надежно хранят шкафчики, гостиница оборудована камерами видео фиксации.
-
Хостел «Культура»
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 24 (до центра 1.4 км)
Настоящий арт-объект, необычное, авторское оформление – яркая черта отеля. Атмосфера царит безумно дружественная, ощущение приезда в гости к добрым знакомым. Лаундж-зона оборудована гитарой, мольбертом и фортепиано. Созданы все условия для творчества, развития, обстановка способствует неординарным новым знакомствам.
Путешествие в Петербург может стать незабываемым, если помимо осмотра красот города быть открытым новым знакомствам, душевным вечерним разговорам за чашечкой чая в уютном, необычном, но чистом, комфортном хостеле.