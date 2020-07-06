Репатриация в Израиль
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Оно доступно для людей, обладающих еврейскими корнями, но живущих в другой стране с паспортом этого государства. Процедура стала доступной с 1950 года, после принятия «Закона о возвращении», дающего право пройти репатриацию всем желающим евреям.
Основания для репарации
Чтобы получить паспорт Израиля, необходимы еврейские корни. Стать израильскими гражданами могут как евреи, так и их:
- дети;
- внуки;
- супруги;
- вдовы и вдовцы;
- супруги детей;
- вдовцы и вдовы детей;
- супруги внуков;
- вдовцы и вдовы внуков;
- усыновлённые дети, евреями либо их детьми.
При этом передача еврейства осуществляется исключительно по линии матери, а права на гражданство – по линиям и матери, и отца.
Также право на алию имеют:
- Граждане, рождение которых произошло за границей Израиля, имеющие при этом хотя бы одного родителя, являющегося гражданином Израиля и рождённого в стране.
- Возвращающиеся несовершеннолетние. К ним относятся подростки, родившиеся и (или) жившие на территории Израиля, позже вывезенные за границу, не достигнув 14 лет, и решившие возвратиться на ПМЖ при достижении 17 лет. Время беспрерывного нахождения за пределами государства должно составлять как минимум четыре года.
Необходимые документы
Для подтверждения существующего права на репатриацию необходимо предоставить:
- свидетельства о рождении: личное, родителей, дедушек и бабушек;
- документы из ЗАГСа – свидетельства о браке либо разводе и прочие (личные и родителей);
- документы об образовании;
- справку об отсутствии судимости;
- заграничный и внутренний паспорта;
- медицинскую справку, сообщающую о состоянии здоровья;
- информацию обо всех визитах в Израиль и их длительности.
Процесс репарации
Процедура состоит из следующих этапов:
- Подготовка документов и предоставление их в представительство Сохнут. Консульский отдел оказывает поддержку на каждом этапе алии.
- Проверка документов, проводимая в Посольстве. Требуется подтвердить право на репатриацию, подав запрашиваемые документы, и ожидать окончания проверки.
- Собеседование в отделе консульства. Его проводит консул, рассматривающий документы и задающий уточняющие вопросы. К собеседованию следует тщательно подготовиться, в чём помогут адвокаты Израиля онлайн. Если переезжать планирует целая семья, то собеседование проводится с каждым членом. Своё решение консул озвучивает на встрече.