Путешествуем по Казахстану. Полезные советы 2020

19:18

Уже выросло 2 поколения, для которых Казахстан не просто "заграница", а экзотическая страна, во многом более незнакомая, чем, скажем, Турция или Египет

Поэтому представления современных российских туристов о бывшей союзной республике далеки от реальности.

Как попасть в Казахстан?

Гражданам РФ, стран СНГ,большинства стран ЕС при путешествии на срок до 30 дней оформлять визу не надо, только страховку. Добраться до столицы Казахстана проще всего на самолете. Можно воспользоваться лоукостером fly arystan.

При пересечении границы оформляется так называемая "миграционная карта" половина которой остается на таможне, другая - является удостоверяющим легальность пребывания документом.

Прилетев в Астану (Нур Султан), русскоязычный человек может не почувствовать языкового барьера. В крупных городах Казахстана и на туристических маршрутах русский язык по прежнему в ходу. Основными туристическими объектами страны являются

- горные хребты Хан Тенгри, Белуха, Талгар, ежегодно привлекающие альпинистов;

- курортные зоны Медео и Чимбулак;

- исторические памятиники архитектуры: мечети Хазрет Султан и Нур-Астана, Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.

Следует иметь в виду, что Казахстан - большая страна, поэтому для того, чтобы осмотреть хотя бы самые значимые достопримечательности нужно много времени.

Особенности передвижения по Казахстану

В среднем, стоимость передвижения по Казахстану все еще меньше стоимости путешествий по России, но с каждым годом разница уменьшается. Национальная валюта Казахстана - тенге.

Лучше обменять валюту до начала поездки. Или же сделать это в банке крупного города. Пользуясь неосведомленностью туристов, обменные пункты часто завышают курс. Если планируется путешествие по Казахстану, то лучше заказать авиабилеты онлайн.

Существует авиалиния Алматы Астана, соединяющая два крупнейших и современнейших города страны. Во избежание путаницы стоит напомнить, что с недавних пор ( 23 марта 2019 года) Астана была переименована в Нур-Султан, в честь предыдщего президента республики Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Как и в РФ, да и, наверное, во всем мире лучше не связываться с таксистами, дежурящими у вокзалов, аэропортов. До места они, конечно, довезут, но заплатить придется гораздо больше.

Если планируете поездки на природу или куда-то в сторону от обычных туристических маршрутов, лучше найти небольшую компанию такси, а не пользоваться услугами частников без лицензии.