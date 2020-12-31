Отдых в России - лучшая альтернатива зарубежным курортам!

На отечественных просторах реально организовать для себя отдых-эксклюзив. Досуг в России так же не нужно скидывать со счетов. Все зависит от предпочтений людей, которые решили отойти от рабочих будней.

Россия

Много солнца и моря - Крым, Сочи, Анапа и Геленджик:

Крым с его лазурной водной гладью всегда славился своим гостеприимством. Туристам здесь всегда рады, и местный сервис сложно назвать неудовлетворительным. Все зависит от имеющегося бюджета и планов на развлекательную программу.

Поездку в Сочи так же никто не отменял, где черноморский прибой всегда считался лучшим местом для расслабления. Чем хорош этот курорт? Лучшего места для семейного отдыха сложно представить. Активное времяпровождение в тех краях поставлено на широкую ногу.

При желании заняться водными видами спорта, лучше всего отправиться в Анапу. Дети так же найдут себе развлечение по вкусу в этом городе. Инфраструктура курорта рассчитана на разновозрастную категорию туристов. Схож с Анапой в этом плане Геленджик, который находится неподалеку от Новороссийска.

Идиллия на озерах - Селигер и Байкал:

Отлично себя зарекомендовали Тверская и Новгородские области с их озером Селигер. Множество живописных островков в тех краях привлекают туристов со всего мира. Зачем искать альтернативу за границей, когда неподалеку можно реально насладиться рыбной ловлей и активным отдыхом на пляже.

На озере Байкал природа радует своей красотой в любой сезон. Принято восхищаться водными объектами Швейцарии и Канады. Бурятия и Иркутская область дадут фору озвученным странам. Байкал в тех местах отличается поразительной чистотой, рекомендуется освоить территорию острова Ольхон.

Горные курорты - Красная поляна, Шерегеш, Абзаково и Петербург:

Зимой и летом не помешает посетить курорт - Красная поляна, где расположены лучшие трассы при желании встать на лыжи. Испытать на прочность искусственный снег не станет проблемой в Горках Городе. Кемеровская область манит горнолыжников своим Шерегешем на Алтае.

В Башкирии лучше остановиться в Абзаково, где туристический центр набирает свои обороты по качеству сервиса. В местных шале и отелях реально устроиться с комфортом.

Так же отличным местом для посещения в зимнее время года будет - Санкт-Петербург, посетите окрестности Петербурга с его Игорой-парком и фитнес-центрами или, как альтернатива, это может быть - Охта Парк.

Вывод: Отдохнуть в России реально с полным комфортом и без особых затрат!

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