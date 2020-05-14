Перспективы лоукост компаний из Украины в Европу после кризиса коронавируса

23:43

Перспективы лоукостеров зависят от динамики выхода мировой экономики из коронавирусного кризиса

Прогнозы Международной Организации Труда регулярно становятся хуже. На Украине 4 мая 2020 года только официально безработица выросла на 48%.

К этой цифре надо добавить занятых в теневом секторе, формально имеющих работу, но отправленных в неоплачиваемый отпуск и тому подобные категории населения. Рост безработицы означает снижение платежеспособного спроса, сокращение трат на отдых, транспортные перелеты.

Коронавирус и транспортные хабы

Интерес лоукостеров и туристического бизнеса состоит в скорейшем восстановлении полетов. По состоянию на 14 мая работает поиск дешевых авиабилетов, который показывает готовность компаний возобновить перевозки.

Лоукостеры и классические авиакомпании столкнулись с 2 главными проблемами:

- Отсутствие прямых рейсов. Большинство полетов совершается через транспортные хабы с повышенным риском заражения. Практика показывает: принятые меры безопасности не спасают. Даже снявший карантин Китай вынужден констатировать возвращение заболеваний.

- Отсутствие надежных методов выявления заболевших. В СМИ регулярно публикуются сообщения о неправильно работающих тестах. Экспресс измерение температуры тоже не гарантирует выявление болезни.

Возобновление полетов неминуемо приведет ко второй волне заболевших. Транспортные хабы — способ распространения вируса в условиях отсутствия надежных способов выявления болезни. Правительства большинства стран не идет на такой риск, не разрешает полеты.

Остаются исключения на мировом уровне. Например, Белоруссия. Но такие государства все равно изолируются со стороны большинства стран мира.

Реакция Европейского Союза

Из Евросоюза поступают противоречивые сведения. Чехия объявляет о постепенно открытии границ, но другие страны не спешат последовать позитивному примеру. Лоукостеры и классические авиакомпании приветствуют открытие границ с возможностью возобновления полетов.

Негативная сторона заключается в слишком малом количестве направлений. Небольшие авиакомпании могут не выдержать и уйти с рынка. Событие повлечет реакцию других рыночных игроков:

- Повышение стоимости полетов. Сокращение предложения при сохранении текущего уровня спроса приводит к росту цен.

- Снижение качества сервиса как следствие уменьшения количества конкурентов.

Некоторые аналитики настроены не столь пессимистично. Часть людей прислушивается к их мнению, но к сожалению пока правы скорее пессимисты.

Ложка меда

Среди аналитиков рынка пассажирских авиаперевозок встречаются мысли о сохранении средней стоимости полета за счет кратного снижения платежеспособного спроса. Хотя некоторые компании могут испытать соблазн повысить цену, вряд ли они будут прибегать к этому способу покрыть издержки. Это приведет к снижению покупок билетов и компании больше потеряют, а не приобретут.

Правительства ряда стран сообщают о желании помочь пассажирским перевозчикам. Украина среди этих стран, поэтому полеты в Европу могут в скором времени вернуться на уровень 2019 года.

Итог

Почти все аналитики сходятся во мнении, что перспектива лоукостеров и классических авиакомпаний зависит от глубины и срока кризиса. Продолжительный кризис почти неминуемо ведет к уменьшению количества игроков на рынке.

Оставшиеся могут предложить клиентам выгодные цены. Попытки повысить стоимость перелета вряд ли приведет к желаемым компанией следствиям.

Не стоит рассчитывать на легкий кризис. Большинство экономических экспертов прогнозируют долгий кризисный период и наступление рецессии, которая продлится неопределенное время.