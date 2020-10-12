Квесты: что это такое и кому они интересны

22:44 12.10.2020

Что такое квест? О чем необходимо знать прежде, чем записаться на игру?

Почему квесты пользуются успехом и у детей, и у взрослых?

Квест – это приключенческая игра, в процессе которой участникам приходится разгадать немало загадок, ребусов и головоломок. Это игра в команде, поэтому итог зависит от действия каждого отдельного участника. Квест в реальности – отдельный вид квестов, который проходит в закрытом помещении. На старте участники получают задания и пытаются выполнить их максимально быстро.

О чем стоит знать заранее

Отличительные особенности квестов:

Ограничения по возрасту. Если вы хотите посетить квесты в Москве всем семейством, значит, выбирайте семейные квесты. Они создаются с учетом того, чтобы игрок любого возраста смог получить задание, с которым справится лучше остальных. А все другие квесты имеют ограничения по возрасту. Если вы видите в сценарии, что данная игра предназначена для детей от десяти лет, то не стоит уговаривать консультанта записать в команду ваше семилетнее чадо. Скорее всего, ему просто будет неинтересно. Уровень сложности. Если вам уже довелось принять участие в одном из подобных действ, то выбирайте уровень посложнее. Если же отправляйтесь на игру впервые, то «протестируйте» себя на легком варианте. Чем сложнее квест, тем более сложные задания придется выполнить. А есть и такие игры, где помимо сноровки, смекалки и кругозора потребуется еще и отличная физическая подготовка. Временные ограничения. Большинство квестов имеют временные рамки. В течение заявленного времени команда должна справиться с заданием и достигнуть финала, например, найти ключ от выхода из закрытого помещения. Чтобы игроки успели за этот промежуток, они могут получать подсказки ведущего. Но есть и экстремальные квесты, которые не имеют ограничителя во времени. Такая игра заканчивается только тогда, когда участники справятся со всеми заданиями. Место проведения. Квесты могут быть проведены как на территории разработчиков, так и на территории заказчиков. Во втором случае они называются выездными.

Квесты как новый вид досуга

Не думайте, что загадки будут легкими, так как в определенный момент вы просто забудете о том, что все происходящее с вами является всего лишь плодом фантазии профессионального сценариста. Дополнительную лепту вносит антураж, полностью соответствующий тематике.

Часто квесты организуют среди участников, заранее знакомых друг с другом, например, семейные, квесты на день рождения и другие праздники. При желании квест может быть организован среди людей, незнакомых друг с другом. Выбирайте подходящую игру, читайте сценарий и приглашайте друзей в это удивительное приключение.