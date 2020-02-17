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МИД предупредил россиян о возможных рисках при посещении США

14:21 17.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство иностранных дел России порекомендовало россиянам, выезжающим в США, обратить внимание на угрозу возможного преследования американскими правоохранительными органами.

На официальном сайте ведомства отмечается, что правоохранительные органы США "активно продолжают аресты россиян по всему миру". В связи с этим МИД настоятельно рекомендует "тщательно взвешивать" возможные риски.

По данным ведомства, с 2008 года на территории иностранных государств зафиксировано 53 подобных случая, при этом шесть из них произошли в 2019 году.

При этом, граждане России сталкиваются с правовым произволом. «Чтобы добиться признательных показаний по сфабрикованным делам, их подвергают мощному психологическому давлению, создают невыносимые условия содержания, как в ситуации с Марией Бутиной, которую в США осудили только за ее российский паспорт», — отмечается на сайте МИД.

Отмечается, что в случае отказа от признания вины россиян показательно приговаривают к длительным тюремным срокам — как в случае с российским летчиком Константином Ярошенко или обвиняемым в терроризме Виктором Бутом.

В ведомстве также напомнили о ситуации с шантажом и заключением под стражу россиянки Богданы Осиповой, обвиняемой в похищении собственных детей, а также об осужденном за киберпреступления Романе Селезневе.

26 октября посольство России в Вашингтоне призвало США прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.

Темы: Отношения России и США, Российские туристы, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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17.02.2020, 22:38
Гость: для глсть

ну конечно полицейское-иногда за несколько дней не увидишь ни одного полицая на улицах нашего города Интересно-а где же они скрываются от глаз народа
17.02.2020, 21:04
Гость: глсть

США полицейское государство -это нужно просто знать
17.02.2020, 19:41
Гость: говоздику

жив курилка и на боевом посту пишет очередной бред Конечно у американцев никаких прав нет -ясен пень То ли дело у граждан России-прав выше крыше только вот в суде об этом не знают И сажают ребят за мифические преступления на десятки лет
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