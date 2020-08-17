Романтичная Астана: от красивых мест, до доставки цветов (Нур-Султан)

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В Астане много ресторанов, обстановка в которых идеальна для свидания

Романтичная Астана: лучшие места для свиданий в столице Казахстана

Астана — город более романтичный, чем себе можно представить! Здесь есть неповторимые места для свиданий. Как жители города, так и гости, любят парами гулять в Столичном парке, на главной набрежной. Но знатоки советуют не только эти места. Подготовившись к приятному вечеру и заказав букет на https://milana-m.kz/ или другом сервисе, где продают цветы круглосуточно, можно оценить, насколько романтична Астана (Нур-Султан).

Водно-зелёный бульвар

Многолюдное место. Пары прогуливаются здесь в любое время суток. Это современный бульвар с красивой архитектурой и развитой инфраструктурой. Если не было возможности вовремя купить цветы, заказать букет здесь можно во многих салонах. Тёплым вечером после посещения, к примеру, киносеанса, приятно пройтись по этому широкому бульвару.

Набережная

Любимое место не только влюблённых парочек. Его обязательно посещает большинство туристов. Прогулки вдоль Ишима очень романтичны. Но есть один нюанс, особенно в тёплое время года. Перед свиданием актуальна не только доставка цветов Астана (Нур-Султан). Важное условие приятного вечера — наличие противомоскитного средства. Его можно приобрести в аптеке или заказать онлайн. Иначе комары не дадут спокойно провести время!

Столичный парк

Здесь царит атмосфера умиротворения и тишины. Летом много зелени. Отличное место, чтобы побыть вдвоём. Парк находится в центральной части Нур-Султана. Поэтому добраться до него не сложно. Он ухоженный. Здесь много мест, где можно присесть, отдохнуть после тяжёлого дня, просто пообщаться. Реконструкция ещё больше преобразила Столичный парк.

Парк рядом с пирамидой

Новый уголок природы на территории столицы Казахстана. Растительность здесь сравнительно молодая. Многие деревья ещё не успели дорасти до окончательной высоты. На территории парка созданы искусственные водоёмы. Они украшают территорию. Но так же, как и на набережной Ишима, возле них лучше иметь при себе репеллент.

Парк Гашыктар

Продолжает галерею парков этот объект, названный в честь влюблённых. Локализуется он напротив Хан-Шатыра. Также рядом расположен оперный театр. Территория здесь отличается романтичным оформлением в любое время года. Здесь приятно посидеть, отдохнуть со своей второй половинкой. Для этого приспособлены особые скамейки. В парке достаточно мест для эффектных фотографий.

В Астане много ресторанов, обстановка в которых идеальна для свидания. Многие улицы располагают к неспешному променаду. Город романтичен и дружелюбен.