Байкал становится всё более желанным для туристов

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В связи с тем, что зарубежные страны не спешат открывать границы для отечественных туристов, всё более востребованными становятся туры по России

У путешественников есть уникальная возможность осмотреть красоты своей страны, которых немало.

Туры на Байкал

Это уникальное озеро поражает своей красотой и окружающими пейзажами. Поблизости от него имеются отели, кемпинги, где можно остановиться, чтобы отдыхать с комфортом. Каждый может выбрать для себя оптимальное путешествие на нужное количество дней, чтобы осмотреть ту или иную территорию Байкала.

Остров Ольхон

Это одно из самых популярных мест на Байкале. Можно воспользоваться туром, рассчитанным на 3 дня, чтобы насладиться местными пейзажами, осмотреть все достопримечательности острова, сделать видео и фото на память. Так как такой тур непродолжительный, он стоит недорого. Вот какие природные достопримечательности откроются взору туристов, посетившим Ольхон:

поселок Хужир;

гранатовая скала Дева;

урочище Песчаное;

побережье большого Байкала;

мыс Саган-Хушун;

мыс Шунтэ (Любви).

Путешествие по Байкалу

Туры на Байкал от компании Активтур позволят интересно и с пользой провести отпуск.

Можно поехать в путешествие на желаемое количество суток, например, на 6 или 8 дней. Такие туры понравятся любителям активного отдыха, тем, кто хочет увидеть основные красоты этого Сибирского региона.

Путешественники имеют возможность совершить и водные прогулки, увидеть остров Ольхон, посетить музеи Листвянки, осмотреть Песчаную бухту.

Водное приключение

Если вы любите экстрим, желаете сплавиться на лодке по Иркуту, тогда вам наверняка понравится тур, рассчитанный на 3 дня и 2 ночи.

В первый день туристов встречают в городе Иркутске, потом все вместе едут до Анчука, после чего здесь проводится инструктаж. Затем начнётся сплав по реке Иркут. Рыбалка с ужином возле костра закончит этот первый день путешествия. После романтичной ночевки в палатке во второй день сплава туристы выйдут на Большой порог. Вечером их ждёт купание, баня, построенная на речном берегу.

В финальный третий день активного отдыха участников тура ожидает завершение круиза по реке Иркут, возвращение в село Шаманка, после чего путешественников доставят до города Иркутска на транспорте.

На память о таких поездках останутся не только фотографии, видео, но и сувенирная продукция, которая продаётся в этом регионе в достаточных количествах. Такой отдых наверняка понравится любителям спорта, рыбалки, ценителям удивительных российских красот.