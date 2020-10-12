Квесты: что это такое и кому они интересны

Что такое квест? О чем необходимо знать прежде, чем записаться на игру? 

Почему квесты пользуются успехом и у детей, и у взрослых?

Квест – это приключенческая игра, в процессе которой участникам приходится разгадать немало загадок, ребусов и головоломок. Это игра в команде, поэтому итог зависит от действия каждого отдельного участника. Квест в реальности – отдельный вид квестов, который проходит в закрытом помещении. На старте участники получают задания и пытаются выполнить их максимально быстро.

О чем стоит знать заранее

Отличительные особенности квестов:

  1. Ограничения по возрасту. Если вы хотите посетить квесты в Москве всем семейством, значит, выбирайте семейные квесты. Они создаются с учетом того, чтобы игрок любого возраста смог получить задание, с которым справится лучше остальных. А все другие квесты имеют ограничения по возрасту. Если вы видите в сценарии, что данная игра предназначена для детей от десяти лет, то не стоит уговаривать консультанта записать в команду ваше семилетнее чадо. Скорее всего, ему просто будет неинтересно.
  2. Уровень сложности. Если вам уже довелось принять участие в одном из подобных действ, то выбирайте уровень посложнее. Если же отправляйтесь на игру впервые, то «протестируйте» себя на легком варианте. Чем сложнее квест, тем более сложные задания придется выполнить. А есть и такие игры, где помимо сноровки, смекалки и кругозора потребуется еще и отличная физическая подготовка.
  3. Временные ограничения. Большинство квестов имеют временные рамки. В течение заявленного времени команда должна справиться с заданием и достигнуть финала, например, найти ключ от выхода из закрытого помещения. Чтобы игроки успели за этот промежуток, они могут получать подсказки ведущего. Но есть и экстремальные квесты, которые не имеют ограничителя во времени. Такая игра заканчивается только тогда, когда участники справятся со всеми заданиями.
  4. Место проведения. Квесты могут быть проведены как на территории разработчиков, так и на территории заказчиков. Во втором случае они называются выездными.

Квесты как новый вид досуга

Не думайте, что загадки будут легкими, так как в определенный момент вы просто забудете о том, что все происходящее с вами является всего лишь плодом фантазии профессионального сценариста. Дополнительную лепту вносит антураж, полностью соответствующий тематике.

Часто квесты организуют среди участников, заранее знакомых друг с другом, например, семейные, квесты на день рождения и другие праздники. При желании квест может быть организован среди людей, незнакомых друг с другом. Выбирайте подходящую игру, читайте сценарий и приглашайте друзей в это удивительное приключение.

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