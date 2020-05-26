Как организовать недорогой отдых в Сочи

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Отдых в Сочи запомнится вам вне зависимости от того, на какой бюджет вы рассчитываете

Сочи предлагает отдых на любой вкус и кошелек: обзор достопримечательностей, ленивый отдых на пляже, аренда Яхт в Сочи, велопрогулки, дельтапланы и парашюты. Главное, все правильно организовать! Мы собрали лучшие рекомендации по организации увлекательного досуга в Сочи!

Для здоровья

Если ваша цель отдыха — поправить здоровье, то лучше отправиться в Сочи зимой или осенью. В летний период цены на размещение в санаториях и на базах отдыха намного выше, Зимой же в Сочи все тот же морской воздух, сама зима мягкая. Если все же хочется совместить восстанавливающий и пляжный отдых, то можно отправиться на курорт в конце сентября или начале октября. Благодаря большой протяженности, Сочи предлагает залитые солнцем теплые пляжи даже осенью.

Для интересного досуга

Если вы хотите очутиться в самом центре событий, а хороший отдых у вас ассоциируется прежде всего с развлечениями, тогда непременно выбирайте центр Сочи, А тем, кто предпочитает спокойный, умиротворяющий отдых, лучше все таки избегать центральных районов. Там может быть шумно и суетно и днем, и ночью. Отдохнуть в тишине у вас уж точно не получится.

Пляжный отдых

Большинство пляжных зон в Сочи находятся в свободном доступе. Зайти и расположиться на пляже можно абсолютно бесплатно. Но вот лежаки, более комфортабельные навесы будут доступны за дополнительную плату. Стоит учесть, что особой разницы между бесплатными и платными пляжами в удобстве и чистоте нет. Основные отличия — месторасположение, инфраструктура и доступные на пляже развлечения.

Питание

Сочи — дорогой курорт, сэкономить на питании можно, если готовить самостоятельно, а продукты покупать в сетевых супермаркетах или на местных рынках. Питание в кафе обойдется минимум в 2,5 раза дороже, зато не надо задумываться о готовке

Если же удалиться от центра города, можно открыть для себя небольшие местные кафе и кофейни с отличным меню и невысокими ценами. Запомните, чем ближе к центру, тем те же самые блюда и напитки дороже.

Кафе, рестораны, булочные — вы найдете меню по душе. В Сочи представлены все кухни мира, а в меню кафе и ресторанов можно найти как традиицонно русские вареники с пельмешками, так и экзотические блюда для кулинарного экстрима.

Финансы

В Сочи все можно оплатить картой. Наличные вам понадобятся для оплаты пляжных развлечений и покупки продуктов на рынке.

Отдых в Сочи запомнится вам вне зависимости от того, на какой бюджет вы рассчитываете. Вы можете отдохнуть вполне бюджетно, если прислушаетесь к нашим советам!