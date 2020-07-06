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Репатриация в Израиль

15:22 6.07.2020
Фото с сайта pixabay.com

Репатриация (иначе алия) в Израиль представляет собой процесс возвращения в родные места либо оформления израильского гражданства 

Оно доступно для людей, обладающих еврейскими корнями, но живущих в другой стране с паспортом этого государства. Процедура стала доступной с 1950 года, после принятия «Закона о возвращении», дающего право пройти репатриацию всем желающим евреям.

Основания для репарации

 

Чтобы получить паспорт Израиля, необходимы еврейские корни. Стать израильскими гражданами могут как евреи, так и их:

  • дети;
  • внуки;
  • супруги;
  • вдовы и вдовцы;
  • супруги детей;
  • вдовцы и вдовы детей;
  • супруги внуков;
  • вдовцы и вдовы внуков;
  • усыновлённые дети, евреями либо их детьми.

При этом передача еврейства осуществляется исключительно по линии матери, а права на гражданство – по линиям и матери, и отца.

Также право на алию имеют:

  1. Граждане, рождение которых произошло за границей Израиля, имеющие при этом хотя бы одного родителя, являющегося гражданином Израиля и рождённого в стране.
  2. Возвращающиеся несовершеннолетние. К ним относятся подростки, родившиеся и (или) жившие на территории Израиля, позже вывезенные за границу, не достигнув 14 лет, и решившие возвратиться на ПМЖ при достижении 17 лет. Время беспрерывного нахождения за пределами государства должно составлять как минимум четыре года.

Необходимые документы

 

Для подтверждения существующего права на репатриацию необходимо предоставить:

  • свидетельства о рождении: личное, родителей, дедушек и бабушек;
  • документы из ЗАГСа – свидетельства о браке либо разводе и прочие (личные и родителей);
  • документы об образовании;
  • справку об отсутствии судимости;
  • заграничный и внутренний паспорта;
  • медицинскую справку, сообщающую о состоянии здоровья;
  • информацию обо всех визитах в Израиль и их длительности.

Процесс репарации

 

Процедура состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка документов и предоставление их в представительство Сохнут. Консульский отдел оказывает поддержку на каждом этапе алии.
  2. Проверка документов, проводимая в Посольстве. Требуется подтвердить право на репатриацию, подав запрашиваемые документы, и ожидать окончания проверки.
  3. Собеседование в отделе консульства. Его проводит консул, рассматривающий документы и задающий уточняющие вопросы. К собеседованию следует тщательно подготовиться, в чём помогут адвокаты Израиля онлайн. Если переезжать планирует целая семья, то собеседование проводится с каждым членом. Своё решение консул озвучивает на встрече.

Темы: Туризм
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