МИД предупредил россиян о возможных рисках при посещении США

14:21

Министерство иностранных дел России порекомендовало россиянам, выезжающим в США, обратить внимание на угрозу возможного преследования американскими правоохранительными органами.

На официальном сайте ведомства отмечается, что правоохранительные органы США "активно продолжают аресты россиян по всему миру". В связи с этим МИД настоятельно рекомендует "тщательно взвешивать" возможные риски.

По данным ведомства, с 2008 года на территории иностранных государств зафиксировано 53 подобных случая, при этом шесть из них произошли в 2019 году.

При этом, граждане России сталкиваются с правовым произволом. «Чтобы добиться признательных показаний по сфабрикованным делам, их подвергают мощному психологическому давлению, создают невыносимые условия содержания, как в ситуации с Марией Бутиной, которую в США осудили только за ее российский паспорт», — отмечается на сайте МИД.

Отмечается, что в случае отказа от признания вины россиян показательно приговаривают к длительным тюремным срокам — как в случае с российским летчиком Константином Ярошенко или обвиняемым в терроризме Виктором Бутом.

В ведомстве также напомнили о ситуации с шантажом и заключением под стражу россиянки Богданы Осиповой, обвиняемой в похищении собственных детей, а также об осужденном за киберпреступления Романе Селезневе.

26 октября посольство России в Вашингтоне призвало США прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.