Электронная виза в Саудовскую Аравию
Каждый год сюда приезжает огромное количество людей, благодаря чему удается неплохо пополнить государственный бюджет. Но получить разрешение на въезд в Саудовскую Аравию можно только в соответствии с визой, поэтому ее требуется получать заранее. Если обращаться к профессионалам, то можно значительно ускорить процесс получения разрешения, а также снизить вероятность отказа.
Виза в Саудовскую Аравию
На сайте https://visa-saudi-arabia.com/ можно прочитать о том, как получить визу в эту страну. Сегодня можно получить электронную визу, что является важным преимуществом. Она доступна всем туристам без исключения. Особенности ее получения заключаются в возможности выполнить все действия в режиме онлайн без необходимости ехать в посольство или консульство Саудовской Аравии в стране пребывания.
Стоимость электронной визы составляет 149 евро на человека, а выдается она в течение 72 часов. Для этого нужно только заполнить заявление и приложить все необходимые документы. Правда, бумаги должны быть переведены на английский или арабский язык, а перевод обязательно заверяется у нотариуса.
Для получения электронной визы также нужно иметь:
- действующий загранпаспорт;
- электронную почту;
- фотографию установленного образца.
Электронная виза в Саудовскую Аравию действует в течение года.
Преимущества сотрудничества со специализированными агентствами
Запросить электронную визу можно самостоятельно, но лучше обратиться в специализированное агентство. Специалисты компании всегда помогут в получении разрешения на въезд в страну. Вот основные причины обращения в подобные организации:
- быстрое оформление визы;
- получение информационной и юридической поддержки на любом этапе сотрудничества;
- помощь в подготовке необходимых документов;
- сниженный риск того, что будет отказ;
- удобные способы оплаты услуг.
Стоимость услуг в большинстве специализированных компаний небольшая. Необходимо понимать, что электронную визу в Саудовскую Аравию могут получить граждане не всех стран, поэтому необходимо сначала уточнить, насколько актуально ее получение в конкретно взятом случае. Если электронную визу получить нельзя, то нужно оформлять ее стандартным способом. На сайте посольства Саудовской Аравии можно посмотреть, действует ли электронная виза для граждан государства.
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