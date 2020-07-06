Репатриация в Израиль

15:22

Репатриация (иначе алия) в Израиль представляет собой процесс возвращения в родные места либо оформления израильского гражданства

Оно доступно для людей, обладающих еврейскими корнями, но живущих в другой стране с паспортом этого государства. Процедура стала доступной с 1950 года, после принятия «Закона о возвращении», дающего право пройти репатриацию всем желающим евреям.

Основания для репарации

Чтобы получить паспорт Израиля, необходимы еврейские корни. Стать израильскими гражданами могут как евреи, так и их:

дети;

внуки;

супруги;

вдовы и вдовцы;

супруги детей;

вдовцы и вдовы детей;

супруги внуков;

вдовцы и вдовы внуков;

усыновлённые дети, евреями либо их детьми.

При этом передача еврейства осуществляется исключительно по линии матери, а права на гражданство – по линиям и матери, и отца.

Также право на алию имеют:

Граждане, рождение которых произошло за границей Израиля, имеющие при этом хотя бы одного родителя, являющегося гражданином Израиля и рождённого в стране. Возвращающиеся несовершеннолетние. К ним относятся подростки, родившиеся и (или) жившие на территории Израиля, позже вывезенные за границу, не достигнув 14 лет, и решившие возвратиться на ПМЖ при достижении 17 лет. Время беспрерывного нахождения за пределами государства должно составлять как минимум четыре года.

Необходимые документы

Для подтверждения существующего права на репатриацию необходимо предоставить:

свидетельства о рождении: личное, родителей, дедушек и бабушек;

документы из ЗАГСа – свидетельства о браке либо разводе и прочие (личные и родителей);

документы об образовании;

справку об отсутствии судимости;

заграничный и внутренний паспорта;

медицинскую справку, сообщающую о состоянии здоровья;

информацию обо всех визитах в Израиль и их длительности.

Процесс репарации

Процедура состоит из следующих этапов: