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Необычные хостелы Санкт-Петербурга, в которых стоит остановиться

20:23 10.01.2020

Санкт-Петербург – город мечты, приятных открытий для начинающих и заядлых путешественников 

Город Петра покоряет путников неповторимой архитектурой, душевностью местных жителей и красотой пейзажей. Чтобы поездка была комфортной и насыщенной позитивными эмоциями, нужно выбрать подходящее жилье.

При скромном бюджете, для натур творческих и утонченных, лучшим вариантом станет уютный, интересный хостел. В нем минимальные удобства с лихвой компенсируются атмосферой дружелюбия, креатива, новыми городскими историями и знакомствами. Сервис бесплатного бронирования хостелов в Санкт-Петербурге позволяет выбрать из сотен предложений наилучшее на любой кошелек.

Благодаря этому сервису удалось сформировать подборку самых неординарных и доступных хостелов Петербурга.

  1. Хостел «Друзья на Невском»
    Адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 106 (до центра 1.2 км)
    Концепция «Friends» - молодежный отель с декором в стиле сериала «Друзья». Приятная музыка, чистота, номера с кроватями-подиумом и атмосферные стилизованные номера «Амстердам» и «Лондон».
    Интересные декорации и потрясающий вид из окна на Невский проспект – не единственные плюсы гостиницы. Интерактивные игры, мастер классы, фотозона, мини библиотека для гостей, дружественная атмосфера – все располагает к душевному отдыху.
  2. Хостел « Railway capsules»
    Адрес: Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 50/1 (до центра 1.8 км)
    Если вы не еще не пробовали пожить в капсуле – самое время это сделать. Лофт оформление, невысокая стоимость, экзотичность и эргономика дормов (есть розетка и индивидуальный свет) – то, за что обеспечивает высокий рейтинг хостела и поток туристов. Можно не беспокоиться за безопасность, ценные вещи надежно хранят шкафчики, гостиница оборудована камерами видео фиксации.
  3. Хостел «Культура»
    Адрес: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 24 (до центра 1.4 км)
    Настоящий арт-объект, необычное, авторское оформление – яркая черта отеля. Атмосфера царит безумно дружественная, ощущение приезда в гости к добрым знакомым. Лаундж-зона оборудована гитарой, мольбертом и фортепиано. Созданы все условия для творчества, развития, обстановка способствует неординарным новым знакомствам.
    Путешествие в Петербург может стать незабываемым, если помимо осмотра красот города быть открытым новым знакомствам, душевным вечерним разговорам за чашечкой чая в уютном, необычном, но чистом, комфортном хостеле.
     
Темы: Советы туристу, Туризм
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